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Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн
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Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн
Бизнес, 19:54
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Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн
Суд в Нью-Йорке отклонил апелляцию Олега Дерипаски к Morgan Stanley. Российский бизнесмен обвинял американский банк в использовании инсайдерской информации ради незаконного обогащения. Бизнесмен требовал от инвестбанка $25 млн
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке во вторник, 6 июня, отказался удовлетворить апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски на решение по его иску к американскому банку Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Таким образом, суд подтвердил решение федерального суда Манхэттена (Нью-Йорк), вынесенное в ноябре 2015 году, в пользу Morgan Stanley. 

Иск подала нидерландская Veleron Holding, дочерняя структура многопрофильного холдинга «Базовый элемент» Дерипаски. В нем компания обвиняла Morgan Stanley в том, что банк использовал инсайдерскую информацию о сделке по приобретению российской компанией 20% крупнейшего в мире производителя автокомпонентов канадско-австрийской Magna. 

Дерипаска vs Morgan Stanley: зачем бизнесмен начал тяжбу в Нью-Йорке
Бизнес

Речь идет о событиях 2007 года. Тогда Veleron Holding заняла у французского банка BNP Paribas около $1 млрд для приобретения 20% Magna за $1,5 млрд под залог этого пакета. Но в 2008 году акции отошли банку по margin call, после чего были реализованы на рынке. Для продажи пакета был нанят Morgan Stanley.

Veleron обвиняла Morgan Stanley в том, что банк продал акции Magna через короткие позиции (расчет на падение котировок), вместо того чтобы продать пакет по хорошей цене. Действия Morgan Stanley, по мнению Дерипаски, привели к обвалу котировок Magna, в результате чего он, по собственной оценке, потерял порядка $900 млн. Бизнесмен потребовал от Morgan Stanley $25 млн компенсации. Morgan Stanley отрицал все обвинения, утверждая, что «действия банка были в рамках закона».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: суд , Morgan Stanley , Олег Дерипаска
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