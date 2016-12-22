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«Полюс» начал разработку одного из крупнейших золоторудных месторождений
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«Полюс» начал разработку одного из крупнейших золоторудных месторождений
Бизнес, 19:31
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«Полюс» начал разработку одного из крупнейших золоторудных месторождений
«Полюс» Саида Керимова приступил к добыче золота на Наталкинском месторождении в Магаданской области, запустить которое планировали еще в 2010 году. Теперь компания может войти в пятерку крупнейших золотодобытчиков в мире
Владимир Путин и генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев (слева направо) на церемонии запуска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник состоялся запуск двух золотодобывающих предприятий — крупнейшего на Дальнем Востоке Наталкинского ГОКа «Полюса» и Тарынского ГОКа «Высочайшего». Оба запуска прошли в режиме телемоста при участии президента Владимира Путина, сообщили пресс-службы «Полюса» и «Высочайшего».

Тарынский ГОК, который, как ожидается, увеличит производственные мощности «Высочайшего» с 5,1 до 8 т золота в год, был построен «всего за два года», говорится в сообщении компании.

В то же время в освоении Наталкинского ГОКа «Полюс» столкнулся со множеством препятствий. Лицензия на месторождение досталась компании еще в 2003 году, на тот момент оно считалось крупнейшим месторождением золота в России. Изначально его планировалось запустить в 2010 году, но запуск несколько раз откладывался. Статус этого месторождения понизился в 2015 году, когда «Полюс» обнаружил, что результаты оценки запасов, проведенной еще в советское время, оказались завышенными. После аудита запасов они сократились вдвое — с 31,6 млн до 16,2 млн унций золота, а содержание золота в руде после пересчета упало с 2,1 до 1,6 г/т, писали «Ведомости». Тогда компания приостановила его разработку. Кроме того, затягивание освоения месторождения вызывало критику властей. В 2008 году занимавший пост президента Дмитрий Медведев предложил отобрать у компании лицензию. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный тоже не раз выражал свое возмущение.

«Мы рады объявить долгожданный запуск Наталки, крупнейшего золотого месторождения на Дальнем Востоке. С выходом на полную мощность Наталка добавит нам 470 тыс. унций ежегодно и позволит достичь поставленной цели в 2,8 млн унций к 2019 году», — заявил гендиректор «Полюса» Павел Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

Запуск Наталкинского месторождения для отрасли «большое ​событие», которое ждали много лет, сказал РБК председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. Основной прирост добычи золота от Наталки ожидается уже в следующем году, добавил он.

Строительство Наталкинского ГОКа мощностью 420–470 тыс. унций (11,9–13 т) в год обошлось «Полюсу» в сумму свыше $2 млрд. Союз золотопромышленников прогнозирует, что с учетом начала разработки этого месторождения в 2017 году добыча и производство золота в России вырастет на 2–2,5%, достигнув 270 т. При этом золото продолжает дорожать: во вторник котировки контрактов с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9% — до $1341,8 за унцию — это рекордный уровень с сентября прошлого года, сообщает «Интерфакс».

«Полюс» сына Сулеймана Керимова Саида — крупнейший в России производитель золота, стремящийся войти в пятерку мировых лидеров золотодобычи к 2019 году. В 2016 году компания произвела 2 млн унций, заняв восьмое место в мире. При этом «Полюс» на втором месте в мире (после Barrick Gold) по запасам и на третьем — по ресурсам золота (после Anglo Gold и Barrick Gold). В январе этого года «Полюс» вместе с «Ростехом» стал обладателем лицензии на крупнейшее месторождение золота в мире Сухой Лог. Объем ресурсов этого месторождения оценивается в 58 млн унций, а оценка объема запасов еще не производилась.

Теги: «Полюс» , GV Gold
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