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Itochu Corporation и Mitsui заинтересовались «Балтийским СПГ»
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Itochu Corporation и Mitsui заинтересовались «Балтийским СПГ»
Бизнес, 14:00
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Itochu Corporation и Mitsui заинтересовались «Балтийским СПГ»
«Газпром» обсудил «перспективы взаимодействия» с японскими компаниями Itochu Corporation и Mitsui & Co на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о заводе сжиженного газа в Усть-Луге за $11,5 млрд
Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме встретился с представителями японских компаний Itochu Corporation и Mitsui & Co. Они проявили интерес к проекту завода по сжижению природного газа (СПГ) в Усть-Луге на побережье Балтийского моря, сообщила газовая монополия.

«Японцы будут участвовать в проекте «Балтийский СПГ» как миноритарии в совокупной доле меньше блокпакета», — сказал РБК источник в «Газпроме».

Mitsui & Co. уже является партнером монополии, ей принадлежит 12,5% в единственном российском заводе по производству СПГ «Сахалин-2» (через оператора проекта Sakhalin Energy Investment). В конце 2016 года «Газпром» и Mitsui подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает в том числе расширение проекта «Сахалин-2», а также совместный проект по СПГ-бункеровке морского транспорта.

Крупнейший международный поставщик СПГ Shell уже заявил об участии в проекте «Балтийского СПГ», но компания ждет российской господдержки в виде налоговых льгот, как ранее заявлял журналистам глава Shell в России Оливье Лазар. «Мы не ожидаем ровно тех же условий, что и для «Ямал СПГ» (50% у НОВАТЭКа. — РБК), — сказал журналистам на брифинге в Москве Лазар. — Но мы все-таки ждем поддержки». По его словам, на «Балтийский СПГ» газ будет поставлять «Газпром», а Shell, подписавшая соглашение с газовой монополией России по строительству завода, предоставит свою технологию сжижения газа.

Президент Владимир Путин отметил значимость для страны проектов СПГ, выступая на Арктическом форуме в конце марта 2017 года: «Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире».

Что такое «Балтийский СПГ»

Завод «Балтийский СПГ» мощностью 10 млн т в год «Газпром» планирует построить в районе Усть-Луги в Ленинградской области. Стоимость предприятия оценивалась в $11,5 млрд, срок его запуска пока намечен на 2022–2023 годы. В июне 2016 года «Газпром» подписал меморандум о партнерстве с Shell, еще два потенциальных участника проекта — японские Mitsui и Mitsubishi, заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу НТВ в декабре 2016 года. В октябре 2016 года «Газпром» и Shell подписали меморандум по маркетинговой модели проекта. Потенциальными рынками сбыта этого газа называют Европу и Латинскую Америку.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Балтийский СПГ»
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