Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 188-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Пентагоне опровергли информацию о том, что из-за военной помощи Украине запасы оружия в США истощаются, а боевая готовность армии Соединенных Штатов может оказаться под угрозой.
«Мы в состоянии предоставить то, что мы предоставили, и все равно сохранить нашу готовность как вооруженных сил», — заявил представитель военного командования.
Так он ответил на просьбу прокомментировать статью The Wall Street Journal, в которой говорилось, что боевые действия на Украине и поставки американского оружия Киеву «привели к истощению в США запасов некоторых типов боеприпасов». В то же время, утверждали авторы статьи, Пентагон медлит с пополнением арсенала, это вызвало у американских чиновников опасения, что нехватка может поставить под угрозу боеготовность армии США.
«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов — 67 прибывающих в украинские порты и 55 — выходящих из них», — говорится в заявлении ООН.
«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей», — сказал он.
Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, возник пожар, степень разрушений выясняется, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева.
«Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и в районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим», — рассказал он.
По итогам совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) 29 августа, на котором обсуждалась возможность для авиакомпаний сокращать время полетов в Сочи и Турцию, перевозчикам разъяснили, что открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Об этом сообщили источники РБК.
Коридором могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме — через воздушное пространство Казахстана.
Полеты по новому коридору начнут выполняться с 0:00 30 августа, сказал один из собеседников РБК.
Полеты в воздушном пространстве над рядом регионов юга России были ограничены после начала военных действий на Украине. Закрытыми остаются 11 аэропортов. Из-за этого самолетам, направляющимся в Сочи и Турцию, приходится делать большой крюк, что приводит к увеличению времени полетов.
План действий по членству в НАТО (ПДЧ) утратил прежнее значение для Украины, страну устроит только одномоментное вступление в блок по схеме Швеции и Финляндии. Об этом заявила вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что выполнили требование нашей Конституции. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года», — сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский представил к государственным наградам американских актеров, а также экс-посла США в России Майкла Макфола, сообщил глава президентского офиса Андрей Ермак.
В числе награжденных оказались:
- американский режиссер и актер Шон Пенн («Таинственная река», «В диких условиях»);
- американский актер Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Ночь в музее»);
- американская актриса Джессика Честейн («Оно», «Интерстеллар»);
- американский актер Лив Шрайбер («Кейт и Лео», «Ураган», «Солт»);
- дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия.
«Вашу поддержку, искреннюю и некорыстную, трудно переоценить. Эти награды — символ благодарности [Украины] и украинцев тем, кто помогает нам отстаивать свободу и независимость», — заявил Ермак.
Министерство здравоохранения Молдавии начало распространять таблетки йодида калия по медицинским учреждениям, их будут выдавать населению при радиационной опасности. Об этом сообщает издание Аgora.md со ссылкой на начальника кишиневского управления здравоохранения Бориса Гилку.
Он попросил жителей сейчас не пытаться получить эти таблетки в поликлиниках и больницах.
«Они будут храниться в соответствующих медицинских учреждениях, и только в случае опасности, по решению Чрезвычайной комиссии по здравоохранению муниципалитета Кишинева, они будут распространены через врачей среди населения», — сказал Гилка.
Швейцарская компания Logitech начала уход с российского рынка, но рассчитывает вернуться, когда позволят обстоятельства, заявили в компании.
«Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия», — заявил представитель пресс-службы компании.
Так Минобороны России оценивает потери противника при попытке наступления на юге Украины:
- более 560 военнослужащих;
- 2 штурмовика Су-25, 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Минобороны России подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.
Ведомство утверждает, что попытка наступления по трем направлениям «с треском провалилась» и украинская армия понесла большие потери.
Звуки взрывов слышны в Херсоне, передает корреспондент ТАСС. Сотрудник агентства отмечает, что в небе видны следы от ракет систем ПВО.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту угроз в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов ее семьи.
Как сообщает СК, предполагается, что угрозы расправы поступали от украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
Финская Nokia и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson скоро окончательно прекратят деятельность на территории России, передает Reuters.
Представитель Nokia сообщил, что компания окончательно свернет деятельность в России к концу года. О своем уходе с российского рынка Nokia объявила еще в апреле. Формальное присутствие компании в стране будет сохранено до окончания всех юридических процедур. Сотрудниками Nokia в России были около 2 тыс. человек.
Ericsson также свернет свою деятельность в ближайшие месяцы. Сейчас в России работают около 400 сотрудников компании. Всем им компания пообещала финансовую помощь.
Ранее о том, что Ericsson закроет представительство в России и сократит всех сотрудников, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как писало издание, доля Ericsson на российском рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 20%. По итогам прошлого года выручка российской «дочки» компании составила почти 5 млрд руб. при чистой прибыли 533 млн руб.
Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами, датская A.P. Moeller-Maersk A/S (Maersk), договорилась о продаже своего последнего и крупнейшего актива в России — доли 30,75% в Global Ports — группе «Дело» Сергея Шишкарева.
Это обязывающее соглашение, заключенное на «рыночных условиях», но финансовые детали стороны не раскрывают. Капитализация Global Ports на Лондонской бирже 29 августа составила £62,4 млн ($73,18 млн). Исходя из этой оценки, 30,75% компании стоят $22,5 млн. В результате этой сделки доля «Дела» увеличится в два раза — до 61,5%.
Global Ports — один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море и на Дальнем Востоке. Также группа управляет пятью контейнерными терминалами в России и двумя в Финляндии.
Миссия МАГАТЭ после прибытия на Запорожскую АЭС на текущей неделе проведет оценку физического ущерба, нанесенного станции, говорится в сообщении на сайте организации. Эксперты также проверят работоспособность основных и резервных систем безопасности и оценят условия работы персонала на пульте управления АЭС. Члены миссии намерены принять «срочные меры по обеспечению гарантий того, что ядерные материалы используются только в мирных целях».
Украинские силы начали операции по формированию необходимых условий «для серьезного контрнаступления» на юге страны, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, которые владеют разведданными. По информации собеседников телеканала, контрнаступление будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели украинских сил источники не раскрывают.
Ранее Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. Однако замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что информация о наступлении — «некая иллюзия, кино», указав, что в городе спокойно. Фейком данные о наступлении ВСУ назвал и глава Крыма Сергей Аксенов.
Украинские власти данные о контрнаступлении на Херсон также опровергли.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 187-й день. О каких продвижениях войск за это время сообщило Минобороны России — в инфографике РБК.