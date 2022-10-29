Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 247-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«При нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал он. По словам Рогова, среди наемников в Запорожье оказалось большое число граждан Польши и Грузии.
Корабли Черноморского флота России отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, никакие городские объекты в Севастополе не поражены, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — добавил он.Позднее местные власти сообщили о перекрытии водного пространства у входа в бухту (рейд), движение катеров и паромов через нее временно приостановлено.
Минцифры сообщило, что граждане России, проживающие на новых территориях страны, смогут указать свой адрес регистрации на «Госуслугах», если он есть в федеральной информационной адресной системе.
«Информация об адресах поступает в федеральную государственную информационную систему „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ из федеральной информационной адресной системы (ФИАС). При наличии сведений об адресах в ФИАС граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на ЕПГУ», — пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.
Посол России в Канаде Олег Степанов в интервью ТАСС назвал «очередным абсурдным жестом Оттавы» ввести новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц. «Это всего лишь символический политический жест, который никакой реальной отдачи иметь не может и никакого реального воздействия на Россию, ее политику, а также на фигурантов этого списка не окажет», - сказал он.
В нескольких регионах Украины (в том числе в Киеве) объявлена воздушная тревога.
Пентагон объявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $275 млн.
Пакет военной помощи для Киева стал 24-м по счету. Он включает, в частности, боеприпасы для РЗСО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.
В санкционный список Канады, в частности, включены:
- Виктор Забков, бывший премьер, спецпредставитель президента;
- Муса Бажаев, бизнесмен, владелец «Русской Платины»;
- Виталий Маркелов, исполнительный директор «Газпрома»;
- Николай Шульгинов, министр энергетики;
- Владимир Мау, ректор РАНХиГС;
- Александр НовакК, вице-премьер;
- Денис Мантуров, министр промышленности;
- Сергей Куприянов, пресс-секретарь «Газпрома».
Всего в канадском санкционном списке сейчас числятся 1072 россиянина.
️В Киеве вводят экстренные отключения света на неопределенный срок. Об этом сообщает ДТЭК «Киевские электросети».
В свою очередь, мэр города Виталий Кличко отметил, что дефицит электроэнергии составляет от 20% до 50%, поэтому система энергообеспечения работает в экстренном режиме.
«Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы. Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты «Укрэнерго» надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит», — написал Кличков, объяснив происходящее российскими атаками на объекты критической инфраструктуры.
Канада вносит в санкционный список еще 35 граждан России, в том числе руководителей «Газпрома», а также шесть компаний энергетического сектора, сообщил премьер Джастин Трюдо.
Он не назвал компании, которые попали в черный список.
Трюдо также анонсировал новые санкции против сотрудников МВД, следователей, прокуроров, судей и представителей уголовно-исполнительной системы за нарушение прав оппозиции.
Шойгу: из 82 тыс. мобилизованных, которые направлены в район военной операции, 41 тыс. находятся в составе боевых подразделений.
Оставшиеся 41 тыс. человек проходят боевую подготовку, уточнил, в свою очередь, Путин.
Владимир Путин: исходя из опыта проведения спецоперации необходимы коррективы всех компонентов вооруженных сил.
«На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось», — сказал президент.
«Тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов», — подчеркнул Путин.