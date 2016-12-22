Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,98 57,59 EUR Нал. 68,53 67,94 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 4391,31 +14,09 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,59 +0,11% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
Производители допустили рост цен на рыбу из-за новых налоговых ставок
Лента новостей
«Ведомости» узнали об интересе Тимченко к покупке квартала у «Зарядья» 07:41, Бизнес WSJ узнала о планах США ликвидировать представительство талибов в Катаре 07:34, Политика У россиян снизился страх перед гибелью в терактах 07:01, Общество В Думе предложили открывать хостелы в квартирах с согласия жильцов дома 07:00, Политика В американском штате Теннесси разбился военный самолет 06:52, Общество В Малайзии возобновили слушания по делу об убийстве брата лидера КНДР 06:28, Политика В Минэнерго назвали причины крупных аварий в российской энергетике 06:01, Общество В «законе Яровой» нашли риски ухода иностранных операторов из России 05:34, Технологии и медиа В России начали создание операционной системы для самолетов 05:22, Технологии и медиа Полиция Канады рассказала о подозреваемом по делу о теракте в Эдмонтоне 04:40, Общество В Хабаровском крае без света остались 40 населенных пунктов 04:17, Общество «Коммерсантъ» узнал о возможной отставке губернатора Орловской области 04:01, Политика В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание центра для детей 03:54, Общество Военный самолет США проведет наблюдательный полет над Россией 03:37, Политика Актер Сами Насери стал почетным членом союза таксистов в Крыму 03:11, Общество Минобороны подтвердило гибель получившего ранение в Сирии полковника 02:38, Политика Власти Каталонии прокомментировали результаты референдума 01:56, Политика Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость автономии 01:54, Политика Трамп заявил о своем намерении решить проблему с Пхеньяном 01:29, Политика В Каталонии вооруженный ножом мужчина напал на избирателей 00:46, Общество Минтранс усилил мониторинг финансового состояния авиакомпаний 00:11, Общество Мобилизация на 146 млрд: какими непопулярными мерами сбалансируют бюджет? 00:08, Экономика ИГ взяла на себя ответственность за атаку на вокзале в Марселе 01 окт, 23:57, Общество Глава правительства Испании заявил о провале референдума в Каталонии 01 окт, 23:35, Политика В «Вконтакте» ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях 01 окт, 23:33, Технологии и медиа Госдеп предложил КНДР варианты ядерного разоружения полуострова 01 окт, 23:15, Политика Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 760 01 окт, 22:27, Политика СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва — Уфа 01 окт, 22:01, Общество
Производители допустили рост цен на рыбу из-за новых налоговых ставок
Бизнес, 08:00
0
Производители допустили рост цен на рыбу из-за новых налоговых ставок
Минсельхоз готовит поправки в Налоговый кодекс, согласно которым увеличиваются ставки сбора за вылов рыбы и других водных биологических ресурсов. Оптовые и розничные цены могут вырасти примерно на 10%, предупреждают рыбодобытчики
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ставки сделаны

Минсельхоз и подведомственное ему Росрыболовство представили рыбодобывающим компаниям предложения по изменению ст. 25.1 Налогового кодекса РФ «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов». Совещание с отраслевыми ассоциациями по данному поводу состоялось в Росрыболовстве на прошлой неделе, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и подтвердили в Минсельхозе и Росрыболовстве.

Минсельхоз предлагает повысить ставки для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и шести объектов — в Северном. В целом по 27 позициям ставка сбора вырастет в 2,3 раза.

При этом право на вылов дальневосточной горбуши подорожает втрое — с 3,5 тыс. до 10,8 тыс. руб. за тонну. Сбор за вылов сельди в Охотском море в весенне-летний период промысла предложено увеличить более чем в четыре раза — с 400 до 1,8 тыс. руб. за тонну. А для северной креветки ставка сбора может вырасти почти в девять раз — с 3 тыс. до 26,5 тыс. руб. за тонну.

Сейчас в год добытчики должны платить сборов по этим 27 позициям (без учета различных льгот) почти 638,6 млн руб., подсчитал РБК.

Сбор за вылов рыбы, крабов, креветок, кальмаров и других водных биологических ресурсов по сути является авансовым платежом государству — он перечисляется рыбодобытчиками в бюджет в течение года. При этом если компания по каким-либо причинам выловила меньше разрешенного объема, перерасчет и возврат средств не предусмотрен, напоминает представитель Русской рыбопромышленной компании Илья Власенко.

По замыслу Минсельхоза, поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу с января 2020 года, однако будет предусмотрен трехлетний переходный период: в 2020–2022 годах рыбодобытчики будут платить половину от скорректированного сбора.

Цены, вперед

В 2016 году российские рыбаки выловили, по данным Росрыболовства, 4,7 млн т  водных биоресурсов. В этом году вылов, как говорил в прошлом августе руководитель Росрыболовства Игорь Шестаков, скорее всего, не превысит прошлогодний из-за ожидаемого снижения добычи лососевых.

Рост ставок сбора неизбежно приведет к последующему росту отпускных, а затем и розничных цен, уверены в ВАРПЭ. Герман Зверев утверждает, что сейчас доля сбора в оптовой цене на рыбу не превышает в среднем 1,8%, а в случае принятия поправок в Налоговый кодекс увеличится примерно до 10%. Следовательно, уверены в ВАРПЭ, цены на рыбу без учета других составляющих вырастут как минимум на 10%. Увеличение ставок сбора скажется на оптовых и розничных ценах, согласен Илья​ Власенко.

Сейчас отпускная цена северной креветки начинается от 350 руб. за 1 кг, поясняет Зверев. При действующей ставке 3 тыс. руб. за тонну, или 3 руб. за 1 кг, вклад сбора в отпускную цену составляет около 0,8%. При запланированном увеличении до 26,5 тыс. руб. за тонну, или 26,5 руб. за 1 кг, доля сбора вырастает до 7,5% от действующей отпускной цены. Это означает уменьшение маржи производителя и, скорее всего, будет компенсировано увеличением отпускной цены, заключает президент ВАРПЭ.

Обсуждение последует

Согласно обсуждаемым поправкам к НК, каждые три года к ставкам будет применяться коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на продукцию в предшествующем периоде, уточняет представитель Минсельхоза, отвечая на критику ВАРПЭ.

Методика изменения ставки еще требует дополнительной проработки, отмечают в Росрыболовстве, обещая учесть мнение отраслевых ассоциаций.

Те рыболовецкие предприятия, которые являются градо- и поселкообразующими, а также рыболовецкие артели сейчас платят лишь 15% от базовой ставки, и эта льгота для них будет сохранена и в будущем, отмечают также в Минсельхозе.

При этом в законопроекте будет содержаться более четкое определение таких предприятий, чтобы льгота предоставлялась действительно социально значимым предприятиям, а не коммерческим структурам, маскирующимся под рыболовецкие артели для получения налоговых преференций, заявлял ранее Илья Шестаков.

Сейчас в России действует всего таких 156 предприятий, которые вместе добывают лишь около 200 тыс. т биоресурсов, или менее 5% от общего улова, уточняет Зверев. В ВАРПЭ также обращают внимание на то, что 15-процентная льгота сейчас распространяется на индивидуальных предпринимателей, если на продажу рыбы у них приходится не менее 70% выручки. Инициатива Минсельхоза их этой льготы лишает.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: налоги , законы , рыбаки , Росрыболовство
Главное
В Думе предложили открывать хостелы в квартирах с согласия жильцов дома Политика
Материалы по теме
Медведев пообещал рыбакам изменить «исторические» нормы в отрасли Бизнес
На Камчатке задержали судно браконьеров с 3,5 т наживы на краба Общество
Производство мидий и устриц в России выросло вдвое Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку