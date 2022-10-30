Утверждения американских официальных лиц о том, что выход России из зерновой сделки усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и обострит ситуацию с голодом, не соответствуют действительности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Осуждать Россию за приостановку участия в сделке несправедливо, так как «это произошло из-за безрассудных действий украинских властей», считает Антонов. «Хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров», — добавил посол.