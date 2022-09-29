Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос о выезде граждан за рубеж в период мобилизации, рекомендовал обратиться к закону, который запрещает выезд с места жительства без разрешения военкомата.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал он.

Три дня назад, 26 сентября, в Минобороны заявляли, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Об отсутствии ограничений на перемещение заявляли и в Кремле.