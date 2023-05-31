Украинские силы обстреляли поселок Карпаты в Перевальском районе ЛНР, погибли пять человек и 19 получили ранение, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

По его данным, обстрел велся из комплексов HIMARS, было выпущено четыре ракеты. В результате повреждения получил строительный городок и птицефабрика.