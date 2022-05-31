Cоветник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин обсудили перспективы вхождения Швеции и Финляндии в НАТО.

Турция возражает против присоединения двух стран к альянсу из-за позиции по отношению к противникам Эрдогана: Рабочей партии Курдистана и другим оппозиционерам, а также потому, что Финляндия и Швеция прекратили поставки оружия в Турцию в 2019 году.

«Было подчеркнуто, что Швеции и Финляндии крайне важно предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, которые угрожают национальной безопасности Турции», — говорится в сообщении Анкары по итогам переговоров.