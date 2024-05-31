Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 828-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал он.
В 2024 году под контроль российских военных перешло 880 кв. км территории, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.
В мае, по его словам, ВСУ потеряли более 35 тыс. военных и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, в том числе четыре «Абрамса» и семь «Леопардов».
Россия действует решительно, все цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул министр.
Над Татарстаном сбили украинский беспилотник, который пытался совершить атаку на объекты на территории региона, сообщило Минобороны.
Утром в отдельных районах Казани на предприятиях объявили эвакуацию. Также временно ограничивалась работа аэропортов.
Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске.
Первомайск в ЛНР попал под обстрел, поврежден газопровод, сообщили власти региона.
Администрация Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по российской территории — «но только вблизи Харькова» — оружием, которое поставили США, сообщили Politico три источника, один из которых является чиновником США.
«Президент недавно распорядился сделать так, чтобы Украина могла применять американское оружие для ответных ударов в Харькове, чтобы Украина могла наносить удары по российским силам, которые нанесли или готовятся нанести свои удары», — сказал чиновник США. Он добавил, что при этом подход Вашингтона к ударами дальнобойным оружием по России не изменилась.
Над Белгородской областью сбит беспилотник, сообщило Минобороны.
В Курской области за день обстреляли 9 населенных пунктов, а также пункт пропуска «Суджа», сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Пострадавших нет.
Россию не пригласят на мероприятия в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
Ранее организаторы говорили, что не будут приглашать на мероприятие российского президента Владимира Путина, но допускали присутствие иных представителей страны. Теперь источники агентства говорят, что официальных лиц из России звать не будут вовсе.
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал Украине новый пакет военной помощи на сумму в 500 млн евро.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении в регионе инфраструктурного объекта.
Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе дрона-камикадзе в селе Зозули Борисовского района по автомобилю «Газель», которая остановилась возле укрытия, погиб один мирный житель. Еще девять человек пострадали: четыре женщины и пять мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона.
Вячеслав Гладков сообщил, что хутор Климовое Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва полностью сгорел легковой автомобиль, который был припаркован неподалеку от поля, где проводились сельскохозяйственные работы.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что собранные в рамках «чешской инициативы» боеприпасы могут быть использованы Украиной для ударов по территории России.
Украинский беспилотник атаковал территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в селе Белянка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадал один человек: мужчина получил ссадины от осколков, ему оказали помощь на месте. Также сгорел экскаватор.
ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа из реактивной системы залпового огня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто не пострадал. В одном частном жилом домовладении осколками выбило окна в доме, веранде и хозяйственной постройке. Также повреждена линия газоснабжения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает Владимира Зеленского как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине».
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Зозули Борисовского района ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом. В результате взрыва два человека пострадали: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй - контузия.
Владимир Путин во время общения с многодетными семьями выразил уверенность, что ситуация в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях будет меняться к лучшему и станет устойчивой. «Донецк, Донецкая Республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область - все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в нашей общей большой семье», - цитирует Путина агентство ТАСС.