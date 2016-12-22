«Газпром» заинтересовался проектом освоения шельфа Ирана

«Газпром» подписал соглашение с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) о совместном освоении крупного месторождения газа Farzad B c ресурсами более 21 трлн куб м. Монополия рассчитывает на новый IPC-контракт, который власти Ирана еще не согласовали

Заместитель министра нефти Исламской Республики Иран Амир Заманинийа и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Газпром» подписал с Ираном соглашение о развитии проекта по освоению газового месторождения Farzad-B, говорится в размещенном на сайте Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) сообщении. О подписании соглашения объявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Как сообщает на своем сайте иранская госкомпания, министр нефти в интервью агентству Argus заявил, что у Ирана подписано еще два меморандума с «Газпромом»: по работе в газовых проектах «Северный Парс» и «Киш». Когда эти три соглашения будут реализованы, «Газпром» сможет укрепить позиции на рынке иранской газовой промышленности, полагает министр.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра нефти и газа Ирана Амир Замани говорил ТАСС, что газовыми месторождениями Farzad-А и Farzad-B, а также «Киш» интересуется «Роснефть». По его словам, Россия могла бы войти в проект Farzad-B вместо Индии, поскольку индийская компания «не смогла представить приемлемое предложение».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался отвечать на вопрос, продолжает ли компания интересоваться проектами «Киш» и Farzad A и B в Иране и возможно ли сотрудничество с «Газпромом» в Farzad-B. Источник РБК в компании отметил, что переговоры по проектам в Иране продолжаются, идут очень непросто из-за позиции иранской стороны и большого количества бюрократии. Он полагает, что сотрудничество с «Газпромом» в Иране невозможно из-за разных интересов компаний и принципов их работы.

Месторождение Farzad-B расположено на шельфе Персидского залива, открыто в 2012 году. По данным иранского агентства Shana, его запасы оцениваются в 21,7 трлн куб. футов, из которых примерно 60% считаются извлекаемыми.

Пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов подтвердил РБК факт подписания соглашения с NIOC по Farzad-B, но не назвал его параметров и желаемой «Газпромом» доли в проекте. Источник РБК в российском Минэнерго объяснил, что речь идет о подписании рамочного соглашения, за которым должно последовать соглашение о конфиденциальности, а уже затем обязывающий контракт по проекту. Это будет оформлено как нефтяной контракт Ирана Iran Petroleum Contract (IPC), предусматривающий участие в капитале и форму возмещения инвестиций для иностранных участников добычных проектов в стране, пояснил РБК источник. Официальный представитель российского ведомства на запрос не ответил.

Иностранные инвесторы более чем 20 лет работают в нефтегазовой сфере Ирана по так называемым buy-back-контрактам, которые выдаются на пять-семь лет и не предполагают участия в капитале иранских компаний, являясь, по сути, сервисными контрактами с фиксированным платежом. Иранские власти заявляли о планах перехода на IPC-контракты, возлагая надежды, что этот шаг вернет в страну инвестиции. IPC-контракт предлагает более высокую доходность для рискованных проектов, более гибкие условия, он выдается на 20 лет и может быть продлен. Внести изменения в законодательство для привлечения международных инвесторов и объявить о тендерах на крупнейшие нефтегазовые месторождения иранские власти собирались после выборов, которые прошли 10 мая, сообщало иранское издание Financial Tribune.

Согласно последней версии IPC-контракта, иностранный инвестор должен передать технологию иранской стороне, сообщил представитель Министерства нефти страны агентству Shana.

На этот контракт рассчитывает и французская Total, которая на пару с китайской CNPC в ноябре прошлого года подписала соглашение с правительством Ирана и иранской Petropars о разработке газового месторождения «Южный Парс». Французская компания в ближайшее время намерена выйти на контракт с иранцами по этому проекту, в котором она будет контролировать 50,1%. Сделка может стать первым международным проектом в газовой сфере Ирана после снятия со страны санкций Запада.

Как писал РБК 25 мая, «Газпром» со своими возможными партнерами рассматривает Farzad-B в качестве потенциальной ресурсной базы для поставок газа в Индию из Ирана через Пакистан по трубопроводу предварительной стоимостью $5,7 млрд и мощностью 33 млрд куб м газа в год.