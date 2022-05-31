Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 95-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Глава ЛНР отказался спрогнозировать сроки окончания военных действий.
«Делать какие-то прогнозы о том, когда мы полностью освободим республику, выйдем на конституционные границы, не совсем корректно. Враг, чувствуя свое приближающееся поражение, ведет себя достаточно агрессивно, открывает огонь как по нашим прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным», — сказал Леонид Пасечник.
ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд., заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен после совещания европейских лидеров.
По итогам встречи принято решение рассмотреть возможность создания платформы восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны». Однако этот процесс должен сопровождаться реформами на самой Украине, подчеркнула фон дер Ляйен.
Cоветник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин обсудили перспективы вхождения Швеции и Финляндии в НАТО.
Турция возражает против присоединения двух стран к альянсу из-за позиции по отношению к противникам Эрдогана: Рабочей партии Курдистана и другим оппозиционерам, а также потому, что Финляндия и Швеция прекратили поставки оружия в Турцию в 2019 году.
«Было подчеркнуто, что Швеции и Финляндии крайне важно предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, которые угрожают национальной безопасности Турции», — говорится в сообщении Анкары по итогам переговоров.
Администрация США не исключает поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако передача ракет большой дальности не рассматривается, сообщает The Washington Post.
«Cредства для нанесения ударов на большую дальность не рассматриваются», — сказал собеседник газеты. Таким образом, отмечает WP, Вашингтон все еще может передать Киеву пусковые установки M270 MLRS, но с ракетами меньшей дальности.
30 мая американский президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил, что изучает вариант проекта, который позволит обеспечить вывоз украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море. Также он выдвинул идею создания в Стамбуле штаб-квартиры наблюдателей, в которую войдут представители России, Украины и ООН.
Дмитрий Медведев в своем Teleram канале написал, что поскольку Германия упростила въезд российским критикам спецоперации на Украине, Москве стоит подумать «о льготном въезде» тех, кто «активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей».
Голландский газовый трейдер GasTerra не будет выполнять требования «Газпрома» о переходе на новую схему оплаты топлива, заявили в компании. Там объяснили, что озвученные Москвой условия могут привести к нарушению введенных Евросоюзом санкций. К тому же, «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты», считают в GasTerra.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате обстрелов со стороны Украины произошла авария на магистральной сети, которая привела к отключению мобильной связи и интернета. «Более 0,5 млн человек оказались без связи», - сообщил он.
Роман Абрамович перестал быть владельцем лондонского футбольного клуба «Челси».
Клуб объявил, что сделка завершена и теперь командой владеет консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Сумма сделки составляет £4 млрд (почти $5 млрд).
Российский миллиардер владел «Челси» с 2003 года. В начале марта Абрамович объявил о намерении продать команду. Тогда же он сообщил, что передаст прибыль от продажи клуба на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Эрдоган, как сообщает Haber Global, предложил организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле.
Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин заявил, что Москва готова содействовать вывозу зерна из украинских портов.
В Харьковской области сократили комендантский час: с 30 мая он будет длиться с 22:00 (а не с 21:00) до 06:00.
«В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и местах безопасности», — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Эмманюэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе.
Ранее глава Луганской областной администрации Украины Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрела погиб французский журналист. По словам Гайдая, он ехал в бронированной машине, которая должна была эвакуировать из региона 10 человек. Автомобиль попал под обстрел и «осколки снарядов пробили броню машины», журналист получил смертельное ранение в шею.
Украинские СМИ опубликовали фото пресс-карты погибшего. Его звали Фредерик Леклер Имхофф, репортер работал на BFMTV.
Уволенный глава управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин призвал президента Владимира Зеленского извиниться и публично опровергнуть слова о бездействии службы.
Ранее Зеленский заявил, что уволил Дудина, поскольку тот «не работал на защиту города с первых дней».
Темпы спада российской экономики в 2022 году будут гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали», — сказал Силуанов.
Дмитрий Медведев в своем Telegram канале назвал разумным решение Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. «Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве», - написал Медведев.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страны ЕС рано или поздно договорятся по нефтяному эмбарго в отношении России. «Мы всегда находим компромиссы. Пока идут переговоры, я остаюсь оптимистом», - цитирует Беттеля агентство Reuters.