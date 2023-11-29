Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 644-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Средства ПВО около 7:30 мск сбили украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа в Подмосковье, сообщает Минобороны.
Дрон летел на Москву, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
В Киевской области сработали системы ПВО. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Киев и область.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна при необходимости может в полтора раза увеличить импорт электроэнергии.
«Увеличение с 1 декабря пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт позволит усилить энергетическую безопасность Украины», — сказал министр, слова которого приводит «Страна.ua».
В организме Марианны Будановой — жены главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова — обнаружены мышьяк и ртуть, сообщил NV бывший руководитель это разведывательного ведомства Валерий Кондратюк.
«У меня закрытая информация, которая еще не была известна. Отравление произошло тяжелыми металлами. При сдаче анализов были обнаружены такие металлы как мышьяк и ртуть», — сказал Кондратюк.
По словам Кондратюка, следы отравления также обнаружены у нескольких сотрудников ГУР — причем у «не менее высокопоставленных лиц — руководителей отдельных направлений, ответственных именно за операции по России в Главном управлении разведки».
По данным источников «Украинской правды», Будановой «уж лучше», она уже прошла первый этап лечения. Собеседники издания отмечают, что жена Буданова имеет небольшой рост и вес, поэтому симптомы отравления проявились у нее быстрее, чем у сотрудников ведомства.
На побережье в Ейском районе нашли дрон, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Проводится проверка, никто не пострадал. Каким образом беспилотник мог оказаться на берегу, не уточняется.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городском метро закончилось место для школьных классов. Именно в подземке местные власти решили организовать обучение офлайн, чтобы не прерывать занятия во время воздушных тревог.
Владимир Путин заявил, что военнослужащие в зоне специальной военной операции «защищают истинную свободу». «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа», - сказал он.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил отравление жены главы ведомства Кирилла Буданова. По его словам, ее отравили тяжелыми металлами, но теперь она идет на поправку, сообщил телеканал «Суспильне».
Власти Воронежской и Ростовской областей, ДНР и ЛНР подписали соглашение о создании Содружества «Донбасс». Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что оно «даст новые возможности для использования потенциала каждого региона». Создадут совет содружества, который будет регулярно взаимодействовать.
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По его словам, пострадавших нет.
Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил в эфире телеканала «1+1», что плана военных действий со стороны ВСУ на следующий год нет. По его словам, его должен был представить Генштаб, однако этого пока не произошло.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города ранения получили двое мужчин.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, жителям Украины надо понять, что в их страну вместе с российскими солдатами «идет мир, освобождение и согласие».
На заседании палаты он заявил, что на Украине «надо отделять народ и преступную власть». «Мы боремся против нацистов, мы боремся против преступной власти. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идет освобождение, идет мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны», — рассказал Володин (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за того, что на ней будет присутствовать российская делегация, сообщил пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Общие потери ВСУ за последние сутки в Минобороны оценили более чем в 350 человек. Среди уничтоженной военной техники упомянуты в том числе два бронетранспортера М113 и САУ «Гвоздика».
За последние сутки на других направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Торского и Григоровки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное;
- на Запорожском направлении отражена атака в районе Новопокровки.
Минобороны сообщило, что на Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, а также отразили три атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка.
Учитель в одной из школ столичного района Строгино во время урока нарисовал на доске свастику и подписал ее «Слава Украине», сообщает MASH. Как рассказал РБК директор школы, информация о случившемся направлена в правоохранительные органы. Проводится проверка, за которой последуют «кадровые решения».
Комиссия на Украине сообщила о намерении обсудить переименование населенных пунктов в Крыму на крымскотатарский язык.