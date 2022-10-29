Минцифры сообщило, что граждане России, проживающие на новых территориях страны, смогут указать свой адрес регистрации на «Госуслугах», если он есть в федеральной информационной адресной системе.

«Информация об адресах поступает в федеральную государственную информационную систему „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ из федеральной информационной адресной системы (ФИАС). При наличии сведений об адресах в ФИАС граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на ЕПГУ», — пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.