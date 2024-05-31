Администрация Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по российской территории — «но только вблизи Харькова» — оружием, которое поставили США, сообщили Politico три источника, один из которых является чиновником США.

«Президент недавно распорядился сделать так, чтобы Украина могла применять американское оружие для ответных ударов в Харькове, чтобы Украина могла наносить удары по российским силам, которые нанесли или готовятся нанести свои удары», — сказал чиновник США. Он добавил, что при этом подход Вашингтона к ударами дальнобойным оружием по России не изменилась.