Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 767-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Франция в рамках нового пакета военной помощи Украине передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют на машины нового поколения Griffon. По словам Лекорню, VAB — хотя и старая техника, но «все еще работает», она принесет Украине значительную пользу.
Силы ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область, по предварительной информации, пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также утром силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области.
Около 4 тыс. жилых помещений в Белгороде получили повреждения с начала года, сообщил мэр Валентин Демидов.
Минобороны Бельгии пообещало Украине 16 млн евро на обслуживание самолетов F-16, которые планируется поставить Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае выхода украинской армии на границы 2022 года Владимир Путин потеряет поддержку других стран и будет готов к диалогу с Киевом. По его словам, для этого необходимо в том числе достаточное количество западного оружия и полная торговая блокада России.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе сегодня проводили в последний путь двух воинов. Евгений Николаевич Карпенко родился в Софиевке Днепропетровской области, а вырос в Мариуполе. С 2014 года его семья переехала в Севастополь. Он воевал в Донбассе в составе народной милиции ДНР, с 2022 года был в составе добровольческого формирования. Погиб в районе Веселого (ДНР).
Владимир Викторович Забара родился в Краснодаре, еще ребенком переехал в Севастополь. Работал сварщиком, был осужден за нетяжкое преступление. В 2023 году решил искупить свою вину и заключил контракт с ВС России. Погиб в бою в районе Крынок Херсонской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично поврежден один жилой дом, автомобиль и сельхозтехника.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено одно домовладение, также сгорел сарай.
Компания «Укрэнерго» сообщила, что графики аварийных отключений света по крайней мере на сегодняшний день введены в Днепропетровской, Кировоградской областях, а также на контролируемой Киевом территории Запорожской области.
Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва погиб мужчина. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Ещё у одного человека осколочное ранение поясничной области.
В Одессе прогремели взрывы, сообщают «УНИАН» и «Суспільне».
Около 14:30 над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танк САУ Krab, две САУ «Гвоздика», САУ PzH 2000.
Минобороны сообщило о том, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены четыре атаки в районе населенного пункта Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные позиции и рубежи, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка, Часов Яр;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары и отражены контратаки в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое Бердычи;
- на южно-донецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Макаровка, Урожайное;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Золотая Балка, Ивановка.
Минобороны сообщило, что этой ночью вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Целью ударов стали объекты энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.
В Санкт-Петербург прибыли 735 детей из приграничных районов Белгородской области. Их разместят на загородных базах, в общежитиях и гостиницах государственных учреждений в разных районах города. Также будут организованы школьные занятия, чтобы у детей не было перерывов в учебе, им обещано полноценное пятиразовое питание, а также медицинское обслуживание.
«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», - сообщил РБК депутат Думы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции. Украина сообщила о возвращении тел 121 погибшего военнослужащего.
«Укрэнерго» сообщило, что отключения света действуют для потребителей в Харьковской области, а также Криворожском районе Днепропетровской области. В ряде других регионов ограничения возможны при росте потребления.
Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет правил, которые будут выработаны другими сторонами для ведения переговоров.