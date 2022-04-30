Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 66-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО утром засекли самолет Вооруженных сил Украины.
«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», — рассказал глава региона.
В результате, взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию. Жертв нет, на месте работают оперативные службы
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при составлении гарантий безопасности Киев не будет дублировать положения устава НАТО. Вместо этого от стран-гарантов потребуют принять решение об оказании помощи в течение суток.
- Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Синьхуа» рассказал, что на переговорах с Украиной обсуждается в том числе отмена санкций против Москвы. При этом, по его словам, военная операция на Украине завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи.
- Зеленский предложил помочь европейским странам с электроэнергией в обмен на финансовую помощь или газ. Среди потенциальных получателей электроэнергии он назвал Грецию, Молдавию и Румынию.
- В Белом доме призвали граждан США воздержаться от поездок на Украину и не участвовать в боевых действиях на территории страны. Так в Вашингтоне отреагировали на сообщения о гибели Джозефа Кэнсела, который, по данным CNN, приехал на Украину через Польшу 12 марта, а затем записался в «иностранный батальон».
- Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Новоназначенный глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в ближайшие дни свои отделения в регионе откроет «Международный расчетный банк», который уже работает в ДНР и ЛНР. «Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — рассказал он, передает «РИА Новости».
«Международный расчетный банк» работает в Южной Осетии с 2015 года, в 2017 году он получил лицензию Нацбанка республики. В 2018 году МРБ получил разрешение на открытие филиалов в ДНР, постановление подписал глава республики Денис Пушилин.
Адрес регистрации банка — Цхинвал, улица Сталина, дом 20.
На кадрах видно, что рабочие спилили скульптуру писателя с постамента и увезли на грузовике-манипуляторе.
Решение о сносе памятника накануне принял Винницкий горсовет в рамках работы по «деколонизации» и избавления от «российского имперского наследия», следует из сообщения ведомства в Telegram. Это произошло после того, как 15 апреля жители города подали в горсовет петицию о сносе монумента.
На сегодняшний день риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки, заявил Владимир Зеленский в интервью польским СМИ. Он объяснил это тем, что все окончательные решения все равно принимает Владимир Путин, и поэтому прямые переговоры глав государств он считает более эффективными, чем встречи делегаций.
«Когда они (российская делегация, — РБК) что-нибудь подтверждают, например, обмен — я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса», — заявил Зеленский.
Немецкая энергетическая компания Uniper считает возможным найти компромиссный вариант оплаты поставок российского газа, который будет совместим как с европейскими санкциями, так и с требованиями Москвы, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», — сказали в пресс-службе компании.
Новоназначенный глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо выступил на брифинге для журналистов, передает «РИА Новости».
- По его словам, о планах проведения референдума и создании каких-либо республик в регионе ему ничего неизвестно. По словам Сальдо, территория Херсонской области Украины «остается территорией Херсонской области, находящейся под контролем военных».
- В регионе скоро заработает «Международный расчетный банк», который уже работает в ДНР и ЛНР, сообщил Сальдо.
- В Херсонской области будут использоваться два языка — русский и украинский: «У нас многонациональное население, и на разных языках — кто хочет, на том языке и будет получать образование», — объяснил он.
Главным бенефициаром мирового топливного кризиса, возникшего на фоне военных действий на Украине и санкций против России, является Катар, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
«Стремительный рост цен на нефть из-за войны на Украине поддержал производителей нефти на Ближнем Востоке, таких как Саудовская Аравия и Кувейт, но финансовые и геополитические выгоды, которые достаются Катару, делают его главным победителем», — констатирует агентство. Это связано с тем, что Катар — один из главных поставщиков сжиженного газа (СПГ) которым Европа готовится заменить выпадающие поставки газа из России. По данным Citigroup, экономика Катара 200 вырастет в этом году на 4,4%, а по уровню ВВП на душу населения ($80 тыс.) это небольшое государство выйдет на уровень Швейцарии.
Часть средств может быть потрачена на геополитические амбиции Катара: эмират оказывает поддержку Египту, финансирует сирийскую оппозицию, борющуюся с Башаром Асадом, и группировку ХАМАС.
Сводка Минобороны, вечер 29 апреля:
- Высокоточные ракеты воздушного базирования в течение дня поразили 38 военных объектов Украины.
- Авиация ВКС поразила 22 военных объекта Украины.
- Ракетные войска поразили три военных объекта Украины, включая пусковую установку ЗРК «Бук-М1», вертолет Ми-24 ВСУ.
- Артиллерия поразила: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.
- Средства ПВО сбили три украинские «Точки-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское.
- Всего с начала военных действий уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установки реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине только на основании сообщений российских официальных источников.
По данным ВЦИОМ, на фоне боевых действий на Украине отношение россиян к Евросоюзу резко ухудшилось.
Если в 2018 и в 2021 годах 55% респондентов сообщали, что хорошо относятся к странам ЕС, то в 2022 такой ответ дали только 22%. Доля тех, кто относится к ним плохо, выросла с 27% (показатель как 2021, так и 2018 года) до 64%.
При этом сторонников экономического, политического и культурного сближения с западными странами пока по-прежнему больше. За расширение связей высказались 46% россиян (в 2018-м было 74%), за отдаление от Запада — 39% (было 16%). Число сомневающихся увеличилось в полтора раза — с 10% до 15%.
Если канал МИД России в YouTube будет заблокирован, ответные меры будут приняты в отношении CNN или «Би-би-си», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, у YouTube-канала МИДа уже два «страйка» (предупреждения) от Google, после третьего канал заблокируют.
«Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. В качестве причины указывается кондовая формулировка — «за нарушение правил сообщества». Может, нам с такой же формулировкой отказать в аккредитации паре журналистов из США? В качестве асимметричной меры», — написала Захарова.
«Вангую. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из ВВС тоже», — добавила она.
В Виннице в центральном парке имени Леонтовича 29 апреля демонтировали памятник писателю Максиму Горькому.
В Киеве во время обстрела погибла Вера Гирич, журналистка и продюсер местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
Гирич работала в редакции «Радио Свобода» с февраля 2018 года, до этого она работала на украинских телеканалах.
Власти Чехии не намерены платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Петр Фиала на совместной пресс-конференции с польским коллегой Матеушем Моравецким.
«Чехия не собирается поддаваться российскому шантажу. И я считаю, что это будет ошибкой, если кто-то поддастся на него. Если мы не продемонстрируем России силу и четкую позицию, мы все заплатим за это», — сказал он.
Моравецкий, в свою очередь, отметил, что европейские страны должны соблюдать санкции, а не обходить их.
Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» приобрел ООО «Хлебный Дом» (юридическое название бизнеса финской компании Fazer в России). Речь идет о четырех фабриках: трех в Санкт-Петербурге и одной в Москве, на которых в общей сложности работают более 2 тыс. человек.
В начале марта Fazer приостановила экспорт в Россию в связи с ситуацией на Украине, а затем объявила о решении прекратить работу в России.