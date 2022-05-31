Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 07:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:33
Пасечник назвал некорректным прогнозирование конца боевых действий в ЛНР Политика, 07:25
Власти Крыма сообщили о переходе Херсона и Запорожья на российскую связь Политика, 07:23
Бизнес заметил рост цен на российское ПО в сфере кибербезопасности Технологии и медиа, 07:14
В МИД сообщили о плане на случай эвакуации российских посольств Политика, 07:13
Минэкономики предложило дать регионам право на концессии без конкурса Экономика, 07:00
Минтруд назвал вредные факторы производства для выдачи молока работникам Общество, 06:38
Украинский омбудсмен допустила свою отставку по решению Рады Общество, 06:10
Операторы электричек получили рекордную прибыль Бизнес, 06:00
В Пентагоне увидели логичный выход из ситуации на Украине в переговорах Политика, 05:32
Цена нефти Brent превысила $118 за баррель на фоне согласования эмбарго Экономика, 05:28
Россияне при поиске работы стали чаще спрашивать про ДМС Общество, 05:00
Власти Солсбери выдвинули условия продажи дома Скрипаля Общество, 04:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 95-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:35

Глава ЛНР отказался спрогнозировать сроки окончания военных действий.

«Делать какие-то прогнозы о том, когда мы полностью освободим республику, выйдем на конституционные границы, не совсем корректно. Враг, чувствуя свое приближающееся поражение, ведет себя достаточно агрессивно, открывает огонь как по нашим прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным», — сказал Леонид Пасечник.

07:28

ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд., заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен после совещания европейских лидеров.

По итогам встречи принято решение рассмотреть возможность создания платформы восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны». Однако этот процесс должен сопровождаться реформами на самой Украине, подчеркнула фон дер Ляйен.

Вчера 23:03

Cоветник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин обсудили перспективы вхождения Швеции и Финляндии в НАТО.

Турция возражает против присоединения двух стран к альянсу из-за позиции по отношению к противникам Эрдогана: Рабочей партии Курдистана и другим оппозиционерам, а также потому, что Финляндия и Швеция прекратили поставки оружия в Турцию в 2019 году.

«Было подчеркнуто, что Швеции и Финляндии крайне важно предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, которые угрожают национальной безопасности Турции», — говорится в сообщении Анкары по итогам переговоров.

Вчера 22:34

Администрация США не исключает поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако передача ракет большой дальности не рассматривается, сообщает The Washington Post.

«Cредства для нанесения ударов на большую дальность не рассматриваются», — сказал собеседник газеты. Таким образом, отмечает WP, Вашингтон все еще может передать Киеву пусковые установки M270 MLRS, но с ракетами меньшей дальности.

30 мая американский президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Вчера 21:40

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил, что изучает вариант проекта, который позволит обеспечить вывоз украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море. Также он выдвинул идею создания в Стамбуле штаб-квартиры наблюдателей, в которую войдут представители России, Украины и ООН.

Вчера 21:13

Дмитрий Медведев в своем Teleram канале написал, что поскольку Германия упростила въезд российским критикам спецоперации на Украине, Москве стоит подумать «о льготном въезде» тех, кто «активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей».

Вчера 20:47
Экспорт российской сырой нефти по морю растет, в то время как страны Евросоюза пытаются прийти к соглашению по нефтяному эмбарго против России, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на данные систем отслеживания судов и отчеты судовых агентов. Из них следует, что с 21 по 27 мая из российских экспортных терминалов отбыло 34 танкера с 25 млн барр. нефти.
Вчера 20:01
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС нужно достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. По его словам, продовольственный кризис будет одной из главных тем на саммите Евросоюза.
Вчера 19:49
«Газпром экспорт» уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в [рублях]», — говорится в сообщении компании.
Вчера 19:30

Голландский газовый трейдер GasTerra не будет выполнять требования «Газпрома» о переходе на новую схему оплаты топлива, заявили в компании. Там объяснили, что озвученные Москвой условия могут привести к нарушению введенных Евросоюзом санкций. К тому же, «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты», считают в GasTerra.

Вчера 19:09

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате обстрелов со стороны Украины произошла авария на магистральной сети, которая привела к отключению мобильной связи и интернета. «Более 0,5 млн человек оказались без связи», - сообщил он.

Вчера 18:33

Роман Абрамович перестал быть владельцем лондонского футбольного клуба «Челси».

Клуб объявил, что сделка завершена и теперь командой владеет консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Сумма сделки составляет £4 млрд (почти $5 млрд).

Российский миллиардер владел «Челси» с 2003 года. В начале марта Абрамович объявил о намерении продать команду. Тогда же он сообщил, что передаст прибыль от продажи клуба на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине.

Вчера 18:11
Владимир Путин подписал указ о приобретении в упрощенном порядке российского гражданства детьми-сиротами из ДНР, ЛНР и Украины.
Вчера 17:56

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Эрдоган, как сообщает Haber Global, предложил организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле. 

Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин заявил, что Москва готова содействовать вывозу зерна из украинских портов.

Вчера 17:45

В Харьковской области сократили комендантский час: с 30 мая он будет длиться с 22:00 (а не с 21:00) до 06:00.

«В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и местах безопасности», — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вчера 17:30

Эмманюэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе.

Ранее глава Луганской областной администрации Украины Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрела погиб французский журналист. По словам Гайдая, он ехал в бронированной машине, которая должна была эвакуировать из региона 10 человек. Автомобиль попал под обстрел и «осколки снарядов пробили броню машины», журналист получил смертельное ранение в шею.

Украинские СМИ опубликовали фото пресс-карты погибшего. Его звали Фредерик Леклер Имхофф, репортер работал на BFMTV.

Вчера 17:25

Уволенный глава управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин призвал президента Владимира Зеленского извиниться и публично опровергнуть слова о бездействии службы

Ранее Зеленский заявил, что уволил Дудина, поскольку тот «не работал на защиту города с первых дней».

Вчера 17:21

Темпы спада российской экономики в 2022 году будут гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали», — сказал Силуанов.

Вчера 16:55

Дмитрий Медведев в своем Telegram канале назвал разумным решение Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. «Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве», - написал Медведев.

Вчера 16:41

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страны ЕС рано или поздно договорятся по нефтяному эмбарго в отношении России. «Мы всегда находим компромиссы. Пока идут переговоры, я остаюсь оптимистом», - цитирует Беттеля агентство Reuters.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter