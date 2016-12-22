Сбербанк завершил размещение «народных» облигаций

Сбербанк объявил о размещении всего лимита облигаций федерального займа. Речь идет о бумагах на общую сумму в 9,5 млрд руб.

Игорь Буланцев (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Как рассказал вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев, организация завершила размещение облигаций ОФЗ для населения в рамках выделенного банку лимита. По его словам, банк увидел большой интерес инвесторов к проекту.

По словам Буланцева, средний чек при приобретении ОФЗ составил миллион рублей, а большинством инвесторов оказались клиенты, проживающие в европейской части России.

«Выпуск привлек преимущественно новых клиентов брокерских услуг: 93% клиентов, инвестировавших в ОФЗ-н через Сбербанк, открыли брокерский счет для покупки инструмента», — сказал Буланцев.

Ранее о размещении своего лимита (5,5 млрд руб.) сообщил и ВТБ-24.

Первоначально 15 млн штук ОФЗ номиналом в 1 тыс. руб. каждая, реализация которых началась в отделениях Сбербанка и ВТБ24 26 апреля 2017 года, были разделены между банками-агентами поровну. Однако клиенты Сбербанка раскупали «народные» облигации активнее, поэтому, как ранее сообщало агентство Reuters, ВТБ передал ему ОФЗ номинальной стоимостью 2,5 млрд руб.

Минимальная сумма вложений в «народные» облигации составляет 30 тыс. руб., максимальная — 15 млн руб. Купон по ОФЗ для населения будет выплачиваться раз в полгода, а его размер будет повышаться с каждой выплатой, чтобы мотивировать инвесторов держать купленные бумаги до погашения. Ставка первого купона составит 7,5%, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, а последнего — 10,5% годовых. Таким образом, средняя доходность «народной» облигации за три года составит 8,5% годовых.