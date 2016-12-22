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Больше газа: что предлагает «Газпром» Европе и Китаю
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Больше газа: что предлагает «Газпром» Европе и Китаю
Бизнес, 21:56
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Больше газа: что предлагает «Газпром» Европе и Китаю
На панельной сессии ПМЭФ глава «Газпрома» Алексей Миллер хвастался рекордами по поставкам газа в Европу и планами увеличения их в Китай. Дискуссии по итогам сессии не было: противников и конкурентов «Газпрома» из стран Европы, США и Ближнего Востока на нее не позвали

На ключевой панельной сессии «Мировые рынки газа: энергополитика и энергобезопасность», которая прошла в четверг, 1 июня, на Петербургском экономическом форуме председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер собрал партнеров из разных стран. Вместе с ним в президиуме сидели главы таких европейских компаний, как австрийская OMV (Райнер Зеле) и немецкая Wintershall (Марио Мерен), а также генеральные секретари Форума стран экспортеров газа Саид Мухаммед Адели и Международного энергетического форума Сунь Сяньшэнь. В зале присутствовали руководители других европейских партнеров «Газпрома», а также представители иранских, китайских и индийских компаний.

«Я рад, что в зале много компаний — партнеров из различных стран, что говорит о том, что площадка Петербургского форума является ключевой для дискуссий», — поприветствовал собравшихся Миллер. Его доклад был полон оптимизма. Сперва он сообщил о рекордах поставок газа «Газпрома» в Европу в 2016 году (до 179,3 млрд куб. м в 2016 году — на 12% выше уровня 2015 года) на фоне снижения продаж конкурентов: «например, Катар поставил на 4,4 млрд куб. м меньше, чем в 2015 году,​​ из-за оттока на более маржинальные рынки Азии». Миллер назвал европейский рынок приоритетным для «Газпрома», несмотря на рост спроса в Азии, в первую очередь в Китае.

«Причем даже противники появления «Северного потока-2» (нового проекта Газпрома, строительство которого еще не началось. — РБК), такие как Польша, увеличивают свои закупки газа «Газпрома», торжествовал глава монополии. В 2016 году Польша импортировала 11,07 млрд куб. м российского газа (рост на 24,2% год к году).

В докладе Миллера рекорды продолжали следовать за рекордами: «Вне зависимости от погоды, начался восьмой месяц зимы: 543 млн куб м газа в сутки на 1 июня — это абсолютно зимние поставки для рынка Европы, таких объемов никогда не было».

Далее он рассказал, сколько собирается сэкономить от строительства новых трубопроводов в Европу, прежде всего, «Северного потока-2»: после ввода этих мощностей при поставках не менее 30 млрд куб. м газа в год «Газпром» сэкономит $43 млрд за 25 лет и уже $1,6 млрд к 2020 году.

Выступавшие вслед за Миллером главы ОМV и Wintershall Зеле и Мерен вовсю хвалили Россию как надежного поставщика газа в Европу. Они также негативно оценили действия Еврокомиссии, которая по их мнению политизировать торговлю газом. «В период пикового спроса «Газпром» всегда был рядом, мы не могли бы пережить эту зиму без российского газа». — сказал Зеле.

Миллер рассказал и о перспективах китайского рынка газа, который растет быстрее других стран: в 2016 году потребление газа в Китае выросло на 7% до 205,8 млрд куб. м, при этом импорт этого сырья рос втрое быстрей — на 22%. Но пока Китай удовлетворяет такой огромный спрос за счет поставок более дорогого сжиженного природного газа (СПГ), так как, в отличие от Европы, в этой стране пока не построена разветвленная сеть экспортных газопроводов, напомнил Миллер. Сейчас «Газпром» строит «Силу Сибири», по которой к 2019-2021 года планирует начать поставки газа в Китай.

Контракт «Газпрома» на поставку 38 млрд куб. м газа год в Китай «существенно» изменит соотношение поставок трубопроводного газа и СПГ, которое сейчас паритетное, уверен глава «Газпрома». Дальше больше: «Газпром» ждет продолжение роста спроса на газ в Китае из-за того, что газ придет на смену значительно менее экологичного топлива — угля: доля газа в энергобалансе Китая увеличится почти вдвое, с 6% до 10%. Миллер подчеркнул, что «Газпром» и китайская CNPC вышли на коммерческие переговоры о строительстве второго газопровода для поставок российского газа в Китай с Дальнего Востока. Эти переговоры, по его словам, планируется завершить к концу года. Во время визита последнего визита российского президента Владимира Путина в Китай в середине мая «Газпром» также подписал еще три соглашения с китайскими компаниями, в том числе по строительству подземных хранилищ газа, созданию электромощностей и проектами по поставкам газа для автомобилей.

Но как такой дискуссии по итогам сессии не было: противников «Северного потока-2» и увеличения поставок российского газа в Европу, а также его конкурентов «Газпрома» просто не позвали.

Кого не позвали

К числу противников «Северного потока-2» относятся такие европейские страны как Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Румыния. Именно они в прошлом году отправили свои возражения главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. По мнению глав правительств этих стран, строительство газопровода несет геополитическую угрозу. ​Правительство Дании предложило внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» по соображениям национальной безопасности, а Польша в марте 2017 года предъявила к «Газпрому» новые претензии уже после того, как «Газпром» согласился пойти на уступки для урегулирования возбужденного против него антимонопольного дела.

Россия недавно значительно сократила поставки грузов в Латвию, что называют ответом на позицию страны по «Северному потоку — 2».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром»
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