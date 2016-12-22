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Reuters узнал о нежелании миллиардеров платить налоги в России
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Reuters узнал о нежелании миллиардеров платить налоги в России
Бизнес, 19:33
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Reuters узнал о нежелании миллиардеров платить налоги в России
Политика деофшоризации, проводимая в России, приносит противоположные результаты, пришел к выводу Reuters. По данным агентства, крупнейшие российские бизнесмены предпочитают терять статус налогового резидента в России, чем платить здесь налоги
Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Два человека из первой сотни богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes рассказали Reuters, что перестали быть налоговыми резидентами России (для этого достаточно находиться в стране менее 183 дней в году). На такой шаг они пошли после вступления в силу в 2014 году «закона о деофшоризации», согласно которому собственники офшоров должны были раскрыть свои активы российским властям и платить с них налоги.

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (№ 8 в российском списке Forbes, состояние — $14 300 млн), оставшийся налоговым резидентом России, сообщил изданию, что знает о нескольких случаях, когда его коллеги-бизнесмены решили перестать быть налоговыми резидентами России, покинув страну.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — сказал Потанин.

Как отмечает издание, официальной статистики о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами России с момента принятия закона, нет. Также нет публичных данных о размере активов, которыми владеют эти предприниматели. Бывший чиновник, близкий к Кремлю, заявил изданию, что, по его оценкам, примерно третья часть из 500 самых богатых российских бизнесменов покинула страну с момента принятия закона о деофшоризации. Какая часть из них руководствовалась нежеланием платить налоги в России, он не уточнил, однако отметил, что велика вероятность, что это доля немалая.

Reuters опросил более десятка российских крупных бизнесменов, их менеджеров и юристов, а также бывших чиновников. Агентство пришло к выводу, что в российском бизнесе сформировался целый сегмент собственников, которые сохранили основные активы в России, однако находятся вне российской налоговой системы. Reuters приводит слова пожелавшего сохранить анонимность «одного из ведущих российских бизнесменов», который утверждает, что если бы не было закона о контролируемых иностранных компаниях (по которому российские налогоплательщики должны раскрывать свои офшоры), то он продолжал бы платить налоги в России, однако «сейчас это невозможно». Другой миллиардер отмечает, что он и многие его друзья-бизнесмены «сидят все в ожидании того, что будет хуже».

Согласно закону о контролируемых иностранных компаниях 2014 года, все российские налогоплательщики обязаны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Это нужно для того, чтобы эти активы могли облагаться налогами. Этот закон касается тех бизнесменов, которые более 183 дней в году проводят в России. До принятия закона российские предприниматели не были обязаны отчитываться о своих доходах за рубежом.

Автор: Ася Сотникова
Теги: список Forbes , офшор , закон о деофшоризации
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