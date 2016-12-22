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Основатель QIWI продал акции и покинул компанию
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Основатель QIWI продал акции и покинул компанию
ПМЭФ-2017, 14:53
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Основатель QIWI продал акции и покинул компанию
Основатель платежного сервиса QIWI Андрей Романенко покинул руководство компании и продал принадлежащую ему долю акций. Предприниматель планирует сконцентрироваться на других бизнес-проектах
Андрей Романенко (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Основатель платежной системы QIWI Андрей Романенко продал свою часть акций и покинул совет директоров. Об этом он сам рассказал РБК.

«Да, я подтверждаю информацию», — заявил предприниматель.

Информацию об уходе из руководства платежной системы Романенко также разместил на своей странице в Facebook. «Больше я не являюсь членом совета директоров и акционером QIWI. Оставил на память всего одну акцию. Буду наблюдать издалека за успехами компании!» — рассказал он. И подчеркнул, что не будет принимать участие в работе совета директоров.

Романенко рассказал, что планирует вкладывать средства только в те компании, где принимает «активное участие в управлении/выборе объектов инвестиций». «К сожалению, на все времени катастрофически не хватает, надо фокусироваться на главном. Пересматриваю весь свой инвестиционный портфель в соответствии с этим правилом», — рассказал предприниматель.

Пресс-секретарь Романенко Александра Высочкина ​рассказала РБК, что в пятницу, 2 июня, состоится первый совет директоров компании, где не будет ее руководителя. «Акции QIWI он продавал не единовременно, а последние четыре года, с момента IPO в мае 2013 года. Он решил заниматься абсолютно другими компаниями и закрыть свою историю с QIWI», — заявила Высочкина.

Андрей Романенко создал Объединенную систему мгновенных платежей (ОСМП) в 2004 году. По его словам, идея подобного бизнеса пришла ему в голову в 2003 году. В 2007-м в рамках ОСМП был создан бренд QIWI. В терминалах QIWI в скором времени появился сервис «QIWI Кошелек». В мае 2013 года QIWI провела IPO на американской высокотехнологичной бирже NASDAQ. В октябре того же года и в мае 2014-го были проведены вторичные размещения. Во время IPO компания была оценена в $884 млн.

В мае компания отчиталась о своих финансовых результатах за начало 2017 года. По сравнению с предыдущим годом чистая прибыль QIWI по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2017 года увеличилась на 3%, составив 1,266 млрд руб. ($22,5 млн). Общая выручка компании за 2016 год составила 10,61 млрд руб. ($174,9 млн).

Группа QIWI управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В ее структуру входят «QIWI Кошелек», QIWI Банк, QIPS LLC, «QIWI провайдер платежных сервисов», а также 70% системы денежных переводов Contact.

ПМЭФ-2017: главные контракты

Авторы: Георгий Тадтаев, Дмитрий Окрест
Теги: QIWI , ПМЭФ-2017 , Андрей Романенко
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