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Глава АвтоВАЗа анонсировал производство летающих автомобилей
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Глава АвтоВАЗа анонсировал производство летающих автомобилей
Бизнес, 16:32
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Глава АвтоВАЗа анонсировал производство летающих автомобилей
Глава АвтоВАЗа Николя Мор не исключил, что через 20 лет завод начнет производить летающие автомобили. Такие планы он объяснил сотрудничеством с «Ростехом»
Фото: Андрей Холмов / ТАСС
Президент АвтоВАЗа Николя Мор анонсировал производство летающих автомобилей, но не раньше, чем через 20 лет, об этом он заявил в интервью RSN.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» — тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с «Ростехом», но это случится не раньше, чем через лет 20», — сказал он.

Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»

Мор также рассказал о более близких перспективах. По его словам, сейчас рынок находится в фазе восстановления, но пока слишком рано говорить о темпах роста.

«На Петербургском международном экономическом форуме у меня были дискуссии с некоторыми официальными представителями власти, и все они сказали, что второе полугодие 2017 года покажет значительный экономический рост. Так что мы можем довольно оптимистично смотреть на ситуацию, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — отметил глава АвтоВАЗа.

​3 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил об изменении структуры собственников АвтоВАЗа. Он рассказал, что «Ренессанс Капитал», которому принадлежит 24,09% компании, продаст свою долю, а «Ростех» и Renault-Nissan перейдут к прямому владению автомобильным концерном.

До этого об идее создать летающий автомобиль к Олимпиаде 2020 года заявляла Toyota. Компания инвестировала в проект $350 тыс. Согласно задумке разработчиков, для взлета автомобиль будет использовать четыре ротора по аналогии с квадрокоптерами, которые при приближении к земле будут складываться. Автомобиль сможет набирать высоту до 10 м и развивать скорость до 100 км/ч. Для езды по дорогам у аппарата будет три колеса, при этом он сможет набирать скорость по суше до 150 км/ч.

В апреле о намерении запустить сервис летающих такси рассказал один из директоров Uber Джефф Холден. В качестве перевозчиков компания планирует использовать легкомоторные самолеты с электрическим двигателем.
 
Автор: Ася Сотникова
Теги: машиностроение , АвтоВАЗ , летающий автомобиль
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