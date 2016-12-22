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Роман Троценко купил аэропорт Улан-Удэ у экс-депутата Слипенчука
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Роман Троценко купил аэропорт Улан-Удэ у экс-депутата Слипенчука
Бизнес, 14:03
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Роман Троценко купил аэропорт Улан-Удэ у экс-депутата Слипенчука
Холдинг «Новапорт» приобретает очередной аэропорт — «Байкал» в Улан-Удэ. Нынешний владелец актива Михаил Слипенчук, купивший его за $5 млн в 2011 году, сказал, что для него это непрофильный бизнес
Фото: Лаура Коробкова / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы и основной владелец ИФК «Метрополь» Михаил Слипенчук продает аэропорт «Байкал» в столице Бурятии Улан-Удэ холдингу «Новапорт», который входит в группу AEON Романа Троценко. Об этом он сам сообщил в интервью региональному ресурсу Infpol. В пресс-службе «Метрополя» и «Новапорта» РБК подтвердили информацию о предстоящей сделке, но отказались комментировать ее детали.

Интернет-портал «Байкал Daily» сообщает со ссылкой на источники, что в аэропорту уже работают финансисты «Новапорта». ​Оперативно связаться с представителем Романа Троценко и Михаилом Слипенчуком РБК не удалось.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов заявил РБК, что сделка уже состоялась. «Мы надеемся, что новый собственник будет инвестировать в развитие аэропорта», — сказал Цыденов. По его словам, сейчас аэропорт получил статус «открытого неба», что делает его привлекательным для международных авиакомпаний.

В интервью Infpol Слипенчук сказал, что ИФК продает аэропорт, потому что для группы это непрофильный актив. «Группа «Метрополь» в условиях экономического кризиса приняла непростое для себя решение сократить непрофильные для ее деятельности активы и увеличить свое присутствие в таких инвестиционных направлениях, как девелопмент, строительство, горная добыча, туризм», — сказал он, отметив, что благодаря этому в Бурятию приходят «новые профильные инвесторы со свежими идеями и возможностями».

Слипенчук купил 100% аэропорта Улан-Удэ в 2011 году у австрийского фонда Meinl Airports International за $5 млн, писал портал «Байкал Daily». Сейчас, по данным базы «СПАРК-Интерфакс»,100% ООО «Аэропорт Байкал» принадлежит лично Слипенчуку. Выручка компании в 2016 году сократилась на 12%, до 264 млн руб., чистая прибыль упала в 2,7 раза, до 21,4 млн руб. Согласно данным Росавиации, аэропорт по пассажиропотоку занимает 66-е место в России. По итогам января—июня 2017 года он обслужил 95,46 тыс. пассажиров, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

После закрытия этой сделки в собственности холдинга «Новапорт» будет 14 аэропортов (среди них — аэропорты Калининграда, Новосибирска, Волгограда, Челябинска и Кемерово).

Сейчас аэропорту «Байкал» ведется строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Стоимость работ составляет 3,9 млрд руб. Средства полностью выделяются из федерального бюджета. Новая ВПП позволит принимать все виды воздушных судов, в том числе грузовые. Аэропорт имеет статус международного. Согласно сайту компании, аэропорт «Байкал» имеет девять внутрироссийских направлений, четыре международных и два республиканских.

Автор: Василий Маринин.
Теги: покупка , аэропорт , Улан-Удэ , Роман Троценко , Михаил Слипенчук , «Новапорт» , ИФК «Метрополь» ...
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