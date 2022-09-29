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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 218-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:51

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос о выезде граждан за рубеж в период мобилизации, рекомендовал обратиться к закону, который запрещает выезд с места жительства без разрешения военкомата.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал он.

Три дня назад, 26 сентября, в Минобороны заявляли, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Об отсутствии ограничений на перемещение заявляли и в Кремле.

08:08
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могли быть повреждены с помощью дистанционных взрывных устройств, которые были установлены месяцы или годы назад. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

По информации источника, мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотника.

Собеседник Sky News также опроверг версию, что российская подводная лодка могла установить взрывные устройства. По его словам, глубина Балтийского моря не позволяет сделать это. 
07:22
ЦБ запросил у банков списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но претендуют на бронь. В такой список можно включить не более 30% численного состава персонала кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на шесть источников.

По данным газеты, запрос получили все системно значимые банки, а всего — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Списки направить регулятору банки должны были в среду, 28 сентября. Как уточнили двое собеседников «Коммерсанта», для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было.

Другой источник газеты рассказал, что аналогичные списки составляют и страховые организации.
07:21
Протесты против объявленной в России частичной мобилизации, которые шли в Дагестане 25-26 сентября, были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ, заявил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева», — сказал он.

По словам главы региона, центры, откуда руководили протестным движением, «расположены на территории Украины, Польши, Турции, Грузии». Ранее глава региона называл прошедшие акции провокацией из-за рубежа. 
Вчера 22:32
Самолет с главой ДНР и руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей, где накануне завершились референдумы, прибыл в Москву, сообщил замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.
Вчера 21:45
Politico сообщило, что в ближайших санкционных планах ЕС ввести ограничения в отношении некоторых производителей стали и запретить экспорт в Россию компонентов для производства полупроводников. По данным издания под персональные санкции могут попасть в том числе философ Александр Дугин и певец Николай Расторгуев.
Вчера 21:30
В Государственном департаменте США заявили, что в ближайшие дни объявят о дополнительных мерах в ответ на референдумы о вхождении четырех регионов в состав России.
Вчера 21:02

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, говоря об итогах референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил, что жители отстояли право быть частью страны.

«Люди делали свой выбор. Люди, которые вызывают неимоверное уважение. Это люди, которые восемь лет отстаивали свое право быть частью России», — сказал Кириенко.

Вчера 20:43

Служба безопасности Швеции взяла на себя расследование инцидентов с повреждением газопроводов «Северный поток».

«Ведомство возьмет расследование на себя, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере частично, могло быть направлено против интересов Швеции. Также нельзя исключать, что к случившемуся могли быть причастны иностранные силы», — говорится в сообщении службы.

Ведомство квалифицирует произошедшее как «грубый саботаж».

Вчера 20:27
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд долларов, в который входят 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, 150 бронированных внедорожников Humvee, радары и системы защиты от беспилотников. Об этом объявил Пентагон. 
Вчера 20:15

ВСУ перебрасывают в Запорожскую область более 450 военнослужащих Сил специальных операций, утверждает представитель ВГА региона Владимир Рогов. По его данным, среди возможных целей — захват Запорожской АЭС.

«Однозначно усиление идет. Сейчас конкретно свыше 450 боевиков элиты Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — ССО ВСУ, прошедших подготовку в иностранных лагерях с западными инструкторами, прежде всего из США, Британии и Канады, сейчас едут конкретно в Запорожье участвовать в боевых действиях. Это люди, которые заточены на диверсии, на теракты, на поражение гражданской инфраструктуры и на штурмовые действия», — сказал он в эфире телеканала РБК.

«Параллельно постоянно проводятся учения в верхнем течении Днепра, то есть выше, в самом городе Запорожье, группами по 100-110 человек, хорошо экипированных. И основная их задача — высадка десанта и захват плацдарма и помещений. По имеющейся у меня информации, они не раз отрабатывали вариант захвата атомной станции», — отметил он.

Вчера 20:01

ФСБ расследует дело об акте международного терроризма после повреждения «Северных потоков», сообщила Генпрокуратура.

Дело по ч. 1 ст. 361 УК возбудило следственное управление спецслужбы, эта статья предусматривает лишение свободы от 10 лет до пожизненного.

Вчера 19:59

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что по решению Минобороны для этого региона были изменены сроки призыва по частичной мобилизации.

«Приняли решение, что тех жителей Архангельской области, которые получили повестки, ответственно прибыли на призывные пункты, сейчас вернем обратно домой. Нет необходимости оставаться на сборных пунктах, особенно тем, кто прибыл из районов. Дома точно лучше. Как только будут названы даты следующего набора в рамках частичной мобилизации, в организованном порядке продолжим работу. Основанием для явки на призывные пункты (в том числе повторной) по-прежнему будет повестка из военкомата», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отмечает портал news29.ru, к сегодняшнему дню на базы Минобороны для боевой подготовки были отправлены три железнодорожных состава с призывниками-резервистами.

Вчера 19:50

Девять крупных компаний, включая европейских производителей стальной продукции и трейдеров, написали письмо в Еврокомиссию с просьбой не вводить запрет на импорт стальных полуфабрикатов — таких как сляб, блюм и квадратную заготовку — из России.

По их словам, сейчас реальной альтернативы товарам из России нет. Европейские производители и сталелитейщики из третьих стран, включая Китай, Бразилию и Индию, не могли бы обеспечить стабильный необходимый объем поставок полуфабрикатов с точки зрения размеров и цены. Также не подходят производители стали в Иране, находящиеся под санкциями, и компании из Северной и Южной Америке, товар которых полностью раскупается под нужды рынков США и Мексики.

При этом строительство новых мощностей по производству стальных полуфабрикатов в Европе заняло бы три-четыре года и потребовало бы крупных инвестиций.

Вчера 19:28

Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области хочет в будущем провести еще один референдум — в той части региона, которая сейчас находится под контролем Киева, заявил представитель ВГА Владимир Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что ВГА контролирует 73% территории области. В частности, ее административный центр Запорожье подконтролен Киеву.
 

Вчера 19:22
Украинские силы нанесли удар по комплексу политехнического колледжа в Херсоне, есть пострадавшие, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.
Вчера 19:15

Росстат после 18-недельного снижения цен зафиксировал недельную инфляцию на фоне удорожания овощей: за неделю с 20 по 26 сентября она составила 0,08%.

Рост цен произошел впервые с середины мая, если не считать «технического» повышения за неделю, на которую пришлось ежегодное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 1 июля. Тогда, если бы не рост тарифов, тоже была бы зафиксирована дефляция.

Главными драйверами инфляции стали огурцы и помидоры, подорожавшие на 7,2 и 4,7% соответственно.

Вчера 18:57

Газ в поврежденных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может закончиться к воскресенью. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на главу Датского энергетического агентства Кристоффера Ботцау.

Как отмечает агентство, в общей сложности в трубопроводах содержалось 778 млн кубометров природного газа.

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Вчера 18:48

Дмитрий Рогозин назвал ложью информацию о его отказе возглавить новый федеральный округ, который образуют после референдумов. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Brief.

«Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — заявил Рогозин.

Ранее «Ведомости» писали, что Рогозин может стать полпредом в федеральном округе, который образуют после референдумов в ДНР, ЛНР и подконтрольных частях Херсонской и Запорожской областей. Газета отмечала, что он может получить название «Крымский».

Вчера 18:27
В Мелитополе и его южном пригороде были слышны звуки взрывов, по предварительным данным, речь идет как минимум о восьми ударах, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
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