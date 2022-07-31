Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 157-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе беспилотника по штабу Черноморского флота. Он попросил жителей города «сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома».
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», - написал Развожаев.
Рэпер Тимати объявил о приобретении всех активов сети «Старбакс» в России. Ранее сообщалось, что в сделке помимо Тимура Юнусова участвуют ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, возглавлявшего республику в 2005-2013 годах.
Тимати предложил устроить конкурс для выбора логотипа. «Например, мы называемся SUPER COFFEE (прошу СМИ не выдергивать из контекста тк это не является офф. названием) дайте лучшие варианты дизайна этого названия и лого вместо «Русалочки» не забывая что это теперь на сто процентов Российский бренд», — написал он.
Власти Украины решили провести обязательную эвакуацию из подконтрольных Киеву районов Донецкой области, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Она отметила, что в результате боевых действий регион остался без газа и надлежащего электроснабжения. «Одним словом — тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», — сказала она.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Тёткино в Глушковском районе был обстрелян со стороны Украины.
«Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации пострадавших нет. Подробности по разрушениям на данный момент уточняются», — рассказал глава региона.
В Энергодаре (Запорожская область) решили увеличить время комендантского часа — он будет начинаться с 20:00, а не полуночи, сообщили «РИА Новости» в военно-гражданской администрации. Там уточнили, что комендантский час начнется раньше в ночь на 31 июля, а потом будет действовать, как раньше — с 00:00 до 05:00.
Такое решение власти объяснили «резким ростом огневых провокаций со стороны киевского режима».
Автором идеи продавать газ за рубли «недружественным» странам был помощник президента Максим Орешкин, пишет Bloomberg cо ссылкой на источники. Орешкин отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, но назвал «положительным действие схемы оплаты газа в рублях».
Этот механизм ввели в апреле на фоне санкций после начала операции на Украине. Покупатели из «недружественных» стран должны открывать два счета в Газпромбанке – валютный и рублевый. Они могут переводить средства в валюте, а банк конвертирует ее в рубли. Вице-премьер Александр Новак говорил, что большинство клиентов «Газпрома» в Европе перешли на такую схему оплаты.
Главное из брифинга Минобороны России:
- На станции Красноармейск в ДНР разгромлен воинский эшелон, перевозивший элитный батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, убиты более 140 человек.
- В Харьковской области «Искандерами» поражен пункт дислокации формирования «Кракен», погибли более 30 украинских бойцов.
- В районе Кривого Рога российские истребители сбили украинский МиГ-29.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия внесла в «черный список» 32 граждан Новой Зеландии в ответ на санкции. В список попали военные, мэры городов, а также журналисты и преподаватели вузов.
В июне экспорт товаров из Турции в Россию вырос на 46% в годовом выражении, до $791 млн. Вырос как экспорт фруктов и орехов, так и различного оборудования и механических устройств. При этом, если доля России в совокупном экспорте Турции за первое полугодие составляет лишь 2,3%, то в российском экспорте доля Турции составляет 16% ($27,7 млрд).
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала об условиях, в которых находятся экипажи судов, удерживаемые в украинском Измаиле.
По ее словам, у моряков есть еда, вода и предметы первой необходимости, но им запрещают покидать суда, трое тяжело больны.
«Нахождение в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени крайне плохо сказываются на морально психологическом состоянии людей, в прямом смысле слова сводит их с ума», — добавила Москалькова.
Она призвала компетентные органы ускорить решение вопроса по возвращению моряков. Москалькова отметила, что ранее в Россию вернулись семь женщин-поваров с судов «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193».
«На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Компания объяснила это нарушением условий отбора газа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, стоят президент Владимир Зеленский и США.
По мнению Володина, таким образом они «убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались».
Главное за ночь:
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Ломаковка обстреляли со стороны Украины. По его словам, повреждена подстанция и несколько домовладений.
- Украина отказала во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым, пишет «Европейская правда». Лябиб приезжала на полуостров в июле 2021 года и посетила в том числе культурный фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе.
- «Газпром» опубликовал часть переписки с немецкой Siemens Energy, обслуживающей турбины для «Северного потока». Из документов следует, что в ходе проверок были выявлены такие неисправности, как выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей, а также датчиков температуры подшипника, утечка масла, повреждение лопаток компрессора.
- Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи гаубиц PzH 2000, которые были поставлены Украине в конце июня, оказались на износе и нуждаются в ремонте, пишет Der Spiegel. По данным издания, в бундесвере связывают износ с высокими темпами стрельбы.
Парламент утвердил два законопроекта на эту тему. Согласно первому из них, от призыва освобождаются люди, чьи близкие родственники (мужья, жены, дети, родители, дедушки и бабушки, а также родные братья и сестры) погибли или пропали без вести в ходе боевых действий. Второй документ дает отсрочку от призыва на военную службу научным работникам и педагогам, которые работают в учебных заведениях.
В Минобороны России сообщили, что 28 июля при промере глубин фарватера в устье Дуная на украинской дрейфующей мине подорвалось малое географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины. Деталей в ведомстве не уточнили.
По данным Минобороны, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
Компания Siemens устранила «не более четверти выявленных неисправностей» на турбинах газопровода «Северный поток», а по остальным пунктам «Газпром» не получил «конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», заявил зампред правления компании Виталий Маркелов.
Он пояснил, что по этой причине станция может подавать не более 33 млн куб. м газа в сутки, в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов. Маркелов добавил, что разрешение канадских властей на перевозку отремонтированной турбины в Германию не учитывает условий действующего контракта.
Топ-менеджер пообещал, что «Газпром» скоро опубликует часть переписки с западными партнерами.
Сергей Лавров заявил Энтони Блинкену, что Россия полностью выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском МИДе.
«Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», — сказали в МИДе.
Также Лавров заявил Блинкену, что «накачка Украины оружием» затягивает конфликт.
Кроме того, по его словам, ситуация с продовольствием в мире осложняется санкциями США, а обещания предоставить изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.