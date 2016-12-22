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Алекперов рассказал о рисках инвестиций в Иран для ЛУКОЙЛа
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Алекперов рассказал о рисках инвестиций в Иран для ЛУКОЙЛа
Бизнес, 16:16
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Алекперов рассказал о рисках инвестиций в Иран для ЛУКОЙЛа
Глава ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов рассказал РБК, что останавливает компанию на пути в нефтегазовую отрасли Ирана

ЛУКОЙЛ технически готов инвестировать в нефтегазовую отрасль Ирана, но ждет пока сменится законодательство, рассказал РБК Алекперов. «Мы надеемся, что компания Total в ближайшее время подпишет контракт по газу, поэтому дорожка будет проторена. Следующими пойдем мы, как только будут приняты законы», — сказал он.

Алекперов пояснил, что сейчас есть ряд рисков, связанных с инвестициями в Иран. Иностранные инвесторы более чем 20 лет работают в нефтегазовой сфере Ирана по так называемым buy-back контрактам, которые выдаются на 5-7 лет и не предполагают участия в капитале иранских компаний, являясь по сути сервисными контрактами с фиксированным платежом. Иранские власти заявляли о переходе на Iran Petroleum Contract (IPC), возлагая надежды, что этот шаг вернет в страну инвестиции. IPC-контракт предлагает более высокую доходность для рискованных проектов, более гибкие условия, он выдается на 20 лет и может быть продлен.

Внести изменения в законодательство для привлечения международных инвесторов и объявить о тендерах на крупнейшие нефтегазовые месторождения иранские власти собирались после выборов, которые прошли 10 мая, сообщало иранское издание Financial Tribune.

Добыча нефти на каждом из двух месторождений в Иране — Мансури и Аб-Теймур, по которым ЛУКОЙЛ ведет переговоры, оценивается в 140 тыс. барр. в сутки, передавал «Интерфакс».

Французская Total на пару с китайской CNPC в ноябре прошлого года подписали соглашение с правительством Ирана и иранской Petropars о разработке газового месторождения Южный парс. Французская компания в ближайшее время намерена выйти на контракт с иранцами по этому проекту, в котором она будет контролировать 50,1%. Сделка станет первым международным проектом в газовой сфере Ирана после снятия со страны санкций Запада.

ЛУКОЙЛ, который в 2003 году уже заключал соглашение о разведке нефти в юго-западном Иране, действуя совместно с норвежской компанией Statoil, был вынужден уйти из Ирана после введения международных санкций. После их снятия российская компания подписала новое соглашение.

Кроме того, ЛУКОЙЛ после снятия санкций постоянно участвует торговле нефтью с Ираном, сообщал Алекперов.

В пятницу стало известно, что Россия заключила контракт на покупку 100 тыс. барр. иранской нефти в сутки. Об этом сообщил ТАСС глава Минэнерго Александр Новак. Этот контракт, который обсуждался еще в 2014 году, представляет собой бартерную схему и должен простимулировать торговлю между странами. У Ирана нет свободных денег для импорта оборудования и технологий из России, за промтовары и оборудование из Китая и Кореи страна расплачивается деньгами, вырученными за экспорт нефти туда.

«Он был подписан, вносили изменения и подписали», — сказал министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что изменения носят технический и ценовой характер. В схеме покупки нефти может участвовать ФГУП «Промсырьеимпорт», отмечал Новак.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Иран
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