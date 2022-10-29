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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 247-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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От старых к новым
10:14
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские БПЛА сбиты, также уничтожен надводный беспилотник.
09:08
В Запорожской области была уничтожена группа боевиков-выходцев из Чечни, воюющих на стороне ВСУ, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. 

«При нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал он. По словам Рогова, среди наемников в Запорожье оказалось большое число граждан Польши и Грузии.
08:55

Корабли Черноморского флота России отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, никакие городские объекты в Севастополе не поражены, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — добавил он.Позднее местные власти сообщили о перекрытии водного пространства у входа в бухту (рейд), движение катеров и паромов через нее временно приостановлено.

Вчера 22:33

Минцифры сообщило, что граждане России, проживающие на новых территориях страны, смогут указать свой адрес регистрации на «Госуслугах», если он есть в федеральной информационной адресной системе.

«Информация об адресах поступает в федеральную государственную информационную систему „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ из федеральной информационной адресной системы (ФИАС). При наличии сведений об адресах в ФИАС граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на ЕПГУ», — пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.

Вчера 21:45
Заместитель главы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов заявил, что на Николаевском направлении постоянно продолжаются артиллерийские дуэли. «Попытки нацистов прорвать линию обороны не прекращаются. Наши войска все попытки пресекают», - сообщил он в своем Telegram.
Вчера 21:26

Посол России в Канаде Олег Степанов в интервью ТАСС назвал «очередным абсурдным жестом Оттавы» ввести новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц. «Это всего лишь символический политический жест, который никакой реальной отдачи иметь не может и никакого реального воздействия на Россию, ее политику, а также на фигурантов этого списка не окажет», - сказал он.

Вчера 20:57
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любой конфликт на постсоветском пространстве необходим, чтобы «поджечь Россию по периметру». «Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру: на Кавказе, в Центральной Азии - в этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана… - и экономически нужно надавить на Казахстан и Узбекистан», - заявил Лукашенко на саммите ОДКБ.
Вчера 20:49
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал несколько крымских предприятий, которые могут быть национализированы как имущество граждан недружественных государств. Среди них «Новацентр», Бахчисарайский цемзавод, Альминский комбинат стройматериалов.
Вчера 20:08
Дмитрий Медведев назвал «польскими дегенератами» чиновников МИД Польши, которые потребовали от России компенсации «военных потерь». «Либо подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала».
Вчера 19:54
Горсовет Измаила (Одесская область) принял решение перенести памятник Александру Суворову с центральной площади города в музей. За это проголосовали большинство депутатов. Памятник был установлен в 1945 году.
Вчера 19:47

В нескольких регионах Украины (в том числе в Киеве) объявлена воздушная тревога.

Вчера 19:17
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в украинской столице колеблется от 25% до 50%. По его словам, нормальное энергоснабжение города может быть восстановлено в течение двух-трех недель.
Вчера 18:57
Киев получил новые системы противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Вчера 18:53

Пентагон объявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $275 млн.

Пакет военной помощи для Киева стал 24-м по счету. Он включает, в частности, боеприпасы для РЗСО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.

Вчера 18:25

В санкционный список Канады, в частности, включены:

  • Виктор Забков, бывший премьер, спецпредставитель президента;
  • Муса Бажаев, бизнесмен, владелец «Русской Платины»;
  • Виталий Маркелов, исполнительный директор «Газпрома»;
  • Николай Шульгинов, министр энергетики;
  • Владимир Мау, ректор РАНХиГС;
  • Александр НовакК, вице-премьер;
  • Денис Мантуров, министр промышленности;
  • Сергей Куприянов, пресс-секретарь «Газпрома».

Всего в канадском санкционном списке сейчас числятся 1072 россиянина.

Вчера 18:02

️В Киеве вводят экстренные отключения света на неопределенный срок. Об этом сообщает ДТЭК «Киевские электросети».

В свою очередь, мэр города Виталий Кличко отметил, что дефицит электроэнергии составляет от 20% до 50%, поэтому система энергообеспечения работает в экстренном режиме.

«Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы. Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты «Укрэнерго» надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит», — написал Кличков, объяснив происходящее российскими атаками на объекты критической инфраструктуры.

Вчера 17:40

Канада вносит в санкционный список еще 35 граждан России, в том числе руководителей «Газпрома», а также шесть компаний энергетического сектора, сообщил премьер Джастин Трюдо.

Он не назвал компании, которые попали в черный список.

Трюдо также анонсировал новые санкции против сотрудников МВД, следователей, прокуроров, судей и представителей уголовно-исполнительной системы за нарушение прав оппозиции.

Вчера 17:14

Шойгу: из 82 тыс. мобилизованных, которые направлены в район военной операции, 41 тыс. находятся в составе боевых подразделений.

Оставшиеся 41 тыс. человек проходят боевую подготовку, уточнил, в свою очередь, Путин.

Вчера 17:13

Владимир Путин: исходя из опыта проведения спецоперации необходимы коррективы всех компонентов вооруженных сил.

«На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось», — сказал президент.

«Тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов», — подчеркнул Путин.

Вчера 17:12
Шойгу: добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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