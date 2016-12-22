S&P отменило негативный сценарий для банка «Открытие» после действий ЦБ

Рейтинговое агентство S&P вывело рейтинг банка «ФК Открытие» из списка на пересмотр в сторону ухудшения. Однако дальнейшие шаги, пояснили в агентстве, будут зависеть от действий Центробанка России

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Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам банка «ФК Открытие» в иностранной и национальной валютах. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз по банку выведен из списка на пересмотр в сторону понижения. В S&P отметили, что «развивающийся» прогноз означает, что агентство может повысить, подтвердить или понизить рейтинги банка в зависимости от дальнейших действий Банка России. Эксперты агентства отметили, что заявленные ЦБ меры, в частности, отсутствие моратория на требования кредиторов и bail-in, позволят банку восстановить финансовую устойчивость и самостоятельную кредитоспособность после значительного оттока клиентских средств в июле.

«Сейчас мы видим варианты укрепления кредитоспособности банка. Раньше мы видели только высокие риски ее ухудшения. Однако мы хотели бы получить больше деталей относительно того, какие меры будет предпринимать ЦБ в отношении стратегии развития, структуры собственности, консолидации других компаний, входящих в группу на балансе банка, возможных изменений в капитале», — пояснил РБК аналитик S&P Дмитрий Назаров.

27 августа 2017 года S&P объявило, что оставило долгосрочный рейтинг банка «ФК Открытие» B+ на пересмотре с возможностью понижения. Рейтинг был поставлен агентством на пересмотр 21 декабря 2016 года. В мае 2017 года S&P сохранило рейтинг на пересмотре, теперь у S&P есть 90 дней для принятия рейтингового действия.

Тогда же о постановке рейтингов банка на пересмотр объявило агентство Moody's. На пересмотр поставлены международные рейтинги. Агентство поставило на пересмотр рейтинг долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте Ва3, рейтинг субординированных облигаций участия в займе в иностранной валюте В2, базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA — b1, долгосрочную оценку риска контрагента (CRA) — Ba3 (cr). Moody's также подтвердило рейтинг краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте NP.

ЦБ объявил о решении санировать банк «ФК Открытие», занимающий восьмое место в российской банковской системе по объему активов, 29 августа. В банке была введена временная администрация, для санации будут использованы средства Фонда консолидации банковского сектора, созданного летом 2017 года. Несмотря на решение о санации, «ФК Открытие» будет работать в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.