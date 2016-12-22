Apple представила новую операционную систему

Компания Apple в ходе конференции WWDC-2017 представила новую версию своей операционной системы. Ожидается, что окончательный ее вариант станет доступен в сентябре

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На конференции в Сан-Хосе глава Apple Тим Кук представил мобильную операционную систему iOS 11. Судя по презентации, приложения распределены по категориям, расположенным на экране в виде островов. При нажатии они для удобства будут увеличиваться.

Среди других новых функций iOS 11 — денежные переводы через Apple Pay, функция «Не беспокоить» для водителей, помогающая не отвлекаться в дороге, ещё более интеллектуальная Siri с новым голосом и новые профессиональные функции для камер, сообщается в пресс-релизе компании.

iOS 11 включает и функции многозадачности на iPad: новая настраиваемая панель Dock даёт быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана, а обновлённый переключатель приложений помогает легче переходить между парами активных приложений, открытых в Split View, а теперь и в Slide Over, отмечает Apple.

Также в Apple отметили, что новые голоса Siri стали ещё естественнее и выразительнее. Кроме того помощник будет предлагать варианты на основе истории работы в Safari, News, Почте, Сообщениях и других приложениях. Например, из истории просмотра сайтов Siri узнает, какие места и темы интересуют пользователя, и предлагает их при вводе текста в Почте или Сообщениях.

Среди других нововведений – более удобный способ скачивания игр и приложений через App Store, в котором появятся авторские и редакционные статьи.