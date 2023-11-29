В организме Марианны Будановой — жены главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова — обнаружены мышьяк и ртуть, сообщил NV бывший руководитель это разведывательного ведомства Валерий Кондратюк.

«У меня закрытая информация, которая еще не была известна. Отравление произошло тяжелыми металлами. При сдаче анализов были обнаружены такие металлы как мышьяк и ртуть», — сказал Кондратюк.

По словам Кондратюка, следы отравления также обнаружены у нескольких сотрудников ГУР — причем у «не менее высокопоставленных лиц — руководителей отдельных направлений, ответственных именно за операции по России в Главном управлении разведки».

По данным источников «Украинской правды», Будановой «уж лучше», она уже прошла первый этап лечения. Собеседники издания отмечают, что жена Буданова имеет небольшой рост и вес, поэтому симптомы отравления проявились у нее быстрее, чем у сотрудников ведомства.