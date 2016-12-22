Сечин пообещал стабильность в случае выделения «Роснефти» налоговых льгот

Налоговая политика оказывает большее влияние на работу «Роснефти», чем изменение цен на нефть. Об этом в Санкт-Петербурге заявил глава компании Игорь Сечин

Игорь Сечин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В ходе выступления на саммите энергетических компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Сечин отметил, что «гораздо большее влияние на «Роснефть» оказывает фискальный режим, чем колебания цены на нефть». «Думаю, что мы и дальше будем работать так же стабильно, особенно с учетом новых инициатив правительства о введении налоговых льгот», — сказал глава «Роснефти», отвечая на вопросы.

В докладе, который Сечин представил, говорится о том, что в нынешних условиях безусловной истиной остается тот факт, что углеводородная энергетика была и будет востребована. Он указал, что попытки использовать альтернативные источники энергии пока не приводят к ожидаемым результатам. Немало места в выступлении было уделено электромобилям, «перспективы которых остаются неопределенными». «Те же самые проблемы касаются и других источников альтернативной энергии — они характеризуются неустойчивыми государственными субсидиями и отсутствием возможности работы в базовом режиме электропотребления», — отметил глава «Роснефти».

Глава «Роснефти» также приветствовал новые инициативы правительства России, связанные с введением налога на дополнительный доход. «Это должно придать новый импульс привлечению инвестиций в отрасль и стать важным шагом в создании конкурентоспособной фискальной системы», — сказал он.

Сечин отметил пример Саудовской Аравии, власти которой пересмотрели налоговую систему в пользу повышения инвестиционной привлекательности компании Saudi Aramco.

Также Сечин подчеркнул, что договоренность группы производителей нефти о сокращении добычи улучшила ситуацию на рынке, однако речь идет лишь о передышке. По его мнению, речь не идет о системных мерах, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации.

Сечин объясняет это тем, что нестабильность создают в том числе и крупные производители, которые не участвуют в договоренностях и пытаются усилить свои позиции. Речь идет в том числе о сланцевых производителях в США, которые экспортируют свыше 1,3 млн барр. в сутки.

Саммит энергетических компаний вызвал большой интерес на ПМЭФ. Среди его участников — глава Shell Бен ванн Берден, глава французской Total Патрик Пуянне, гендиректор BP Боб Дадли, руководитель Glencore Айван Глазенберг и глава Exxon Даррен Вудс.