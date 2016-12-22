Крупные кредиторы проголосуют за банкротство «Трансаэро»

На следующей неделе кредиторы «Трансаэро» определят будущее авиакомпании. Основной сценарий — банкротство, рассказали источники РБК. Аналитики считают, что реальных шансов на возрождение компании сейчас мало

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Кредиторы «Трансаэро», которая до конца 2015 года была крупнейшей частной авиакомпанией в России, склоняются к тому, чтобы на заседании в следующую среду, 6 сентября, проголосовать за признание ее банкротом. Об этом РБК рассказали три источника в компаниях-кредиторах и подтвердил источник, близкий к авиакомпании.

В повестке заседания кредиторов есть пункт «о введении в отношении должника процедуры финансового оздоровления», говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Но собеседники РБК среди кредиторов говорят, что он вряд ли будет одобрен. Источник, близкий к авиакомпании, подтверждает: «Скорее всего, кредиторы проголосуют за введение конкурсного производства».

Компания встречалась с банками-кредиторами и презентовала план возрождения авиаперевозчика, подготовленный еще в ноябре 2016 года, рассказал РБК ее представитель. Согласно плану, кредиторам предлагалось проинвестировать около $70 млн в новую авиакомпанию. При этом часть денег могли бы быть получены от продажи текущих активов «Трансаэро». Кредиторы бы получили в новой компании доли пропорционально долгу.

Сомнения в возможности возродить «Трансаэро» сразу высказывали предправления ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев и министр транспорта Максим Соколов.

Представитель «Трансаэро» в пятницу, 1 сентября, сказал, что у него нет информации о том, как пройдет голосование кредиторов.

О проблемах «Трансаэро» стало известно в конце 2015 года, когда она не смогла обслуживать долг в размере 250 млрд руб. В итоге у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта, по решению суда была введена процедура наблюдения.

Основные кредиторы авиакомпании — это банки и лизингодатели. По данным «Интерфакса», долг перед «ВЭБ-лизингом» составляет 42 млрд руб., перед Газпромбанком — 13,6 млрд руб., перед дочерними структурами ВТБ — 19,3 млрд руб., перед самим ВТБ — более 9,4 млрд руб., перед лизинговой «дочкой» Сбербанка — 9,2 млрд руб., перед Новикомбанком — 8,7 млрд руб. Кроме того, среди кредиторов оказался «Аэрофлот», который после отзыва лицензии «Трансаэро» в октябре 2015 года перевозил ее пассажиров за свой счет. Долги конкурента «Аэрофлот» оценивает в 17 млрд руб. Также среди кредиторов — Абсолют Банк и Альфа-банк.

Начальник управления по работе с проблемной задолженностью корпоративных клиентов Абсолют Банка Александр Фролов заявил РБК, что письмо, где говорилось о плане создания новой авиакомпании, не содержало «никакого бизнес-плана для кредиторов и «Трансаэро» не предоставила банку какой-либо конкретики относительно его реализации». «В текущей ситуации мы планируем голосовать за введение процедуры конкурсного производства, поскольку в данном случае это наиболее эффективный вариант для кредиторов», — сказал он. Представители ВТБ, ВЭБа, Сбербанка, Газпромбанка и Новикомбанка отказались от комментариев.

Как сообщалось ранее, по данным на 31 декабря 2014 года, авиапарк «Трансаэро» состоял из 104 авиалайнеров — 47 Boeing 737, 20 Boeing 747, 18 Boeing 767, 14 Boeing 777, двух Ту-214 и двух грузовых Ту-204С. При этом в собственности компании находились только девять самолетов (пять Boeing 737, три Boeing 767 и один Boeing 777), остальные же были ею получены на условиях финансовой или операционной аренды. Большинство лизинговых самолетов были переданы другим авиакомпаниям, в частности группе «Аэрофлот».

«Трансаэро» не раскрывает, сколько сейчас у компании самолетов. Источник в компании говорит, что основные активы — это вспомогательная техника, запчасти, транспорт различного назначения, элементы конструкции самолетов. Гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин заявлял в интервью «Ведомостям» в ноябре 2016 года, что активы компании могут составлять около 5 млрд руб.

Аналитик «ВТБ Капитала» Ольга Болтрукевич полагает, что реалистичного сценария возрождения «Трансаэро» или создания на ее базе нового перевозчика нет. С ней соглашается руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Если кредиторы не смогли договориться, когда компания функционировала, то теперь, похоже, нет шансов», — говорит он. Несмотря на рост авиаперевозок в 2017 году (за январь—июль увеличился на 21%, до 58,3 млн пассажиров), рентабельность перевозчиков остается достаточно низкой, предупреждает эксперт. «Стартовать сейчас с такой доходностью рискованно и сложно», — заключает он.