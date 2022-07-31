Рэпер Тимати объявил о приобретении всех активов сети «Старбакс» в России. Ранее сообщалось, что в сделке помимо Тимура Юнусова участвуют ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, возглавлявшего республику в 2005-2013 годах.

Тимати предложил устроить конкурс для выбора логотипа. «Например, мы называемся SUPER COFFEE (прошу СМИ не выдергивать из контекста тк это не является офф. названием) дайте лучшие варианты дизайна этого названия и лого вместо «Русалочки» не забывая что это теперь на сто процентов Российский бренд», — написал он.