Потери «Интуриста» от краха «ВИМ-Авиа» достигли почти 500 млн руб.

У туроператора «Интурист» на депозитах «ВИМ-Авиа» зависли около 240 млн руб. В неменьшую сумму компания оценивает и свои дополнительные расходы на повторную оплату авиаперевозки

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Суммы, которая в качестве депозитов сейчас остается на счетах «ВИМ-Авиа», хватило бы на то, чтобы отвезти на отдых и вернуть обратно около 17 тыс. человек, рассказал в интервью РБК Виктор Тополкараев, гендиректор Национальной туристической компании «Интурист», совместного предприятия британской Thomas Cook Group (75%) и АФК «Система» (25%).

Речь идет примерно о 240 млн руб., уточнил Тополкараев. «Конечно, мы будем предпринимать все необходимые юридические действия по истребованию этих средств, но тут все зависит от того, какое решение сейчас будет принято в целом по авиакомпании, — отметил гендиректор НТК «Интурист». — Если она будет признана банкротом, то шансы получить эти деньги снижаются».​

Как минимум еще около 240 млн руб. составили дополнительные расходы туроператора. Из 29 рейсов, на которых с пятницы, 29 сентября, по вторник, 3 октября, вернулись домой клиенты «Интуриста» с просроченными билетами «ВИМ-Авиа», 21 выполнили другие авиакомпании, которым туроператор повторно оплатил перевозку. Кроме того, «Интурист» также организует сейчас около 50 дополнительных рейсов, чтобы доставить на курорты и вернуть обратно тех туристов, которые должны были в октябре отправиться на отдых чартерными рейсами «ВИМ-Авиа». Эти рейсы также необходимо повторно оплатить.

О проблемах «ВИМ-Авиа» туроператоры знали еще с конца мая, когда «ВИМ-Авиа» стала массово задерживать рейсы. «Мы уже летаем, и тут нам неожиданно авиакомпания объявляет о том, что не может выполнить ряд полетных программ, предусмотренных договорами, — рассказал в интервью РБК Тополкараев. — Объяснение такое: самолеты задерживаются на «чеках» (техническое обслуживание. — РБК), и, как оказалось, есть большая проблема с экипажами, которые уехали работать в Китай или еще куда-то».

По словам гендиректора НТК «Интурист», тогда, после совещаний в Росавиации и Ростуризме, туроператоры и «ВИМ-Авиа» пришли к компромиссу: стороны продолжили сотрудничество, но часть полетных программ была сокращена.

«Интурист» больше всех пострадал от краха «ВИМ-Авиа». На 26 сентября, когда авиакомпания полностью прекратила полеты, за границей находились более 9,5 тыс. клиентов туроператора, еще около 13,5 тыс. человек должны были до конца октября отправиться на отдых.