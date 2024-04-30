В Приморском крае задержали местного жителя, которого подозревают в тайном сотрудничестве с организацией, подконтрольной Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ФСБ, подозреваемый установил контакт «с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России» и подконтрольной ГУР, название организации не уточняется.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией), он взят под стражу. По ней грозит наказание до восьми лет лишения свободы.