«Газпром» выставил на продажу один из старейших отелей в Красной Поляне

«Газпром» объявил о проведении аукциона по продаже четырехзвездочного гостиничного комплекса «Пик отель» в Сочи. Стартовая цена этого лота, как уточняется в сообщении компании, — «около 1 млрд руб.»

«Пик отель» (Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости)

Энергетическая компания «Газпром» выставила на продажу принадлежащий ей гостиничный комплекс «Пик отель» в Красной Поляне. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте компании.

«Сообщаем о намерении реализовать гостиничный комплекс «Пик Отель» <...> и приглашаем заинтересованных лиц принять участие в переговорах по вопросу приобретения данного имущества», — отмечается в заявлении «Газпрома».

Выставленный на продажу гостиничный комплекс, как уточнили представители компании, включает в себя «два гостиничных корпуса» на 94 номера общей площадью 8 280,1 кв. м., гостиницу на 12 номеров площадью 355,9 кв. м., пять вилл общей площадью 1 625,2 кв. м., семь коттеджей, а также банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки. Стартовая цена этого лота, как поясняется в на сайте «Газпрома», составляет порядка 1 млрд руб.

«Пик Отель», согласно информации на официальном сайте гостиницы, «расположен в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов». Комплекс соответствует международной категории «четыре звезды». В Красной поляне «Пик Отель» работает с 1995 года. Тогда, как пояснила газете «Ведомости» руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова, он стал одним из первых качественных объектов в регионе.

«Цена актива вполне соответствует рыночному уровню, а в процессе торгов может вырасти еще на 10-15%», — сообщил РБК генеральный директор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.​ В свою очередь представитель крупной гостиничной компании, работающей и на рынке Сочи, пояснил РБК, что при грамотном управлении новый собственник сможет повысить эффективность управления отелем, его рентабельность и окупаемость, которая сегодня превышает несколько десятков лет. «Нельзя сказать, что это непрофильный актив «Газпрома» в Сочи, при этом он один из наименее грамотно управляемых», — сказал собеседник РБК.