ВСУ за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 130 различных снарядов, сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет. В селе Теребрено повреждены семь частных домовладений, три административных здания и линия электропередачи. Электроснабжение уже частично восстановили.

В Шебекино часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, есть «незначительные повреждения в нескольких производственных цехах», сообщил Гладков. Также была повреждена линия электропередачи, электроснабжение также уже восстановили.