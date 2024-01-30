 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 706-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:37

За ночь 21 дрон перехватили или уничтожили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщает Минобороны России, передает «РИА Новости».

ПВО сбила дрон над акваторией в районе Бельбека, разрушений инфраструктуры нет, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

07:32

На окраине Калуги сбили беспилотник, обломки упали на крышу технической постройки, сообщил губернатор Владислав Шапша. Никто не пострадал, пожара нет.

07:16

Над Навлинским районом Брянской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. Никто не пострадал, разрушений нет.

02:18

США, которые на данный момент закончили поставлять военную помощь Украине, видят последствия этого в ходе боевых действий, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он добавил, что если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим союзникам, в том числе в Азии, будет труднее «делать то, что они делали» в отношении поддержки Киева.

02:07

Сообщения об увольнении украинским президентом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного «шокировали» европейских союзников, заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

По мнению Порошенко, президент Украины Владимир Зеленский не должен подписывать и обнародовать указ об отставке Залужного.
 

01:44

Помощь Украине — не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
 

00:08

В Брянской области сбили второй за вечер дрон, сообщил губернатор Александр Богомаз. Около 22:00 беспилотник сбили над Жуковским районом, а два часа спустя — над Трубчевским.

Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 21:44

Владимир Зеленский не увольнял главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Ранее об увольнении Залужного сообщили ряд украинских СМИ и депутатов. Минобороны Украины после этого написало: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».

Вчера 21:36

Несколько воздушных целей были сбиты на подлете к белгородскому поселку Горьковский, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Хотмыжск в частном жилом доме выбито окно, повреждены машина и забор. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил губернатор.

Позднее Минобороны сообщило, что около 20:30 мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда из РСЗО «Ураган».

Вчера 19:44

В Валуйском городском округе Белгородской области обстрелу при помощи дронов-камикадзе подверглась окраина села Долгое. В результате взрывов пострадавших нет, повреждены гражданский автомобиль и экскаватор.

Вчера 19:27

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в Петровском районе города ранение получила женщина 1994 г. р.

Вчера 18:56

По меньшей мере 26 танков Leopard из менее 100, которые были переданы Украине, оказались подбиты, пишет Foreign Affairs. По данным издания, другие танки не могут использоваться из-за трудностей, связанных с ремонтом и техобслуживанием.

Вчера 18:32

Вячеслав Гладков сообщил об атаке с помощью дрона-камикадзе поселка Октябрьский Белгородского района. «Пострадавших нет. В результате падения дрона без последующей детонации повреждены две крыши частных жилых домовладений».

Вчера 18:07

Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Троицкое в Кореневском районе. «Никто из жителей не пострадал. Частично нарушено электроснабжение в населенном пункте. Кроме того, осколками повреждены 2 дома и 1 легковой автомобиль.

Вчера 17:56

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки ВСУ усилили обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке и Алешках. Есть жертвы среди мирного населения.

Вчера 17:25

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово Суджанского района. «Никто из жителей не пострадал. Повреждены два социальных объекта, осколками посечены фасады и выбиты окна в шести домовладениях, нанесен ущерб одному автомобилю. В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения».

Вчера 16:46

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района города три человека погибли, один ранен.

Вчера 16:18

Европейские санкции против России существенно «ослабили ее военную машину», но «света в конце туннеля» не видно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.

«Если можно так выразиться, интенсивность боевых действий возрастает, и мы не видим света в конце туннеля. И для того чтобы эти санкции были эффективными, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС внимательно отслеживает торговлю между центральноазиатскими странами и Россией и пытается проанализировать, какие механизмы позволяют обходить ограничения. Боррель призвал расширить сотрудничество в этом вопросе и назвал страны региона важнейшим партнером для Европы.

Вчера 16:01

В Чебоксарах учительница начальных классов подожгла школу и записала обращение в поддержку ВСУ.

Женщина опубликовала видеообращение в интернете и распространила среди родителей учеников, сообщил СК по Чувашии. Она пыталась поджечь здание школы с помощью легковоспламеняющейся жидкости, возгорание потушили.

Следователям педагог сказала, что ей звонили неизвестные, которые убедили ее совершить преступление, а также взять кредиты и перевести деньги на их счета. Против женщины завели дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК), она задержана.

Вчера 15:31

Визит Владимира Путина в Турцию готовится в феврале, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Одной из основных тем переговоров президентов России и Турции будет Украина, добавил он.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Во дворе и по дороге в школу: новостройки, где дети будут в безопасности РБК и ПИК, 08:29
В Севастополе сбили беспилотник над морем в районе Бельбека Политика, 08:22
Как российские бизнесмены выводили активы перед банкротством: кейсы-2023 Pro, 08:17
Ученые выявили возможность заражения болезнью Альцгеймера Общество, 08:07
Мадуро анонсировал визит в Санкт-Петербург Политика, 08:05
Минобороны сообщило о перехвате 21 дрона над регионами России Политика, 08:01
Эксперты назвали главные проблемы для торговли России с Индией Политика, 08:00
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Polymetal поменялся акционер. Что ждет компанию: мнения аналитиков Pro, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:55
Набиуллина назвала долю расчетов России с БРИКС в нацвалютах Экономика, 07:39
Юристы предложили варианты обжалования решения CAS по Валиевой Спорт, 07:30
Посол заявил, что Трасс покинула кабинет при разговоре о военной операции Политика, 07:17
Минтруд и Минздрав предложили упростить порядок оформления инвалидности Общество, 07:00
В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития Общество, 06:49