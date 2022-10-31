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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 250-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:30

Западные страны, в том числе Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, поддерживают работу украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством против россиян. Об этом в интервью «Известиям» заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИДа Эрнест Чернухин.

«В такой схеме (украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. — РБК) задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров враждебных [для России]», — сказал дипломат.

По его словам, Россия информировала об этой ситуации Интерпол, однако реакции не последовало, что может свидетельствовать о «двойных стандартах этой структуры».

07:24
Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский. По его словам, их также не будут привлекать к проведению специальной военной операции на Украине.
07:21
Частная военная компания (ЧВК) Вагнера стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил «РИА Новости» один из бойцов группировки «Бахмут».

«В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — заявил он.

По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия, украинские войска в то же время пытаются помешать им при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
07:20

Делегации Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) согласовали план выхода из украинских портов 12 судов по гуманитарному коридору на 31 октября.

В СЦК уточнили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках «зерновой сделки».

Вчера 20:54

Турецкий производитель Baykar рассчитывает в скором времени передать Украине беспилотники, оснащенные ракетами класса «воздух — воздух» и способные противостоять беспилотникам-камикадзе. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Скоро наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут оснащены ракетами класса «воздух — воздух», не только для поражения беспилотных летательных аппаратов, но и самолетов <...> мы проводим испытания», — сказал он.

Вчера 20:31

В Белгородской области «прилетело» в село Никольское, расположенное близ границы с Харьковской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждена линия электропередачи, в селе частично отсутствует свет.

Вчера 19:32

Украина через США пытается воздействовать на Израиль, чтобы тот пересмотрел свою позицию по помощи Киеву. Как рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, он использует «секретное оружие»: каждую неделю встречается с послом США Томом Найдсом.

«США — единственная страна, к которой прислушивается Израиль», — заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в телефонном разговоре с изданием.

Киев полагает, что «поставки Ираном России беспилотных летательных аппаратов» также убедят Тель-Авив оказать помощь украинской стороне и поставить ей средства ПВО.

По словам Корнийчука, за последние недели переговоры с Израилем продвинулись «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной», — одним из таких вопросов названа система предупреждения гражданского населения о приближающихся ракетных обстрелах.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 24 октября в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что его страна не будет передавать Киеву оружие.

Вчера 19:08
НАТО призывает Москву в срочном порядке возобновить зерновую сделку с Украиной при посредничестве ООН в условиях глобального продовольственного кризиса. Об этом заявила представитель альянса Оана Лунгеску.

«Президент [России Владимир] Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие <...> Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, чтобы продовольствие дошло до тех, кто в нем больше всего нуждается», — сказала она.
Вчера 18:42

Министерство обороны Турции подтвердило, что с 29 октября суда с Украины в рамках «зернового коридора» выходить не будут. Всего с начала действия коридора в нуждающиеся страны доставлено 9,3 млн тонн зерна, заявили в Анкаре.

Российский персонал, работающий в координационном центре в Стамбуле, продолжит оставаться там.

Министр обороны Турции Хулуси Акар предпринимает усилия для решения проблемы и продолжении работы «зернового коридора», добавили в ведомстве «Сторонам напоминается о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы с помощью доброй воли и диалога», — говорится в сообщении.

Вчера 17:35

Матрос Черноморского флота Артем Жильцов получил государственную награду за то, что первым обнаружил украинский дрон, шедший в гавань по Севастопольской бухте 29 октября, сообщило Минобороны.

Жильцов служит радиотелеграфистом боевой части связи сторожевого корабля «Ладный». В ночь на 29 октября он выполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта», — говорится в сообщении.

Вчера 16:32

Опыт в марте показал, что переговоры с Киевом и договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне», заявил Дмитрий Песков. По его словам, общаться нужно не только с президентом Украины, но и с его «вдохновителями и руководителями» из Вашингтона. «Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать. Он отметил, что готовность к диалогу — это не слабость, а сильная позиция.

Вчера 16:08

Минобороны России заявило, что беспилотники, атаковавшие Севастополь, были запущены с побережья близ Одессы. Дроны двигались по зоне безопасности в коридоре, по которому вывозилось украинское зерно, «после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе». Один из них был запущен из морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море, утверждает ведомство.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — сообщили в Минобороны.

Там также отметили, что на беспилотниках были установлены навигационные модули производства Канады.

Вчера 15:58

В Харькове и области с понедельника начнутся отключения электричества, они будут проходить в 12 этапов с 7 утра до 10 вечера (каждый этап будет длиться три часа), сообщил глава украинской областной администрации Олег Синегубов.

Вчера 15:47

Поставленное Украине западное оружие могло попасть в Финляндию - в руки бандитов, предупредили в местной полиции. «У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии», — сказал комиссар Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен, сославшись на данные разведки. Согласно разведданным, преступные группировки «очень заинтересованы» в отправляемых Киеву вооружениях.

Вчера 15:02

Минобороны также заявило, что Украина продолжает «провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС, несмотря на присутствия там представителей МАГАТЭ. За последние сутки город Энергодар и прилегающую к станции территорию обстреляли три раза из Днепропетровской области, сообщили в Москве. Ответным российским огнем подразделения ВСУ были подавлены. Также был уничтожен украинский катер — на нем ВСУ пыталось высадить разведгруппу, чтобы проникнуть в Энергодар.

Вчера 14:44

Брифинг Минобороны России:

  • На Купянском направлении (Харьковская область) ВСУ совершили семь атак на позиции российских войск, украинские войска отброшены на исходные рубежи, потери Киева оцениваются в размере до 250 военнослужащих.
  • На Красно-Лиманском направлении (ДНР) также отражены попытки наступления украинских войск. Убиты более 50 украинских военнослужащих.
  • На юге ДНР российские войска «овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот». Здесь потери Украины оцениваются в более 100 человек.
  • Безуспешными были атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении (т.е. на Херсонскую область). Украина потеряла 180 военнослужащих, заявили в Москве.
  • В Херсонской области уничтожен узел связи ВСУ, в Харьковской — склад боеприпасов, в Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.
  • В Херсонской области нанесены удары по батарее гаубиц М777, у города Запорожье — по двум пусковым установкам HIMARS, в Николаевской области уничтожена немецкая установка MARS-2, в ДНР — американская РЛС AN/TPQ-37.
  • В Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8.
Вчера 14:09

Италия передала Украине самоходные гаубицы M109L калибром 155 мм, пишет La Repubblica. В завершающие годы холодной войны Италия модифицировала изначально американские M109 и произвела сотни единиц этого оружия, говорится в статье. С начала 2000-х их стали снимать с боевого дежурства.

Вчера 13:14

Руководство России, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» на Первом канале.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что за Москвой «дело не станет», если поступят «какие-то реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», и если они будут направлены «на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Вчера 11:59

ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередач в Энергодаре, заявил глава администрации города Александр Волга. По его словам, идет переключение на запасные линии. Волга пообещал, что электричество восстановят в ближайшее время.

Вчера 11:37

Дмитрий Песков ответил на вопрос, что могло бы быть платформой для переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. Это желание США прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности и «вернуться к состоянию на декабрь—январь».

«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь—январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

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