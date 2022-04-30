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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 66-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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10:11

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО утром засекли самолет Вооруженных сил Украины.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», — рассказал глава региона.

В результате, взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию. Жертв нет, на месте работают оперативные службы

08:51
Главное за ночь:
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при составлении гарантий безопасности Киев не будет дублировать положения устава НАТО. Вместо этого от стран-гарантов потребуют принять решение об оказании помощи в течение суток.
  • Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Синьхуа» рассказал, что на переговорах с Украиной обсуждается в том числе отмена санкций против Москвы. При этом, по его словам, военная операция на Украине завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи.
  • Зеленский предложил помочь европейским странам с электроэнергией в обмен на финансовую помощь или газ. Среди потенциальных получателей электроэнергии он назвал Грецию, Молдавию и Румынию.
  • В Белом доме призвали граждан США воздержаться от поездок на Украину и не участвовать в боевых действиях на территории страны. Так в Вашингтоне отреагировали на сообщения о гибели Джозефа Кэнсела, который, по данным CNN, приехал на Украину через Польшу 12 марта, а затем записался в «иностранный батальон».
  • Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
01:09

Новоназначенный глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в ближайшие дни свои отделения в регионе откроет «Международный расчетный банк», который уже работает в ДНР и ЛНР. «Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — рассказал он, передает «РИА Новости».

«Международный расчетный банк» работает в Южной Осетии с 2015 года, в 2017 году он получил лицензию Нацбанка республики. В 2018 году МРБ получил разрешение на открытие филиалов в ДНР, постановление подписал глава республики Денис Пушилин.

Адрес регистрации банка — Цхинвал, улица Сталина, дом 20.

Вчера 23:46
В Виннице демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича. Видео опубликовало издание «Суспiльне Вiннiця» в Telegram.

На кадрах видно, что рабочие спилили скульптуру писателя с постамента и увезли на грузовике-манипуляторе.

Решение о сносе памятника накануне принял Винницкий горсовет в рамках работы по «деколонизации» и избавления от «российского имперского наследия», следует из сообщения ведомства в Telegram. Это произошло после того, как 15 апреля жители города подали в горсовет петицию о сносе монумента.
Вчера 22:46

На сегодняшний день риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки, заявил Владимир Зеленский в интервью польским СМИ. Он объяснил это тем, что все окончательные решения все равно принимает Владимир Путин, и поэтому прямые переговоры глав государств он считает более эффективными, чем встречи делегаций.

«Когда они (российская делегация, — РБК) что-нибудь подтверждают, например, обмен — я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса», — заявил Зеленский.

Вчера 22:18

Немецкая энергетическая компания Uniper считает возможным найти компромиссный вариант оплаты поставок российского газа, который будет совместим как с европейскими санкциями, так и с требованиями Москвы, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», — сказали в пресс-службе компании.

Вчера 21:43

Новоназначенный глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо выступил на брифинге для журналистов, передает «РИА Новости».

  • По его словам, о планах проведения референдума и создании каких-либо республик в регионе ему ничего неизвестно. По словам Сальдо, территория Херсонской области Украины «остается территорией Херсонской области, находящейся под контролем военных».
  • В регионе скоро заработает «Международный расчетный банк», который уже работает в ДНР и ЛНР, сообщил Сальдо.
  • В Херсонской области будут использоваться два языка — русский и украинский: «У нас многонациональное население, и на разных языках — кто хочет, на том языке и будет получать образование», — объяснил он.
Вчера 20:48

Главным бенефициаром мирового топливного кризиса, возникшего на фоне военных действий на Украине и санкций против России, является Катар, считают опрошенные Bloomberg эксперты.

«Стремительный рост цен на нефть из-за войны на Украине поддержал производителей нефти на Ближнем Востоке, таких как Саудовская Аравия и Кувейт, но финансовые и геополитические выгоды, которые достаются Катару, делают его главным победителем», — констатирует агентство. Это связано с тем, что Катар — один из главных поставщиков сжиженного газа (СПГ) которым Европа готовится заменить выпадающие поставки газа из России. По данным Citigroup, экономика Катара 200 вырастет в этом году на 4,4%, а по уровню ВВП на душу населения ($80 тыс.) это небольшое государство выйдет на уровень Швейцарии.

Часть средств может быть потрачена на геополитические амбиции Катара: эмират оказывает поддержку Египту, финансирует сирийскую оппозицию, борющуюся с Башаром Асадом, и группировку ХАМАС.

Вчера 20:40
США начали обучать украинских военных обращению с западными радарами и бронетехникой, сообщил Пентагон.
Вчера 20:10

Сводка Минобороны, вечер 29 апреля:

  • Высокоточные ракеты воздушного базирования в течение дня поразили 38 военных объектов Украины.
  • Авиация ВКС поразила 22 военных объекта Украины.
  • Ракетные войска поразили три военных объекта Украины, включая пусковую установку ЗРК «Бук-М1», вертолет Ми-24 ВСУ.
  • Артиллерия поразила: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.
  • Средства ПВО сбили три украинские «Точки-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское.
  • Всего с начала военных действий уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установки реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине только на основании сообщений российских официальных источников.

Вчера 20:01
Россия с 16 мая снимет ограничения на выезд россиян через госграницу в ДНР и ЛНР, Армению и Киргизию, а также возобновит авиасообщение с Эквадором. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Вчера 19:42

По данным ВЦИОМ, на фоне боевых действий на Украине отношение россиян к Евросоюзу резко ухудшилось.

Если в 2018 и в 2021 годах 55% респондентов сообщали, что хорошо относятся к странам ЕС, то в 2022 такой ответ дали только 22%. Доля тех, кто относится к ним плохо, выросла с 27% (показатель как 2021, так и 2018 года) до 64%.

При этом сторонников экономического, политического и культурного сближения с западными странами пока по-прежнему больше. За расширение связей высказались 46% россиян (в 2018-м было 74%), за отдаление от Запада — 39% (было 16%). Число сомневающихся увеличилось в полтора раза — с 10% до 15%.

Вчера 19:22

Если канал МИД России в YouTube будет заблокирован, ответные меры будут приняты в отношении CNN или «Би-би-си», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, у YouTube-канала МИДа уже два «страйка» (предупреждения) от Google, после третьего канал заблокируют.

«Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. В качестве причины указывается кондовая формулировка — «за нарушение правил сообщества». Может, нам с такой же формулировкой отказать в аккредитации паре журналистов из США? В качестве асимметричной меры», — написала Захарова.

«Вангую. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из ВВС тоже», — добавила она.

Вчера 19:07

В Виннице в центральном парке имени Леонтовича 29 апреля демонтировали памятник писателю Максиму Горькому.

Вчера 18:51
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила в своем твиттере, что вернулась в Киев.
Вчера 18:43

В Киеве во время обстрела погибла Вера Гирич, журналистка и продюсер местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). 

Гирич работала в редакции «Радио Свобода» с февраля 2018 года, до этого она работала на украинских телеканалах.

Вчера 18:23
В Сумской и Черниговской областях Украины ввели ограничения на нахождение и перемещение в приграничной зоне. К границе нельзя подходить ближе, чем на 1 км, в полосе шириной 20 км — передвижение в ночное время и проведение каких-либо работ, кроме заранее согласованных.
Вчера 18:08
В России необходимо разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Вчера 18:03

Власти Чехии не намерены платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Петр Фиала на совместной пресс-конференции с польским коллегой Матеушем Моравецким.

«Чехия не собирается поддаваться российскому шантажу. И я считаю, что это будет ошибкой, если кто-то поддастся на него. Если мы не продемонстрируем России силу и четкую позицию, мы все заплатим за это», — сказал он.

Моравецкий, в свою очередь, отметил, что европейские страны должны соблюдать санкции, а не обходить их.
 

Вчера 17:55

Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» приобрел ООО «Хлебный Дом» (юридическое название бизнеса финской компании Fazer в России). Речь идет о четырех фабриках: трех в Санкт-Петербурге и одной в Москве, на которых в общей сложности работают более 2 тыс. человек. 

В начале марта Fazer приостановила экспорт в Россию в связи с ситуацией на Украине, а затем объявила о решении прекратить работу в России.

 

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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