Западные страны, в том числе Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, поддерживают работу украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством против россиян. Об этом в интервью «Известиям» заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИДа Эрнест Чернухин.

«В такой схеме (украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. — РБК) задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров враждебных [для России]», — сказал дипломат.

По его словам, Россия информировала об этой ситуации Интерпол, однако реакции не последовало, что может свидетельствовать о «двойных стандартах этой структуры».