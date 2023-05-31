Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 462-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинские силы обстреляли поселок Карпаты в Перевальском районе ЛНР, погибли пять человек и 19 получили ранение, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации.
По его данным, обстрел велся из комплексов HIMARS, было выпущено четыре ракеты. В результате повреждения получил строительный городок и птицефабрика.
Власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Первые 300 детей поедут в Воронеж сегодня.
По его словам, ситуация в Шебекино ухудшается, ночью, в 3:15 (совпадает с мск) по городу нанесли массированный удар из «Градов», в результате пострадали четыре человека.
В Краснодарском крае произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной причине, из-за беспилотника, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м, пострадавших нет.
Игнорирование США атаки на Москву является индульгенцией для ВСУ на продолжение боестолкновений с Россией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В результате обстрела приграничного Шебекино в Белгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», — сообщил он.
Американский сенатор Линдси Грэм во время своего общения в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским был «глубоко» проинформирован о военных планах Украины, в том числе касательно контрнаступления, пишет газета Politico со ссылкой на самого Грэма. «В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — сказал он. По его словам, некоторые операции уже начались.
Восточные и западные страны Европы, входящие в НАТО, по-разному смотрят на перспективу вступления в альянс Украины, пишет газета Politico.
Государства восточного фланга блока выступают за «четкий сигнал» для Украины о том, что она станет членом НАТО, дать его должны на предстоящем саммите в Вильнюсе в июле. Того же просит и Киев. Однако страны Западной Европы настаивают, что обсуждение членства Киева стоит отложить до окончания военных действий, пишет Politico. Он допускают расширение сотрудничества Украины и НАТО.
В зону боевых действий в ДНР, в район города Марьинка, переброшены подразделения чеченского спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что подготовка к наступательным действиям уже началась, командный штаб разрабатывает соответствующие планы, «боевые единицы» готовятся к «штурмовым мероприятиям» при поддержке Минобороны.
Сделка администрации президента и конгрессменов-республиканцев о повышении потолка госдолга США не отразится на американской финансовой помощи Украине, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
31 мая западные страны объявят о новых мерах, направленных на противодействие «российской дезинформации» в Сети, а также на ужесточение контроля за экспортом технологий для производства беспилотников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на Москву.
«Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. Также важно отметить, что последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах», — сказал он (цитата по ТАСС).
Зеленоградский районный суд Москвы привлек к административной ответственности двух женщин за «демонстрацию бело-сине-белого флага», посчитав его символом украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).
Одна из женщин объяснила, что красный флаг на номере ее автомобиля мог просто затереться или выцвести на солнце. Ее муж, допрошенный как свидетель, предположил, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока машина была припаркована.
Однако суд признал их виновными в публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч.1 ст.20.3 КоАП) и выписал женщинам штрафы.
США собирают информацию об атаке беспилотников на Москву, заявил представитель Совета национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что США не поддерживают украинские атаки на территории России.
«Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло, — сказал представитель совета. — В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России».
Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если получит гарантии от Москвы и ООН о безопасном экспорте зерна через Черное море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.
27 мая Мария Захарова заявила, что Россия готова запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса в «считаные дни», но процесс тормозит Украина.
Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года в связи с конфликтом на Украине.
ВСУ попытались нанести удар по Мелитополю, сообщил местный чиновник Владимир Рогов.
По его словам, в городе прозвучала серия взрывов: на летящие на город ракеты среагировала российская ПВО.
Кроме того, под обстрел попал Токмак в Пологовском районе, сообщил «Запорожский вестник» со ссылкой на оперативные службы. В городе пропала связь.
МИД России решил закрыть с 1 июля канцелярию посольства России в городе Лаппеенранта. Одновременно МИД отозвал согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, работавших с начала 1990-х годов.
Об этом было заявлено послу Финляндии в России, который был вызван на Смоленскую площадь.
«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — говорится в заявлении МИДа.
Полиция доставила в отделение музыкантов группы Sharks Band, игравших на станции московского метро «Китай-город». Об этом РБК сообщил их вокалист Олег Мокряков.
«К нам подошли полицейские и потребовали с ними пройти, потому что на нас пожаловался кто-то из пассажиров, что мы якобы играли украинские песни. Мы, конечно, украинские песни любим, но это не наш репертуар, у нас рок-н-ролл и прочие хиты 1960–1980-х. Видимо, кто-то проходил мимо и услышал, что мы поем не на русском языке, решили, что на вражеском украинском», — предположил он.
По словам музыканта, их увезли в отделение полиции, провели беседу, но протокол составлять не стали, «взяли объяснение».
Владимир Рогов сообщил о том, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по Мелитополю. По его словам, ПВО отработало по летящим на город ракетам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими военными пункта временного размещения с отселенными жителями Шебекинского городского округа. По его словам, в результате есть убитые и раненые.
Рамзан Кадыров отреагировал на атаку дронов в Москве предложением ввести военное положение в России.
«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы», — написал он.
Кроме того, глава Чечни написал о грядущей мести в зоне спецоперации.
«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — отметил он.
Кадыров уже предлагал ввести военное положение в стране после того, как в марте в Брянскую область проникла украинская диверсионная группа.