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«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине
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«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине
Бизнес, 19:50
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«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине
«Яндекс.Украина» закроет свои офисы в Одессе и Киеве, так как из-за санкций фактически невозможно вести деятельность в стране. Сотрудникам украинского отделения пообещали работу в офисах компании в разных странах
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Яндекс» закроет свои офисы на Украине, так как санкции препятствуют работе украинского отделения. Об этом РБК сообщил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

По его словам, «Яндекс.Украина» с введением украинскими властями санкций «фактически не может вести деятельность на территории Украины»​. Все счета компании заблокированы из-за чего невозможно платить зарплату сотрудникам, пояснил Манджиков.

«Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах «Яндекса» в разных странах», — заключил он.

Ранее гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин на полях ПМЭФ заявил, что компания может ограничить бизнес на Украине либо уйти из страны «из-за действий ее властей». Он отметил, что «Яндекс» «крайне разочарован» санкциями против российских IT-компаний, которые не только делают «невозможной» их работу в этой стране, но и вредят украинскому обществу и государству.

Санкции против ряда российских IT-компаний президент Украины Петр Порошенко ввел 17 мая. Так, на Украине запретили пользоваться соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисами «Яндекса» и Mail.Ru.

Позднее, 29 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе, объяснив оперативные мероприятия возможной связью компании с делом о госизмене. В частности, украинские власти обвиняли «Яндекс» в передаче персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам.

В «Яндексе» эту информацию опровергали, отметив, что сотрудники «Яндекс.Украина» и его руководство не имеют доступа к персональным данным пользователей «Яндекса», а защита персональных данных является для компании «наивысшим приоритетом».

Автор: Павел Казарновский
Теги: Украина , Санкции , «Яндекс»
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