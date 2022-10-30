Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 249-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Утверждения американских официальных лиц о том, что выход России из зерновой сделки усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и обострит ситуацию с голодом, не соответствуют действительности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Осуждать Россию за приостановку участия в сделке несправедливо, так как «это произошло из-за безрассудных действий украинских властей», считает Антонов. «Хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров», — добавил посол.
Поступления от облигаций будут направлены непосредственно на Украину через счет, администрируемый МВФ. Они дополнят финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд), которую Оттава предоставила Киеву в этом году.
Стремоусов: ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской области, атаки отбиты.
Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». Кроме этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.
В российском МИДе заявили, что украинские вооруженные силы совершили атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок».
ООН считает важным, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку, заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Командующего группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный», а также подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина. В частности, 27 февраля он обвинил генерала в прорыве линии обороны на артемовском направлении и заявил о необходимости кадровых перестановок в генштабе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в 3 частных домовладениях.
«Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра», — написал он в «Телеграм».
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50.
Минобороны России: готовившие военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций ВСУ к теракту в Севастополе специалисты ВМС Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток».
Минобороны России об атаке беспилотников на Севастополь:
- в атаке ВСУ были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.
- незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
- силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены
Развожаев также сообщил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты, иначе они «дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города».
Губернатор Михаил Развожаев: целью ВСУ при атаке в Севастополе были военные объекты Черноморского флота. По его словам, атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации.
«Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — заявил он. Кличко заявил, что власти Киева готовятся к «худшему сценарию».