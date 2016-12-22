В суде зачитали заявление Сечина главе ФСБ о вымогательстве Улюкаева

Феоктистов и Сечин написали заявление на имя главы ФСБ Бортникова о том, что Улюкаев требует взятку. Сечин согласился на оперативный эксперимент с мечеными купюрами, говорится в материалах дела

Игорь Сечин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Генерал ФСБ Олег Феоктистов получил информацию от главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что занимавший тогда должность министра экономического развития Алексей Улюкаев потребовал взятку $2 млн, в противном случае он пригрозил компании «значительными финансовыми потерями». Об этом говорится в материалах дела, рассматриваемых в Замоскворецком суде Москвы, передает корреспондент РБК.

Письменное заявление Феоктистова о требовании Улюкаевым взятки датировано 27 октября 2016 года. Тогда Феоктистов работал главой службы безопасности «Роснефти». Сечин также подписал заявление, указав, что подтверждает эту информацию. Заявление за подписями Сечина и Феоктистова было направлено директору ФСБ Александру Бортникову.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев заявил на суде, что Сечин заявления не подавал, но прокурор на заседании заявил, что заявление подписано и Феоктистовым, и главой «Роснефти».

В материалах дела говорится, что Улюкаев получил взятку лично от Сечина. Глава нефтяной компании дал согласие на оперативный эксперимент, сотрудники Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ обработали купюры. 14 ноября Улюкаеву передали взятку. Прокурор заявил, что Улюкаев при задержании сказал, что в сумке, где были купюры, находится подарок. Он отказался извлечь сумку из багажника, после этого сотрудники ФСБ отнесли ее в здание «Роснефти». Улюкаев достал ключ с брелком из кармана и заявил, что ключ ему передал Сечин на встрече. Сумку досматривали при участии понятых, в ней были деньги. Деньги были обработаны специальным составом.

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Специальное вещество, нанесенное на купюры, было потом обнаружено при исследовании рук как Улюкаева, так и его водителя.

Во время встречи чиновника с главой «Роснефти» велась видеосъемка, также шла аудиозапись, говорится в материалах дела.

Защита обратила внимание суда на то, что обвинение до этого настаивало, что Улюкаев потребовал взятку от Сечина на саммите БРИКС в Индии.

По версии обвинения, Улюкаев вымогал взятку за то, чтобы возглавляемое им министерство выдало положительное заключение на покупку «Роснефтью» 50,08% компании «Башнефть» у государства. Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» с поличным — сумма взятки составила $2 млн. Источники РБК сообщали, что операцию против Улюкаева курировал Феоктистов — он перешел на работу в «Роснефть» в сентябре 2016 года, незадолго до задержания министра.

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«Роснефть» приобрела контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 года — сумма сделки составила 330 млрд руб. До 2014 года «Башнефтью» владела АФК «Система». Позднее «Роснефть» подала в суд на «Систему», настаивая, что компании был нанесен ущерб во время реорганизации в 2014 году. Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» и присудил ей компенсацию в размере 136,3 млрд руб.

Улюкаев своей вины не признает. С ноября 2016 года он находится под домашним арестом, в начале августа срок ареста был продлен до 27 января.