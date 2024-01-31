Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает ошибочными идеи по примирению России и Украины. Он сравнил ожидания от них с теми, что были во время начала военной операции в 2022 году.

Боррель в колонке для французского журнала L’Obs пишет, что президент России Владимир Путин ожидал, что боевые действия продлятся несколько дней, и «многие европейцы ожидали чего-то подобного».

По его словам, к 2024 году снова появились мнения о невозможности победы Украины. «Внезапно мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не выдержит. И снова появляются соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, а также осуждали любую западную помощь Киеву, отмечая, что это приводит к затягиванию конфликта.