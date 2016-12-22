Дворкович сообщил о готовых купить лопнувшую «ВИМ-Авиа» инвесторах

Вице-премьер рассказал о переговорах с инвесторами, которые готовы купить впавшую в финансовый коллапс авиакомпанию «ВИМ-Авиа». Дворкович повторил свои слова о том, что в настоящее время решение о дальнейшей судьбе авиакомпании еще не принято.
«Будет ли дальше существовать компания «ВИМ-Авиа», пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — цитирует ТАСС слова Дворковича на заседании у главы правительства Дмитрия Медведева. Ранее вице-премьер заявлял, что окончательное решение по «ВИМ-Авиа» будет принято после 15 октября.
Заместитель главы правительства также рассказал о новых сроках полного разрешения ситуации с зависшими за границей пассажирами. По его словам, находящие в Турции российские туристы, которые не смогли вылететь из-за проблем с «ВИМ-Авиа», вернутся в Россию в течение одного-двух дней. Дворкович уточнил, что в Турции находится не менее тысячи россиян с просроченными билетами.
«Осталось менее тысячи туристов с просроченными датами вылета, они находятся в Турции. Они размещены в гостиницах, обеспечены всем необходимым и вылетят сегодня, самое позднее завтра утром, обратно в Россию», — рассказал чиновник.
Чартерная программа «ВИМ-Авиа», уточнил Дворкович, будет завершена 7 октября. «Мы планируем, что крайний срок, когда это завершится [чартерная программа «ВИМ-Авиа»], — это 7 октября, когда все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой. Постараемся сделать все до 5 октября», — пояснил вице-премьер.
Ранее представители Росавиации и Минтранса заявили РБК, что все застрявшие в Турции туристы будут вывезены не позже 2 октября. «Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября», — сказал представитель министерства. В Росавиации тогда заверили, что туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.
«ВИМ-Авиа», которая оказалась на грани финансового краха, объявила о прекращении чартерных полетов 26 сентября. За границей осталось не менее 40 тыс. клиентов авиакомпании. Долг «ВИМ-Авиа» перед кредиторами составляет около 10 млрд руб. Владельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию, а гендиректор находится под следствием.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.