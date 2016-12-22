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Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
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Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Бизнес, 03 окт, 22:54
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Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», ищет покупателя на гипермаркеты «Карусель». Крупнейший в стране ретейлер хочет продать площади, на которых располагаются «Карусели», сохранив на этом месте магазины
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

X5 Retail Group выставила на продажу свои гипермаркеты «Карусель». Об этом РБК рассказали топ-менеджеры двух консалтинговых компаний, работающих на столичном рынке коммерческой недвижимости, и подтвердил представитель российской инвесткомпании, осведомленный о планах X5.

Речь идет о продаже по схеме sale and leaseback, то есть продаже с последующим заключением долгосрочного договора аренды, уточняют собеседники РБК. По их словам, пока X5 не нашла покупателя.

Представитель X5 Retail Group от комментариев отказался.

На конец июня 2017 года X5 Retail Group управляла 90 гипермаркетами «Карусель», из них 33 — отдельно стоящие. Их площадь — 379,7 тыс. и 159 тыс. кв м соответственно. Сколько «Каруселей» расположено на принадлежащих X5 площадях, а сколько — на арендуемых, в компании не раскрывают. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что примерно 60% «Каруселей» находятся в собственности у ретейлера.

Сеть гипермаркетов X5 Retail Group растет гораздо медленнее остальных ее форматов, хуже нее растет только выручка сети «Экспресс». В первом полугодии выручка всех «Каруселей» выросла на 9%, до 42,6 млрд руб. Для сравнения: у «Пятерочки», которая развивается в формате «у дома», выручка выросла на 31%, до 472,7 млрд руб.

О том, что «Карусель» нуждается в новой концепции, главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман заявлял еще в конце 2016 года. По его словам, сейчас «Карусель» не обладает яркими отличиями от гипермаркетов-конкурентов. Хорошие показатели сегмент показывал только в выгодных локациях. Однако речи о том, чтобы уходить с рынка гипермаркетов, не идет, подчеркивал тогда Шехтерман.

Решение X5 Retail Group своевременно и обоснованно, считает Бурмистров. По его мнению, сейчас собственная недвижимость для ретейлера уже является не конкурентным преимуществом, а скорее, наоборот, формирует дополнительные риски и лишает гибкости.

Если ретейлер сумеет продать недвижимость «Каруселей», то сможет выручить не менее 20 млрд руб., оценивает Бурмистров.

Гипермаркеты являются наиболее слабым форматом и для других отечественных ретейлеров. Количество покупателей в магазинах крупных форматов сократилось за 2016 год, говорится в исследовании EY. Из гипермаркетов около 40% покупателей перешли в магазины формата «у дома», 19% — в супермаркеты и 12% — в онлайн-магазины. Крупный формат подводит и основного конкурента X5 Retail Group — сеть «Магнит». Выручка ее гипермаркетов сократилась в первом полугодии 2017 года на 9%, до 71,7 млрд руб.

Авторы: Анастасия Демидова, Алексей Пастушин.
Теги: X5 Retail Group , ретейл , «Магнит» , «Пятерочка» , «Карусель»
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