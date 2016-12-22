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«Ведомости» узнали о создании «Альфа-групп» собственного digital-банка
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«Ведомости» узнали о создании «Альфа-групп» собственного digital-банка
Бизнес, 04:20
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«Ведомости» узнали о создании «Альфа-групп» собственного digital-банка
«Альфа-групп» создаст самостоятельный digital-банк, который будет работать по отдельной лицензии, и конкурировать с Альфа-банком. По данным «Ведомостей», для проекта уже почти нашли руководителя
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Альфа-групп» может создать собственный digital-банк, основным направлением работы которого будет дистанционное обслуживание клиентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух розничных банкиров и двух людей, близких к «Альфа-групп». Поиски руководителя нового digital-банка уже в завершающей стадии.

Банк будет работать по отдельной лицензии и будет принадлежать группе, а не Альфа-банку, рассказал газете близкий к группе человек. Представитель «Альфа-групп» заявил, что «создание самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве возможности стратегического развития группы на рынке современных банковских технологий».

По словам близкого к «Альфа-групп» источника газеты, предполагается, что новый digital-банк будет конкурентом для Альфа-банка, банк не будет делиться с новым проектом клиентской базой. «Такая модель не подойдет всем клиентам Альфа-банка, но часть людей будет переходить на дистанционное обслуживание и группа хочет, чтобы у нее было что им предложить», — приводит газета слова собеседника.

В России действует несколько крупных digital-банков — «Тинькофф банк» Олега Тинькова, Рокетбанк, купленный ФК «Открытие» (санируется ЦБ) и Touch Bank «ОТП банка».

По оценке аналитика Fitch Александра Данилова, рынок уже сложился, поэтому плюсы создания отдельного онлайн-банка неочевидны. «Как мне кажется, привлекать новую аудиторию можно было бы и под брендом «Альфы», — считает он.

Ранее в Альфа-банке была закрыта «Альфа-лаборатория», подразделение по развитию digital-продуктов. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Альфа-банку, сообщал, что в подразделении останутся не более 30 человек, которые сосредоточатся на поиске новых бизнес-идей. Вместо сосредоточения на построение новой культуры в рамках выделенного подразделения, в банке займутся интеграцией «команд, процессов и культуры «Альфа-лаборатории» во все бизнес-линии банка», говорили в пресс-службе банка.

«Альфа-лаборатория» разработала digital-продукты «Альфа-клик», «Альфа-мобайл», «Альфа-бизнес онлайн», «O! pp».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Михаил Фридман , «Альфа-Групп» , digital-банк
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