Силы ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область, по предварительной информации, пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также утром силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области.