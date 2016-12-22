Дворкович сообщил о готовых купить лопнувшую «ВИМ-Авиа» инвесторах

Решение о дальнейшей судьбе авиакомпании «ВИМ-Авиа» еще не принято, однако есть инвесторы, которые рассматривают возможность покупки ее с долгами, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Вице-премьер рассказал о переговорах с инвесторами, которые готовы купить впавшую в финансовый коллапс авиакомпанию «ВИМ-Авиа». Дворкович повторил свои слова о том, что в настоящее время решение о дальнейшей судьбе авиакомпании еще не принято.

«Будет ли дальше существовать компания «ВИМ-Авиа», пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — цитирует ТАСС слова Дворковича на заседании у главы правительства Дмитрия Медведева. Ранее вице-премьер заявлял, что окончательное решение по «ВИМ-Авиа» будет принято после 15 октября.

Заместитель главы правительства также рассказал о новых сроках полного разрешения ситуации с зависшими за границей пассажирами. По его словам, находящие в Турции российские туристы, которые не смогли вылететь из-за проблем с «ВИМ-Авиа», вернутся в Россию в течение одного-двух дней. Дворкович уточнил, что в Турции находится не менее тысячи россиян с просроченными билетами.

«Осталось менее тысячи туристов с просроченными датами вылета, они находятся в Турции. Они размещены в гостиницах, обеспечены всем необходимым и вылетят сегодня, самое позднее завтра утром, обратно в Россию», — рассказал чиновник.

Чартерная программа «ВИМ-Авиа», уточнил Дворкович, будет завершена 7 октября. «Мы планируем, что крайний срок, когда это завершится [чартерная программа «ВИМ-Авиа»], — это 7 октября, когда все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой. Постараемся сделать все до 5 октября», — пояснил вице-премьер.

Ранее представители Росавиации и Минтранса заявили РБК, что все застрявшие в Турции туристы будут вывезены не позже 2 октября. «Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября», — сказал представитель министерства. В Росавиации тогда заверили, что туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.

«ВИМ-Авиа», которая оказалась на грани финансового краха, объявила о прекращении чартерных полетов 26 сентября. За границей остало​сь не менее 40 тыс. клиентов авиакомпании. Долг «ВИМ-Авиа» перед кредиторами составляет около 10 млрд руб. Владельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию, а гендиректор находится под следствием.