ЕC подаст в суд на Ирландию за затягивание взыскания с Apple €13 млрд

Евросоюз заявил о намерении обратиться в Европейский суд с требованием наказать Ирландию за затягивание сроков взыскания с Apple €13 млрд незаконно полученных налоговых льгот, которыми пользовалась компания в этой стране

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Евросоюз намерен подать в суд на Ирландию за то, что республика слишком долго не может взыскать с компании Apple €13 млрд признанных неправомерными налоговых субсидий и проценты с них, об этом заявила член Европейской комиссии (ЕК) по конкуренции Маргрете Вестагер, говорится в сообщении организации.

«Прошел почти год после того, как комиссия приняла это решение, Ирландия до сих пор не взыскала деньги даже частично», — констатировала Вестагер.

«Мы, конечно, понимаем, что восстановление (конкуренции) в некоторых случаях может быть сложнее, чем в других, и мы всегда готовы помочь. Однако государствам-членам необходимо добиться достаточного прогресса для восстановления конкуренции», — добавила она.

«Вот почему мы сегодня решили обратиться в Европейский суд из-за невыполнения нашего решения по поводу Ирландии», — пояснила Вестагер.

В сообщении отмечается, что крайний срок для реализации Ирландией решения Еврокомиссии в отношении налогового режима Apple прошел 3 января текущего года, то есть через четыре месяца после официального уведомления страны об этом решении.

В Еврокомиссии отметили, что знают о действиях Ирландии ради исполнения решения ЕК, например, местные власти рассчитали точную сумму, которую необходимо взыскать с Apple, однако эта работа будет окончена в лучшем случае к марту 2018 года.

Как следует из сообщения Еврокомиссии, от затягивания сроков взыскания Apple только выиграет, что противоречит актуальной политике Евросоюза по борьбе с крупными технологическими компаниями, которые злоупотребляют доминированием на европейском рынке.

В августе 2016 года Еврокомиссия потребовала от Apple возмещения незаконных налоговых льгот от правительства Ирландии. Речь идет о компаниях Apple Sales International и Apple Operations Europe.

Решение ЕК было принято после анализа действий Apple на европейском рынке за последние 11 лет. Исследование показало, что корпорация все это время незаконно пользовалась благоприятным налоговым режимом, который позволял головному офису компании пропускать прибыль через ирландские дочерние предприятия и перенаправлять ее в офшоры.

«Такие доходы, зарезервированные за «головными офисами», не облагались налогами на основании особых положений ирландского налогового права, которые более не имеют силы», — пояснили в Еврокомиссии.

Глава Apple Тим Кук сказал, что решение ЕК «является беспрецедентным и имеет серьезные, далеко идущие последствия». Кук подчеркнул, что любая компания в Ирландии и во всей Европе в результате такого решения оказалась перед угрозой быть обложенной налогами по «законам, которые никогда не существовали».

​В ответ на решение Еврокомиссии в отношении Apple власти США призвали ЕС избегать одностороннего подхода к делу. «Мы обеспокоены односторонним подходом ЕС», — сказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, добавив, что этот шаг может привести к «обычной передаче доходов американских налогоплательщиков в Евросоюз». «Это будет несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам», — отметил он.

В американском казначействе добавили, что решение Еврокомиссии может навредить иностранным инвестициям в Европу. «Действия Еврокомиссии могут поставить под угрозу иностранные инвестиции, бизнес-климат в Европе, а также важную атмосферу экономического партнерства между США и ЕС», — заявили в ведомстве.