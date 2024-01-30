Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 706-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
За ночь 21 дрон перехватили или уничтожили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщает Минобороны России, передает «РИА Новости».
ПВО сбила дрон над акваторией в районе Бельбека, разрушений инфраструктуры нет, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На окраине Калуги сбили беспилотник, обломки упали на крышу технической постройки, сообщил губернатор Владислав Шапша. Никто не пострадал, пожара нет.
Над Навлинским районом Брянской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. Никто не пострадал, разрушений нет.
США, которые на данный момент закончили поставлять военную помощь Украине, видят последствия этого в ходе боевых действий, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он добавил, что если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим союзникам, в том числе в Азии, будет труднее «делать то, что они делали» в отношении поддержки Киева.
Сообщения об увольнении украинским президентом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного «шокировали» европейских союзников, заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.
По мнению Порошенко, президент Украины Владимир Зеленский не должен подписывать и обнародовать указ об отставке Залужного.
Помощь Украине — не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Владимир Зеленский не увольнял главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Ранее об увольнении Залужного сообщили ряд украинских СМИ и депутатов. Минобороны Украины после этого написало: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».
Несколько воздушных целей были сбиты на подлете к белгородскому поселку Горьковский, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Хотмыжск в частном жилом доме выбито окно, повреждены машина и забор. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил губернатор.
Позднее Минобороны сообщило, что около 20:30 мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда из РСЗО «Ураган».
В Валуйском городском округе Белгородской области обстрелу при помощи дронов-камикадзе подверглась окраина села Долгое. В результате взрывов пострадавших нет, повреждены гражданский автомобиль и экскаватор.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в Петровском районе города ранение получила женщина 1994 г. р.
По меньшей мере 26 танков Leopard из менее 100, которые были переданы Украине, оказались подбиты, пишет Foreign Affairs. По данным издания, другие танки не могут использоваться из-за трудностей, связанных с ремонтом и техобслуживанием.
Вячеслав Гладков сообщил об атаке с помощью дрона-камикадзе поселка Октябрьский Белгородского района. «Пострадавших нет. В результате падения дрона без последующей детонации повреждены две крыши частных жилых домовладений».
Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Троицкое в Кореневском районе. «Никто из жителей не пострадал. Частично нарушено электроснабжение в населенном пункте. Кроме того, осколками повреждены 2 дома и 1 легковой автомобиль.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки ВСУ усилили обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке и Алешках. Есть жертвы среди мирного населения.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово Суджанского района. «Никто из жителей не пострадал. Повреждены два социальных объекта, осколками посечены фасады и выбиты окна в шести домовладениях, нанесен ущерб одному автомобилю. В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района города три человека погибли, один ранен.
Европейские санкции против России существенно «ослабили ее военную машину», но «света в конце туннеля» не видно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.
«Если можно так выразиться, интенсивность боевых действий возрастает, и мы не видим света в конце туннеля. И для того чтобы эти санкции были эффективными, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров», — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что ЕС внимательно отслеживает торговлю между центральноазиатскими странами и Россией и пытается проанализировать, какие механизмы позволяют обходить ограничения. Боррель призвал расширить сотрудничество в этом вопросе и назвал страны региона важнейшим партнером для Европы.
В Чебоксарах учительница начальных классов подожгла школу и записала обращение в поддержку ВСУ.
Женщина опубликовала видеообращение в интернете и распространила среди родителей учеников, сообщил СК по Чувашии. Она пыталась поджечь здание школы с помощью легковоспламеняющейся жидкости, возгорание потушили.
Следователям педагог сказала, что ей звонили неизвестные, которые убедили ее совершить преступление, а также взять кредиты и перевести деньги на их счета. Против женщины завели дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК), она задержана.
Визит Владимира Путина в Турцию готовится в феврале, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Одной из основных тем переговоров президентов России и Турции будет Украина, добавил он.