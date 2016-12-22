Разработчик ПО для банкоматов подал на Сбербанк в суд в США

Компания Safe ‘n Sec, разработавшая программу для защиты банкоматов и платежных терминалов, настаивает, что Сбербанк использует ее разработки незаконно. В банке уверяют, что не используют ПО компании

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Компания Safe ‘n Sec Corporation подала иск в окружной суд Калифорнии к компаниям Сбербанк, Sberbank CIB, «СНС Холдинг» и «СНС Софт», обвиняя Сбербанк в использовании программного обеспечения Safe ‘n Sec без разрешения. Срок действия сублицензионного соглашения, заключенного со Сбербанком, истек 31 декабря 2016 года. Объем претензий компании к банку превышает $450 тыс., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исковое заявление. В Safe ‘n Sec полагают, что из-за действий банка лишились выручки и прибыли на «миллионы долларов».

Объем претензий Safe ‘n Sec к Сбербанку превышает $450 тыс., указывает издание. В Сбербанке газете заявили, что не используют разработанное компанией ПО, иск в пресс-службе назвали необоснованным.

Газета пишет, что Safe ‘n Sec Corporation была основана бывшим директором по технологии «Лаборатории Касперского» Михаилом Калиниченко, корпорация зарегистрирована в Калифорнии в 2008 году. На сайте компании указано, что она была основана в 2006 году.

В 2007 году Safe ‘n Sec учредила ООО «СНС Холдинг» с долей 31,5%.

Safe ‘n Sec разрабатывает программное обеспечение для банкоматов и POS-систем. Компания «Тройка Диалог» выдала в 2008 году компании $1,5 млн на разработку, указано в иске. Спустя четыре года 100% «Тройки Диалог» приобрел Sberbank CIB. В декабре 2015 года совет директоров «СНС Холдинга» отдал права на программное обеспечение «СНС Софт». В марте 2016 года «Протекшн Технолоджи» (ее гендиректором является Калиниченко) обратилась в суд с требованием запретить Сбербанку и «СНС Холдингу» использовать программное обеспечение. Ответчики отрицали, что применяют его. Суд отклонил иск. Апелляция его также отклонила. После этого Safe ‘n Sec обратилась с иском в суд Калифорнии.

Пресс-служба Сбербанка в комментарии «Коммерсанту» назвала иск «незаконным и необоснованным». Михаил Калиниченко заявил газете, что если банк не использует в своих банкоматах программное обеспечение Safe ‘n Sec, то ей «не следует беспокоиться».

По данным газеты, иск касается использования программы SysWatch TP Secure, которая обеспечивает защиту банкоматов и платежных терминалов. На сайте компании указано, что она способна «надежно защитить систему от всех видов вредоносного ПО», а также несанкционированного доступа к данным.