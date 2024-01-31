Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 707-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны будут явиться в военкомат для уточнения данных.
Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ, в течение 60 дней со дня опубликования закона те, кто состоит на воинском учете, обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие военно-учетные данные.
Правительство Украины внесло в Раду доработанный законопроект о мобилизации 30 января.
Система ПВО ночью сбила украинский беспилотник в Псковской области, сообщило Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, однако был вынужден отменить решение после давления со стороны военного руководства и «международных партнеров», сообщает The Times со ссылкой на источники.
По информации Times, от должности главкома ВСУ отказались глава украинской разведки Кирилл Буданов, а вслед за ним и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (об этом ранее писал и The Economist), что вынудило Зеленского отменить решение об увольнении Залужного.
США и Германия «закулисно противодействуют» усилиям стран Прибалтики и Польшу по поводу того, чтобы пригласить Украину в НАТО на ближайшем крупном саммите, пишет Foreign Policy.
Уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планировалось 29 января, но этот шаг отложили из-за утечки данных об отставке, сообщил The New York Times бывший высокопоставленный украинский чиновник. Теперь этот процесс замедляют, отметил он.
Как пишет The Economist, в качестве замены рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы украинской разведки Кирилла Буданова. По данным издания, «некоторые» предположили, что последний отказался от должности «в последнюю минуту».
Эквадор передаст США старую российскую военную технику в обмен на новые вооружения, несмотря на позицию Москвы по этому вопросу, заявил президент страны Даниэль Нобоа.
Киев собрал рабочую группу из бывших высокопоставленных западных чиновников для продвижения вступления Украины в НАТО.
В нее вошли бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Финляндии Санна Марин и другие политики, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Андерс Фог Расмуссен, прибывший в Киев, сообщил, что рабочая группа в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне определит, какие усилия должна предпринять Украина, чтобы вступить в альянс. Он считает, что Киев следует пригласить в блок на предстоящей встрече стран-участниц НАТО в столице США.
На границе с Брянской областью пресекли атаку трех украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
Зеленский предложил Залужному должность советника по обороне и ясно дал понять, что тот будет отстранен от поста главкома ВСУ в любом случае, говорят четыре источника Financial Times.
Хотя офис президента уже решил уволить Залужного, отстранение, возможно, произойдет позже из-за того, что информация об этом попала в украинские СМИ, отмечает издание.
Источники говорят, что в настоящее время не ясно, кто заменит Залужного. Возможными кандидатами называются глава военной разведки Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает ошибочными идеи по примирению России и Украины. Он сравнил ожидания от них с теми, что были во время начала военной операции в 2022 году.
Боррель в колонке для французского журнала L’Obs пишет, что президент России Владимир Путин ожидал, что боевые действия продлятся несколько дней, и «многие европейцы ожидали чего-то подобного».
По его словам, к 2024 году снова появились мнения о невозможности победы Украины. «Внезапно мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не выдержит. И снова появляются соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — подчеркнул глава европейской дипломатии.
Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, а также осуждали любую западную помощь Киеву, отмечая, что это приводит к затягиванию конфликта.
Румынские истребители F-16С не использовались для ударов по позициям российских войск. Информация об этом, появившаяся ранее в соцсетях, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Румынии.
«Информируем о фейковых новостях, появившихся на платформе Х (ранее Twitter), в которых утверждается, что самолет F-16С, принадлежащий ВВС Румынии, взлетел в субботу, 27 января, с 86-й воздушной базы в Констанце и в 3:22 нанес удар по группе сил РФ под Херсоном. Очевидно, что приведенное выше утверждение абсурдно не только для авиационного специалиста, но и для широкой публики», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что данный фейк абсурден еще и потому, что на вооружении ВВС Румынии не состоят самолеты F-16 в конструкторском варианте C, а только в вариантах A и B.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района, беспилотником атакован поселок Теткино Глушковского района. Пострадавших нет. Частично нарушено электроснабжение в Гордеевке. В Теткино в результате падения обломков БПЛА поврежден забор одного домовладения,
Еще одно село в Белгородской области попало под обстрел. В Теребрено Краснояружского района пострадавших нет, но есть повреждения двух единиц спецтехники и одного складского помещения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена одна из котельных. По его словам, оператор не пострадал.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых взрывах в городе.
Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Токмак в Запорожской области.
Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что в регионе не осталось ни одного советского памятника. Только за прошлый год их снесли 312.
2024 год будет «испытанием на выносливость» для сторон конфликта на Украине, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.
По мнению главы ЦРУ, если США «отстранятся» от конфликта и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».