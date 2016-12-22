СМИ узнали о вхождении компании из Петербурга в крупнейшие подрядчики РЖД

В лидерах по крупнейшим подрядам, полученным от РЖД в 2017 году произошли значительные изменения, узнали «Ведомости». В число лидеров вошли структуры Юрия Рейльяна и Владимира Васильева

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В число лидеров по объему подрядов, полученных от РЖД, в 2017 году вошли ​структуры петербургского бизнесмена Владимира Васильева, которые получили заказы на 19 млрд руб., узнали «Ведомости», проанализировав документацию по крупным конкурсам. Это произошло благодаря компаниям бывшего замминистра строительства и ЖКХ Юрия Рейльяна, которые поделились с компаниями Васильева крупными подрядами на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры, при этом сами тоже вошли в группу лидеров, заключив контракты на 18,1 млрд руб.​

В 2016 году структуры Васильева получили от РЖД подряды на сумму 2,8 млрд руб., то есть за год их объем вырос почти в семь раз. Кроме переуступленного подряда «Трансюжстроя» Рейльяна структуры Васильева сами выиграли несколько конкурсов на объекты в Сибири и на БАМе. Бизнесмен Васильев работал с прежним руководителем РЖД Владимиром Якуниным еще до прихода последнего в РЖД. Со ссылкой на слова самого Якунина издание утверждает, что фирма, в которой Васильев был младшим партнером, в 1990-е построила для Якунина бревенчатый дом в Ленинградской области. В 1996 году Якунин стал одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро», среди членов которого были Владимир Путин и его близкие знакомые, совладельцы банка «Россия» Николай Шамалов и Юрий Ковальчук. Позже Васильев стал партнером Ковальчука по некоторым проектам, узнала газета. «Вместе они учредили в Петербурге ООО «Игора драйв», в котором у Васильева и Ковальчука по 25%, у Шеломова — 50%. «Игора драйв» занимается проектом одноименной гоночной трассы, которую планируется построить под Петербургом рядом с горнолыжным курортом «Игора», — пишет издание.

Всего крупные подряды РЖД и ее дочерней компании «РЖДстрой» с лотами от 150 млн руб. в 2017 году получили 78 крупных поставщиков на общую сумму 185 млрд руб.

​Самым крупным контрагентом РЖД стал поставщик тепловозов и электровозов «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, который получил контракты на 29 млрд руб. Как пишет газета, эта структура традиционно занимает первое место по поставкам РЖД.

Если не считать «Трансмашхолдинга», то лидерство по величине полученных подрядов (22 млрд руб.) досталось «Группе компаний 1520», принадлежащей Алексею Крапивину и его партнерам. В 2016 году компания получила подряды на 4 млрд руб. На второе и третье места вышли структуры Рейльяна и Васильева.

Издание отмечает, что у РЖД также есть много поставщиков, которых объединяет одно: они принадлежат ​бывшим или действующим менеджерам разных компаний акционеров «Группы компаний 1520». Каждая по отдельности из этих компаний не попала в группу лидеров по подрядам, однако вместе они получили в 2017 году заказов на 39 млрд руб., а годом ранее — на 24 млрд руб. «Если все они тоже связаны с Крапивиным, то общий портфель заказов превышает 60 млрд руб., а это треть всех крупных подрядов РЖД в этом году», — пишет газета.

Представитель «Группы компаний 1520» посчитал некорректным прибавление к портфелю контрактов группы данных о сделках других компаний, при этом бизнес акционеров и бывших менеджеров он комментировать отказался.

Как рассказал газете замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян, РЖД лидирует среди госкомпаний по количеству жалоб на закупки. Ведомство в 2016 году рассмотрело таких 298 жалоб и признало 148 из них обоснованными. По данным Счетной палаты, на которые ссылается газета, на большей части открытых аукционов, проведенных в 2016 году, снижение от начальной максимальной цены составило всего 0,5%, в редких случаях — 1%. «То есть победителем становится любой участник, сделавший на торгах один ход», — делает вывод газета.

Представитель РЖД пояснил, что компания учла все рекомендации ФАС и Счетной палаты и увеличила количество участников закупок. Кроме того, решение о проведении закупки у единственного поставщика по новому порядку в РЖД могут принимать только президент и начальники железных дорог. Он также объяснил высокую долю контрактов с единственным поставщиком (из контрактов стоимостью более 200 млн руб. таких оказалось 40%). Это положение обусловлено выполнением «РЖДстроем» работ на объектах федерального значения в сжатые сроки, а также работ, которые являются естественным продолжением ранее выполненных работ», — пояснил представитель РЖД.