Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 583-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
ВСУ за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 130 различных снарядов, сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. В селе Теребрено повреждены семь частных домовладений, три административных здания и линия электропередачи. Электроснабжение уже частично восстановили.
В Шебекино часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, есть «незначительные повреждения в нескольких производственных цехах», сообщил Гладков. Также была повреждена линия электропередачи, электроснабжение также уже восстановили.
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене, сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, мужчина по своей инициативе начал общаться в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он через закрытые каналы связи передавал фото и видео передвижения военной техники, которая направлялась в зону специальной военной операции. Помимо этого, задержанный отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы. На видео, опубликованном ФСБ, он признался в содеянном.
По статье о госизмене мужчине грозит наказание вплоть до 20 лет или пожизненного лишения свободы.
Главное за ночь:
- За ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа: один дрон сбили в Калужской области, остальные — в Курской, сообщило Минобороны.
- В Курской области один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. Загорелся один из трансформаторов, оказались обесточены пять населенных пунктов и больница, сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Владимир Путин обсудил добровольцев с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Последний займется формированием добровольческих подразделений, которые будут выполнять задачи в зоне военной операции, сообщил президент. Трошев уже работает в Минобороны, говорил Дмитрий Песков.
- Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило оружейному концерну Rheinmetall создать совместное предприятие с концерном «Украинская оборонная промышленность» на территории Украины. СП будет базироваться в Киеве и займется «сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники». Дмитрий Медведев предупреждал, что если завод будет построен, «это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
- Члены палаты представителей США проголосовали за выделение Украине $300 млн. Эта помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины была исключена из проекта оборонного бюджета страны и выделена в отдельный законопроект. Ранее на фоне возможного шатдауна правительства США в конгресс пытались внести несколько поправок, которые уменьшают поддержку Украины, но их отклонили.
Над Белгородской областью был сбит беспилотник, сообщило Минобороны.
Глава облсовета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Никополе.
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили до 6 утра.
В городе Константиновка (контролируемая ВСУ часть Донбасса) в результате обстрела повреждена высоковольтная линия электросетей, что привело к обесточиванию правобережной части, сообщает «Страна ua».
Мария Захарова в комментарии агентству ТАСС назвала «прорывом для западной парадигмы» заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о необходимости участия российской и белорусской делегаций в министерских встречах ОБСЕ.
Польский вертолет залетел на территорию Белоруссии на дальность до полутора километров, а затем еще раз, на 300 м, заявило белорусское Минобороны. Минск поднял в небо дежурную авиацию.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИДом готовится соответствующая нота», — сообщили в министерстве.
Со стороны Украины было обстреляно курское село Веселое в Глушковском районе, повреждения получили шесть домов, но пострадавших нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Также под обстрел попало белгородское Шебекино. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Минобороны сообщило, что около 17:00 над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат.
Народная милиция ДНР заявила об ударе по территории коксохимического завода в Авдеевке. В сообщении говорится об уничтожении в том числе складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Норвегия стала восьмой страной, решившей бойкотировать разрешение УЕФА российским юниорским командам по футболу участвовать в международных соревнованиях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам. Однако, по его словам, пока неясно, на какой основе их вести. «Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, с тем чтобы найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров», — сказал он.
Владимир Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября — дня воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 450 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе БМП Bradley, боевая машина РСЗО «Град», две САУ «Гвоздика», САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
По данным военного ведомства, за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям украинских бригад в районе Работино и северо-западнее Вербового;
- на южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки в районе Приютного;
- на краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка, Стельмаховка.
Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области был нанесен удар по 62-му арсеналу боеприпасов сухопутных войск Украины.
Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев анонсировал передачу Украине дополнительных средств ПВО.