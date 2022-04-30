Новоназначенный глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в ближайшие дни свои отделения в регионе откроет «Международный расчетный банк», который уже работает в ДНР и ЛНР. «Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — рассказал он, передает «РИА Новости».

«Международный расчетный банк» работает в Южной Осетии с 2015 года, в 2017 году он получил лицензию Нацбанка республики. В 2018 году МРБ получил разрешение на открытие филиалов в ДНР, постановление подписал глава республики Денис Пушилин.

Адрес регистрации банка — Цхинвал, улица Сталина, дом 20.