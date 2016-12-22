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«Ростех» решил в десять раз увеличить объем добычи изумрудов
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«Ростех» решил в десять раз увеличить объем добычи изумрудов
Бизнес, 11:56
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«Ростех» решил в десять раз увеличить объем добычи изумрудов
Добиться резкого прироста добычи корпорация намерена за счет внедрения новых технологий и разработки новых месторождений, инвестировав в проект около 5 млрд руб.
Фото: Fredy Builes / Reuters

Госкорпорация «Ростех» намерена к 2025 году в десять раз увеличить объемы добычи изумрудов, александритов и бериллов на подконтрольных ей месторождениях Свердловской области. В сообщении «Ростеха» отмечается, что работающее в регионе подразделение Калининградского янтарного комбината (ОП «Малышева») решено преобразовать в самостоятельную компанию — АО «Мариинский прииск», в развитие которого планируется вложить почти 5 млрд руб.

За счет этих средств «Ростех» планирует и начать разработку новых участков месторождений драгоценных и полудрагоценных камней и провести глубокую модернизацию существующего производственного комплекса с внедрением новых технологий.

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«Мы планируем построить дополнительные стволы шахты, полностью обновить технику и модернизировать обменный комплекс. У нас запланировано строительство новой обогатительной фабрики с оборудованием, которое позволит находить драгоценные камни еще в вагонетках», — пояснил директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.

В сообщении «Ростеха» отмечается, что превращение добытчика изумрудов в самостоятельную компанию позволит ему претендовать на «общесистемные меры государственной поддержки отрасли». При этом единственным акционером АО «Мариинский прииск» станет подконтрольный «Ростеху» Калининградский янтарный комбинат, которому принадлежит лицензия на разработку месторождения драгоценных камней.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, АО «Мариинский прииск» будет зарегистрировано в регионе, что приведет к увеличению налоговых поступлений в местный бюджет и и обеспечит развитие социальной сферы.

«Кроме того, самостоятельный юридический статус предприятия позволит привлечь серьезные инвестиции на развитие рудника и создать новые рабочие места», — отметил министр.

По данным «Ростеха», численность сотрудников добытчика изумрудов в результате реформы вырастет с 400 до 2 тыс. человек.

ОП «Малышева» — единственное в России предприятие по промышленной добыче изумрудов и бериллов. Она ведется на крупнейшем в Евразии Малышевском месторождении изумрудов, на котором также добываются хризобериллы, александриты, фенакит, флогопит, литий, рубидий и цезий. В 2017 году сообщалось, что на руднике каждый день добывают в среднем 1,5 кг изумрудов, 30 кг бериллов и 100 г александритов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Свердловская область , изумруды , «Ростех»
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