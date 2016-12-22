Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,60 EUR Нал. 68,25 67,69 USD Бирж. 57,65 -0,25 EUR Бирж. 67,79 -0,27 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4200,00 -113,67 ММВБ 2077,09 +0,01% РТС 1137,14 +0,64% Brent 55,73 +0,02% DJIA 22659,75 +0,08% Nasdaq 6533,75 +0,03% FTSE 7467,58 -0,01%
Потери «Интуриста» от краха «ВИМ-Авиа» достигли почти 500 млн руб.
Лента новостей
Главу районного отдела СКР по Тверской области задержали за взятку 22:21, Общество Полиция произвела контролируемый взрыв на станции метро в Лондоне 22:05, Общество Глава «Интуриста» — РБК: «у «ВИМ-Авиа» были значимые прорывы» 21:58, Интервью Человек Володина: как назначение Сергея Неверова изменит расклад в Думе 21:55, Политика Google показала смартфоны Pixel 2 и Pixel XL 2 21:44, Технологии и медиа Путин освободил от должности губернатора Приморья 21:41, Политика Президент «Анжи» рассказал об «убийстве» команды в матче с «Зенитом» 21:40, Спорт СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге 21:27, Политика В России решили легализовать привлечение денег на ICO 21:22, Технологии и медиа ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли 21:13, Общество В Киеве задержали корреспондента НТВ 21:08, Политика В ДНР прокомментировали законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса 21:05, Политика РФПИ и саудовский PIF создадут фонд высоких технологий объемом $1 млрд 21:04, Бизнес Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера 20:49, Общество Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне 20:33, Общество Начальник полиции Москвы ушел со своей должности 20:20, Политика Сенатор предложил ограничить рекламу гомеопатии 20:17, Общество Грызлов обвинил Верховную раду в блокировке минских соглашений 20:06, Политика Мединский назвал незаконным отзыв у «Матильды» прокатного удостоверения 20:03, Общество Микрофинансисты стали повышать доходность за счет скрытых комиссий 19:58, Финансы «Газпром-Медиа» запустит новый развлекательный телеканал 19:52, Технологии и медиа В Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии 19:44, Политика «Газовую ОПЕК» возглавил замглавы Минэнерго 19:43, Экономика Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке 19:32, Общество В мэрии Москвы ответили на призыв Навального провести акции протеста 19:25, Политика Фондовый праздник: какой актив стал самым прибыльным за квартал 19:23, Деньги Представитель Джабраилова опроверг предъявление ему обвинения 19:16, Общество Глава общественного совета Минкультуры ушел после скандала с «Матильдой» 19:09, Общество
Потери «Интуриста» от краха «ВИМ-Авиа» достигли почти 500 млн руб.
Проблемы «ВИМ-Авиа», 22:25
0
Потери «Интуриста» от краха «ВИМ-Авиа» достигли почти 500 млн руб.
У туроператора «Интурист» на депозитах «ВИМ-Авиа» зависли около 240 млн руб. В неменьшую сумму компания оценивает и свои дополнительные расходы на повторную оплату авиаперевозки
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суммы, которая в качестве депозитов сейчас остается на счетах «ВИМ-Авиа», хватило бы на то, чтобы отвезти на отдых и вернуть обратно около 17 тыс. человек, рассказал в интервью РБК Виктор Тополкараев, гендиректор Национальной туристической компании «Интурист», совместного предприятия британской Thomas Cook Group (75%) и АФК «Система» (25%).

Глава «Интуриста» — РБК: «у «ВИМ-Авиа» были значимые прорывы»
Бизнес

Речь идет примерно о 240 млн руб., уточнил Тополкараев. «Конечно, мы будем предпринимать все необходимые юридические действия по истребованию этих средств, но тут все зависит от того, какое решение сейчас будет принято в целом по авиакомпании, — отметил гендиректор НТК «Интурист». — Если она будет признана банкротом, то шансы получить эти деньги снижаются».​

Как минимум еще около 240 млн руб. составили дополнительные расходы туроператора. Из 29 рейсов, на которых с пятницы, 29 сентября, по вторник, 3 октября, вернулись домой клиенты «Интуриста» с просроченными билетами «ВИМ-Авиа», 21 выполнили другие авиакомпании, которым туроператор повторно оплатил перевозку. Кроме того, «Интурист» также организует сейчас около 50 дополнительных рейсов, чтобы доставить на курорты и вернуть обратно тех туристов, которые должны были в октябре отправиться на отдых чартерными рейсами «ВИМ-Авиа». Эти рейсы также необходимо повторно оплатить.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
Фотогалерея

О проблемах «ВИМ-Авиа» туроператоры знали еще с конца мая, когда «ВИМ-Авиа» стала массово задерживать рейсы. «Мы уже летаем, и тут нам неожиданно авиакомпания объявляет о том, что не может выполнить ряд полетных программ, предусмотренных договорами, — рассказал в интервью РБК Тополкараев. — Объяснение такое: самолеты задерживаются на «чеках» (техническое обслуживание. — РБК), и, как оказалось, есть большая проблема с экипажами, которые уехали работать в Китай или еще куда-то».

По словам гендиректора НТК «Интурист», тогда, после совещаний в Росавиации и Ростуризме, туроператоры и «ВИМ-Авиа» пришли к компромиссу: стороны продолжили сотрудничество, но часть полетных программ была сокращена.

«Интурист» больше всех пострадал от краха «ВИМ-Авиа». На 26 сентября, когда авиакомпания полностью прекратила полеты, за границей находились более 9,5 тыс. клиентов туроператора, еще около 13,5 тыс. человек должны были до конца октября отправиться на отдых.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Thomas Cook , «ВИМ-Авиа» , «Интурист»
Главное
Путин освободил от должности губернатора Приморья Политика
Материалы по теме
Стал известен первый претендент на покупку «ВИМ-Авиа» Бизнес
«Аэрофлот» возобновил перечисления в Росавицию для «ВИМ-Авиа» Бизнес
Пострадавшие от «ВИМ-Авиа» пассажиры подали первый иск в суд Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку