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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 462-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:16

Украинские силы обстреляли поселок Карпаты в Перевальском районе ЛНР, погибли пять человек и 19 получили ранение, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

По его данным, обстрел велся из комплексов HIMARS, было выпущено четыре ракеты. В результате повреждения получил строительный городок и птицефабрика.

07:25

Власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Первые 300 детей поедут в Воронеж сегодня.

По его словам, ситуация в Шебекино ухудшается, ночью, в 3:15 (совпадает с мск) по городу нанесли массированный удар из «Градов», в результате пострадали четыре человека.

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05:16

В Краснодарском крае произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной причине, из-за беспилотника, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м, пострадавших нет.

04:26

Игнорирование США атаки на Москву является индульгенцией для ВСУ на продолжение боестолкновений с Россией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

04:09

В результате обстрела приграничного Шебекино в Белгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», — сообщил он.

03:44

Американский сенатор Линдси Грэм во время своего общения в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским был «глубоко» проинформирован о военных планах Украины, в том числе касательно контрнаступления, пишет газета Politico со ссылкой на самого Грэма. «В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — сказал он. По его словам, некоторые операции уже начались.

02:30

Восточные и западные страны Европы, входящие в НАТО, по-разному смотрят на перспективу вступления в альянс Украины, пишет газета Politico.

Государства восточного фланга блока выступают за «четкий сигнал» для Украины о том, что она станет членом НАТО, дать его должны на предстоящем саммите в Вильнюсе в июле. Того же просит и Киев. Однако страны Западной Европы настаивают, что обсуждение членства Киева стоит отложить до окончания военных действий, пишет Politico. Он допускают расширение сотрудничества Украины и НАТО.

01:10

В зону боевых действий в ДНР, в район города Марьинка, переброшены подразделения чеченского спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что подготовка к наступательным действиям уже началась, командный штаб разрабатывает соответствующие планы, «боевые единицы» готовятся к «штурмовым мероприятиям» при поддержке Минобороны.

00:31

Сделка администрации президента и конгрессменов-республиканцев о повышении потолка госдолга США не отразится на американской финансовой помощи Украине, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

00:09

31 мая западные страны объявят о новых мерах, направленных на противодействие «российской дезинформации» в Сети, а также на ужесточение контроля за экспортом технологий для производства беспилотников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вчера 20:42

ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на Москву.

«Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. Также важно отметить, что последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера 20:29

Зеленоградский районный суд Москвы привлек к административной ответственности двух женщин за «демонстрацию бело-сине-белого флага», посчитав его символом украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).

Одна из женщин объяснила, что красный флаг на номере ее автомобиля мог просто затереться или выцвести на солнце. Ее муж, допрошенный как свидетель, предположил, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока машина была припаркована.

Однако суд признал их виновными в публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч.1 ст.20.3 КоАП) и выписал женщинам штрафы.

Вчера 20:02

США собирают информацию об атаке беспилотников на Москву, заявил представитель Совета национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что США не поддерживают украинские атаки на территории России.

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло, — сказал представитель совета. — В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России».

Вчера 19:43

Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если получит гарантии от Москвы и ООН о безопасном экспорте зерна через Черное море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

27 мая Мария Захарова заявила, что Россия готова запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса в «считаные дни», но процесс тормозит Украина.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года в связи с конфликтом на Украине.

Вчера 19:24

ВСУ попытались нанести удар по Мелитополю, сообщил местный чиновник Владимир Рогов.

По его словам, в городе прозвучала серия взрывов: на летящие на город ракеты среагировала российская ПВО.

Кроме того, под обстрел попал Токмак в Пологовском районе, сообщил «Запорожский вестник» со ссылкой на оперативные службы. В городе пропала связь.

Вчера 19:02

МИД России решил закрыть с 1 июля канцелярию посольства России в городе Лаппеенранта. Одновременно МИД отозвал согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, работавших с начала 1990-х годов.

Об этом было заявлено послу Финляндии в России, который был вызван на Смоленскую площадь.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — говорится в заявлении МИДа.

Вчера 18:53

Полиция доставила в отделение музыкантов группы Sharks Band, игравших на станции московского метро «Китай-город». Об этом РБК сообщил их вокалист Олег Мокряков.

«К нам подошли полицейские и потребовали с ними пройти, потому что на нас пожаловался кто-то из пассажиров, что мы якобы играли украинские песни. Мы, конечно, украинские песни любим, но это не наш репертуар, у нас рок-н-ролл и прочие хиты 1960–1980-х. Видимо, кто-то проходил мимо и услышал, что мы поем не на русском языке, решили, что на вражеском украинском», — предположил он.

По словам музыканта, их увезли в отделение полиции, провели беседу, но протокол составлять не стали, «взяли объяснение».

Вчера 18:37

Владимир Рогов сообщил о том, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по Мелитополю. По его словам, ПВО отработало по летящим на город ракетам.

Вчера 18:19

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими военными пункта временного размещения с отселенными жителями Шебекинского городского округа. По его словам, в результате есть убитые и раненые.

Вчера 18:12

Рамзан Кадыров отреагировал на атаку дронов в Москве предложением ввести военное положение в России.

«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы», — написал он.

Кроме того, глава Чечни написал о грядущей мести в зоне спецоперации.

«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — отметил он.

Кадыров уже предлагал ввести военное положение в стране после того, как в марте в Брянскую область проникла украинская диверсионная группа.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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