Комиссия ЕАЭС одобрила идею Роспотребнадзора о новой маркировке продуктов

Евразийская экономическая комиссия готова поддержать введение цветовой маркировки продуктов в зависимости от содержания в них жиров, сахара и соли. Участники рынка считают, что это приведет к росту цен в рознице

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

​Красный, желтый, зеленый

Евразийская экономическая комиссия — ЕАЭК, постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — намерена поддержать инициативу Роспотребнадзора о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза в части маркировки пищевой продукции. Это следует из проекта решения ЕАЭК, который есть в распоряжении РБК.

«Дополнительно сведения об уровнях жира, сахара и соли в переработанной пищевой продукции должны быть представлены в маркировке в виде графического изображения с горизонтальными полосами красного, желтого и зеленого цветов, в зависимости от концентрации этих компонентов», — сказано в приложении к документу.

Так, если в 100 г продукта содержится менее 3 г жиров, то концентрация считается «низкой», что соответствует зеленому цвету, до 20 г — уровень «средний» (желтый), свыше этого — «высокий» (красный). Концентрацию сахаров предполагается определять следующим образом: меньше или равно 5 г — низкая концентрация, до 15 г — средняя, больше 15 г — высокая. Для соли эти параметры определены соответственно на уровне до 120 мг, до 600 мг и более.

Графическое изображение должно занимать на упаковке такую площадь, чтобы быть «удобным для прочтения», говорится в документе. В случае положительного решения регламент должен вступить в силу по истечении 180 календарных дней после официального опубликования.

РБК не удалось получить оперативные комментарии у представителей ЕАЭК и Роспотребнадзора. Об идее маркировать красным цветом продукты питания с повышенным содержанием соли или сахара глава ведомства Анна Попова объявила в октябре 2016 года на президиуме Совета Федерации. По ее мнению, одним указанием состава на упаковках продуктов ограничиваться нельзя, поскольку это «недостаточно эффективно». «Это не значит, что мы вводим запрет, какое-то регулирование. Это информирование потребителя о совокупности веществ, заложенных в продукт питания», — говорила Попова (цитата по ТАСС).

Аргумент в пользу

Опрошенные РБК участники рынка неоднозначно относятся к идее «светофорной» маркировки. Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая заявила РБК, что новая маркировка — очевидный плюс для потребителя. «Те, кто, например, забыл очки дома и не смог прочесть надпись на упаковке, сможет сориентироваться по цветовой маркировке», — рассуждает она. В сегменте мяса птицы инициатива сыграет на руку как производителям, так и потребителям, которые сегодня «нацелены на качественный продукт», думает генеральный директор птицефабрики «Приморская» Денис Ведутенко: «Для порядочных производителей сложности никакой не будет. Мясо птицы — диетическая продукция, здесь бояться [производителям] абсолютно нечего».

Покупатели относятся все более пристально к выбору продукта, внимательно изучают ингредиенты, сроки годности, данные о производителе, соглашается представитель ГК «Дикси». По его мнению, новая информация на упаковке может стать дополнительным аргументом в пользу того или иного продукта; правда, существенное влияние на продажи не окажет.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев сомневается в необходимости новой маркировки, поскольку «как минимум это субъективная история». «Продукт сам по себе не вреден, а вредно количество, — поясняет собеседник РБК. — Если съесть 2 кг [жирного продукта] в день — это вредно, а если 50 г — очень даже полезно. Потребителей введут в заблуждение, они перестанут покупать сливочное масло, потому что там жир». В качестве альтернативы Королев предлагает сделать систему ГОСТа обязательной. В настоящее время главной проблемой на продуктовом рынке является наличие фальсификатов, которую цветовая дифференциация решить не сможет, соглашается председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

Существующая маркировка хлебобулочной продукции дает потребителям всю необходимую информацию, уверен президент Российского союза хлебопекарной промышленности Валерий Чешинский. «Все эти ингредиенты (жир, сахар, соль) указаны на упаковке в цифровых показателях. Это более информативно для покупателей, чем какая-то цветовая маркировка», — сказал он РБК. Директор ЗАО «Хлебозавод №28» Сергей Косяк также считает инициативу надуманной. «Это титаническая работа, которую кто-то хочет начать делать», — предполагает собеседник РБК.

Объективные сложности

«Возникнут сложности, связанные с объективностью информации, — прогнозирует исполнительный директор рыбоконсервного комплекса «Роскон» Василий Маруненко. — Корова условно стабильно дает молока 4% жирности, а рыба имеет сезонность по жирности. В разные сезоны — разные параметры. Какие-то продукты можно оценить достаточно объективно, а какие-то сложно». Президент холдинговой компании «Невские сыры» Альберт Суфияров и вовсе полагает, что все производители будут стремиться различными способами указать на товаре только цвет, подтверждающий высокое качество их товара. «Все упаковки будут зелеными. Товары, не соответствующие тому, что написано на упаковке, все равно останутся», — говорит Суфияров.

Введение новой маркировки «может привести к образованию коррупционной прослойки и продажам цветовых категорий», допускает управляющий партнер Kirikov Group Даниил​ Кириков, причем сильнее всего могут пострадать зарубежные производители. «Западные представители зачастую не знают и не понимают системы наших бюрократических операций, и почему их уже классифицированная продукция должна проходить местный «светофор». Подобная погоня за зеленым светом может в конечном счете сказаться и на росте цен», — прогнозирует эксперт. Дополнительные издержки производителей будут связаны также с тем, что им придется менять дизайн упаковки, обращает внимание исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

При участии Ирины Парфентьевой, Екатерины Костиной, Натальи Новопашиной, Анастасии Демидовой