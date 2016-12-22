СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер

В России может появиться новая низкобюджетная авиакомпания. Переговоры о ее создании уже ведутся, узнал «Коммерсантъ»

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В России на фоне возобновления роста авиаперевозок может появиться новая авиакомпания-лоукостер. Об этом в четверг пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников на рынке.

По информации издания, российские инвесторы рассматривают создание нового лоукостера с иностранным участием. Консультации по этому вопросу, как пишет газета, велись с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками — малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими. Обсуждалось, в частности, создание совместных предприятий.

Кроме того, стартовые переговоры состоялись и с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Не исключено, что новый низкобюджетный первозчик будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта. Обсуждается вариант организации полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Переговоры о создании нового лоукостера ведутся на фоне резкого роста авиаперевозок в России, замечает «Коммерсантъ». За январь—апрель они выросли на 20,8%, до 27,1 млн человек.