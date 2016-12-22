Глава BP рассказал о газовом контракте с «Роснефтью»

Глава ВР Роберт Дадли вновь выразил надежду на покупку газа у «Роснефти» в перспективе. «Роснефть» планирует заключить договор с ней на экспорт газа с 2019 года, если получит разрешение

Игорь Сечин и Роберт Дадли (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Мы подписали сегодня соглашение с «Роснефтью» о покупке газа, но все зависит от того, дадут ли ей на это разрешение», — сказал РБК глава ВР (владеет 19,75% «Роснефти») Роберт Дадли. Он пояснил, что находит это соглашение «хорошим шагом в рамках успешного партнерства с российской компанией и возможностью начать покупать газ у нее когда-нибудь».

«Роснефть» на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере и меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа с ВР. ​В дальнейшем стороны планируют заключить договор купли-продажи добываемого «Роснефтью» газа для дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы​ начиная с 2019 года, говорится в сообщении «Роснефти».

Предложение «Роснефти» разрешить ей продажу газа через «Газпром экспорт» трейдеру BP в стадии проработки, есть разные позиции, заявил в пятницу в интервью «РИА Новости»​​ глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Подписанный еще в 2016 году меморандум между BP и «Роснефтью» предполагал поставки от 7 млрд до 20 млрд куб. м газа в год в Европу. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин проинформировал президента Владимира Путина о переговорах по газовому долгосрочному контракту с BP еще в декабре 2016 года. Он обещал президенту, что продажи газа «Роснефтью» вытеснят импорт на европейские рынки сжиженного природного газа (СПГ) из США и принесут более 500 млрд руб. в виде дополнительных налоговых поступлений от этого контракта. Но пока «Газпром», которому принадлежит монополия на экспорт, возражал против инициативы «Роснефти». Предправления монополии Алексей Миллер указывал, что дополнительные объемы российского газа лишь ухудшат позицию «Газпром экспорта» не только на рынке, но и в арбитражных разбирательствах, снизив цены на газ, а, следовательно, и поступления в бюджет. Дадли также сказал РБК, что у ВР пока нет планов покупать СПГ в США.

«Мы удовлетворены партнерством с «Роснефтью», — добавил глава BP. Однако прибыль компании от участия в капитале «Роснефти» по итогам 2016 года снизилась более чем вдвое, составив $643 млн, из-за низких цен на нефть и увеличения взимаемых государством налогов и сборов, следует из отчета компании. «Роснефть» и BP в партнерстве занимаются нефтепереработкой в Германии и геологоразведкой в Сибири.