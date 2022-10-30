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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 249-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:49

Утверждения американских официальных лиц о том, что выход России из зерновой сделки усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и обострит ситуацию с голодом, не соответствуют действительности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Осуждать Россию за приостановку участия в сделке несправедливо, так как «это произошло из-за безрассудных действий украинских властей», считает Антонов. «Хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров», — добавил посол.

08:40
Правительство Канады выпустит пятилетние государственные облигации Ukraine Sovereignty Bonds, направленные на поддержку финансирования помощи Украине. Cредства помогут властям Украины «продолжить свою деятельность, включая предоставление основных услуг украинцам, таких как пенсии, и покупку топлива перед зимой».

Поступления от облигаций будут направлены непосредственно на Украину через счет, администрируемый МВФ. Они дополнят финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд), которую Оттава предоставила Киеву в этом году.
Вчера 21:04

Стремоусов: ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской области, атаки отбиты. 

Вчера 20:30

Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». Кроме этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.

Вчера 19:46

В российском МИДе заявили, что украинские вооруженные силы совершили атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок».

ООН считает важным, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку, заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Вчера 18:44
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Энергодару в Запорожской области, пострадал технический парк коммунального предприятия «Проминь», жертв нет, сообщил мэр города Александр Волга.
 
Вчера 18:20
ВСУ атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В одном из зданий, где находились дежурные, повреждена крыша и окна, незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работе, рассказал Старовойт. На месте работает группа разминирования, после ремонтная бригада устранит последствия атаки, добавил губернатор.
 
Вчера 17:53
Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов из-за атак против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, говорится в сообщении Минобороны. 
Вчера 17:52
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Вчера 17:17

Командующего группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный», а также подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина. В частности, 27 февраля он обвинил генерала в прорыве линии обороны на артемовском направлении и заявил о необходимости кадровых перестановок в генштабе.

Вчера 15:33
Освобожденные в результате обмена по формуле 50 на 50 российские военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны.
Вчера 15:33
Союзные силы успешно продвигаются под городами Артемовском и Соледаром в ДНР, украинские войска несут потери. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Вчера 15:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в 3 частных домовладениях.

«Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра», — написал он в «Телеграм».

Вчера 14:09

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50. 

Вчера 14:09

Минобороны России: готовившие военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций ВСУ к теракту в Севастополе специалисты ВМС Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». 

Вчера 13:50

Минобороны России об атаке беспилотников на Севастополь:

- в атаке ВСУ были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

- незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

- силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены

Вчера 13:25

Развожаев также сообщил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты, иначе они «дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города».

Вчера 12:50

Губернатор Михаил Развожаев: целью ВСУ при атаке в Севастополе были военные объекты Черноморского флота. По его словам, атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации. 

Вчера 11:57
Поликлиника, детский сад, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками с применением РСЗО «Град», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
Вчера 11:49
Мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны передать украинцам одеяла и генераторы к зиме.

«Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — заявил он. Кличко заявил, что власти Киева готовятся к «худшему сценарию».

 
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