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«Полюс» объявил о планах продать на бирже минимум 7% акций
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«Полюс» объявил о планах продать на бирже минимум 7% акций
Бизнес, 16:10
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«Полюс» объявил о планах продать на бирже минимум 7% акций
«Полюс», подконтрольный Саиду Керимову, объявил о планах продать минимум 7% акций на биржах в Москве и Лондоне. Общая сумма сделки может составить $700 млн
Добыча золота на предприятии (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» в понедельник, 5 июня, объявил о намерении разместить минимум 7% акций на Московской и Лондонской биржах. Инвесторам будут предложены существующие и новые акции, а также выпущенные на них глобальные депозитарные расписки (GDR), говорится в сообщении компании.

В сообщении «Полюса» не уточняются сроки размещения и минимальная цена сделки, представитель компании отказался от комментариев. Предприниматель, получивший предложение участвовать в размещении, сказал РБК, что компания намерена провести встречи с инвесторами (investor education) в течение недели.

Контрольный пакет «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL, владеет 91,73%) Саида Керимова, сына Сулеймана Керимова, который занимает 21-е место в рейтинге журнала Forbes (оценка его состояния — $6,3 млрд). На Московской бирже торгуется 6,76% компании, оставшиеся 1,51% в собственности самого золотодобытчика (казначейские акции). После объявления о планах разместить дополнительный пакет бумаги «Полюса» подорожали на 0,14%, капитализация компании составила 565,8 млрд руб. ($9,99 млрд на 14:27 мск). Таким образом, 7% акций, которые будут предложены новым инвесторам, можно оценить в $700 млн. Привлеченные средства пойдут на погашение долгов, операционную деятельность и капитальные затраты, говорится в сообщении «Полюса».

Продавать акции будет как сам «Полюс», так и PGIL, доли их участия компания не раскрывает. Организаторами размещения назначены американские Goldman Sachs и JP Morgan, а также «Сбербанк Капитал» и «ВТБ Капитал».

На прошлой неделе Керимов договорился продать консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group 10% «Полюса» примерно за $900 млн. Эта сделка должна завершиться до конца 2017 года после получения правительственных разрешений. Кроме того, Fosun получит опцион на выкуп еще 5% за $488 млн, который сможет реализовать до конца мая 2018 года. Еще 0,28% «Полюса» у Керимова намерен приобрести Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за $25 млн, сообщила золотодобывающая компания. Таким образом, в ходе этих сделок доля PGIL в «Полюсе» может снизиться с 91,73 до 76,45% и она получит около $1,4 млрд.

Одновременно с объявлением о готовящемся размещении «Полюс» сообщил о планах выплатить промежуточные дивиденды впервые с 2015 года. Совет директоров компании одобрил выплату $254 млн за второе полугодие 2016 года и еще $100 млн специальных дивидендов в связи с «успешной продажей» контрольного пакета в Нежданинском месторождении, который в марте купил за $158 млн бывший управляющий директор Highland Gold Mining Иван Кулаков. Вопрос об этих дивидендах совет директоров «Полюса» вынес на собрание акционеров 30 июня. Это «неплохие дивиденды» для золотодобывающей компании, но в целом меньше, чем платят российские металлургические компании, отмечает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

Впрочем, пока бóльшую часть дивидендов получит PGIL Керимова — $324,7 млн из 354 млн, если до момента их распределения (дата закрытия реестра — 10–20 июля) Fosun с партнерами и РФПИ не успеют купить долю в компании.

По мнению долгового аналитика БКС Марии Радченко, кредиторы, крупнейшим из которых является Сбербанк, должны быть довольны тем, что часть средств компания привлечет через допэмиссию. «Компания потратила $3,4 млрд на выкуп своих акций у акционеров, поэтому кредиторам должно понравиться, что часть денег вернется непосредственно в компанию. Главное, чтобы она потом их сразу не отдала на дивиденды», — считает аналитик. В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что в залоге у Сбербанка может находиться контрольный пакет PGIL, владеющей «Полюсом» по кредиту кипрских офшоров Керимова на $6,178 млрд. Кроме того, Сбербанк кредитовал и сам «Полюс», в апреле этого года компания досрочно погасила половину привлеченного кредита ($1,25 млрд).

Еще одно обещание инвесторам накануне размещения «Полюса» — увеличение добычи. «У «Полюса» есть уникальная возможность переместиться с восьмого места в мире по объемам добычи золота, которое компания заняла в 2016 году, на четвертое место в 2019 году», — заявил гендиректор компании Павел Грачев, слова которого приводятся в материалах к размещению (у РБК есть копия). В 2017 году добыча компании вырастет на 5%, до 2,1 млн унций, в 2018 году — на 14%, до 2,35–2,4 млн унций, и достигнет 2,8 млн унций в 2019 году, говорится в материалах. Рост добычи компания объясняет, в частности, запуском Наталкинского месторождения, которое будет приносить 420–470 тыс. унций ежегодно.

А одно из крупнейших в мире по запасам золота месторождение «Сухой Лог», лицензию на которое «Полюс» вместе с «Ростехом» получили в январе 2017 года, позволит компании и дальше наращивать добычу, добавил Грачев. «Полюс» оценивает капитальные затраты на освоение этого месторождения в $2–2,5 млрд в течение восьми лет, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на материалы компании.​ Она планирует начать добычу на этом месторождении в 2025 году, и это добавит ей еще 1,6–1,7 млн унций золота в год.

Запасы «Полюса» по международной классификации JORC на конец 2016 года оценивались в 71 млн унций, а неподтвержденные запасы (ресурсы) добавят ему еще 58 млн унций.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Полюс Золото»
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