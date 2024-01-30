Европейские санкции против России существенно «ослабили ее военную машину», но «света в конце туннеля» не видно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.

«Если можно так выразиться, интенсивность боевых действий возрастает, и мы не видим света в конце туннеля. И для того чтобы эти санкции были эффективными, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС внимательно отслеживает торговлю между центральноазиатскими странами и Россией и пытается проанализировать, какие механизмы позволяют обходить ограничения. Боррель призвал расширить сотрудничество в этом вопросе и назвал страны региона важнейшим партнером для Европы.