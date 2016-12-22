Производители допустили рост цен на рыбу из-за новых налоговых ставок

Минсельхоз готовит поправки в Налоговый кодекс, согласно которым увеличиваются ставки сбора за вылов рыбы и других водных биологических ресурсов. Оптовые и розничные цены могут вырасти примерно на 10%, предупреждают рыбодобытчики

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ставки сделаны

Минсельхоз и подведомственное ему Росрыболовство представили рыбодобывающим компаниям предложения по изменению ст. 25.1 Налогового кодекса РФ «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов». Совещание с отраслевыми ассоциациями по данному поводу состоялось в Росрыболовстве на прошлой неделе, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и подтвердили в Минсельхозе и Росрыболовстве.

Минсельхоз предлагает повысить ставки для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и шести объектов — в Северном. В целом по 27 позициям ставка сбора вырастет в 2,3 раза.

При этом право на вылов дальневосточной горбуши подорожает втрое — с 3,5 тыс. до 10,8 тыс. руб. за тонну. Сбор за вылов сельди в Охотском море в весенне-летний период промысла предложено увеличить более чем в четыре раза — с 400 до 1,8 тыс. руб. за тонну. А для северной креветки ставка сбора может вырасти почти в девять раз — с 3 тыс. до 26,5 тыс. руб. за тонну.

Сейчас в год добытчики должны платить сборов по этим 27 позициям (без учета различных льгот) почти 638,6 млн руб., подсчитал РБК.

Сбор за вылов рыбы, крабов, креветок, кальмаров и других водных биологических ресурсов по сути является авансовым платежом государству — он перечисляется рыбодобытчиками в бюджет в течение года. При этом если компания по каким-либо причинам выловила меньше разрешенного объема, перерасчет и возврат средств не предусмотрен, напоминает представитель Русской рыбопромышленной компании Илья Власенко.

По замыслу Минсельхоза, поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу с января 2020 года, однако будет предусмотрен трехлетний переходный период: в 2020–2022 годах рыбодобытчики будут платить половину от скорректированного сбора.

Цены, вперед

В 2016 году российские рыбаки выловили, по данным Росрыболовства, 4,7 млн т водных биоресурсов. В этом году вылов, как говорил в прошлом августе руководитель Росрыболовства Игорь Шестаков, скорее всего, не превысит прошлогодний из-за ожидаемого снижения добычи лососевых.

Рост ставок сбора неизбежно приведет к последующему росту отпускных, а затем и розничных цен, уверены в ВАРПЭ. Герман Зверев утверждает, что сейчас доля сбора в оптовой цене на рыбу не превышает в среднем 1,8%, а в случае принятия поправок в Налоговый кодекс увеличится примерно до 10%. Следовательно, уверены в ВАРПЭ, цены на рыбу без учета других составляющих вырастут как минимум на 10%. Увеличение ставок сбора скажется на оптовых и розничных ценах, согласен Илья​ Власенко.

Сейчас отпускная цена северной креветки начинается от 350 руб. за 1 кг, поясняет Зверев. При действующей ставке 3 тыс. руб. за тонну, или 3 руб. за 1 кг, вклад сбора в отпускную цену составляет около 0,8%. При запланированном увеличении до 26,5 тыс. руб. за тонну, или 26,5 руб. за 1 кг, доля сбора вырастает до 7,5% от действующей отпускной цены. Это означает уменьшение маржи производителя и, скорее всего, будет компенсировано увеличением отпускной цены, заключает президент ВАРПЭ.

Обсуждение последует

Согласно обсуждаемым поправкам к НК, каждые три года к ставкам будет применяться коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на продукцию в предшествующем периоде, уточняет представитель Минсельхоза, отвечая на критику ВАРПЭ.

Методика изменения ставки еще требует дополнительной проработки, отмечают в Росрыболовстве, обещая учесть мнение отраслевых ассоциаций.

Те рыболовецкие предприятия, которые являются градо- и поселкообразующими, а также рыболовецкие артели сейчас платят лишь 15% от базовой ставки, и эта льгота для них будет сохранена и в будущем, отмечают также в Минсельхозе.

При этом в законопроекте будет содержаться более четкое определение таких предприятий, чтобы льгота предоставлялась действительно социально значимым предприятиям, а не коммерческим структурам, маскирующимся под рыболовецкие артели для получения налоговых преференций, заявлял ранее Илья Шестаков.

Сейчас в России действует всего таких 156 предприятий, которые вместе добывают лишь около 200 тыс. т биоресурсов, или менее 5% от общего улова, уточняет Зверев. В ВАРПЭ также обращают внимание на то, что 15-процентная льгота сейчас распространяется на индивидуальных предпринимателей, если на продажу рыбы у них приходится не менее 70% выручки. Инициатива Минсельхоза их этой льготы лишает.