Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 187-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике. <...> Альянс уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем севере», — сказал он.
Украинские военные открыли огонь по жилым районам города Энергодара Запорожской области, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара.
На Украине предстоящий отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно, а температура в помещениях будет ниже нормы на четыре градуса. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, температура в помещениях в этом году составит 17-18 градусов, в связи с чем он посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до минус 10 градусов и превысит среднюю зимнюю температуру.
Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, оно носило секретный характер, сообщается на сайте президент Украины. Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и «других сил обороны». Обсуждалась обстановка на фронте и другие вопросы безопасности, а также потребности украинской армии.
«Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов Верховного Главнокомандующего», — говорится в сообщении.
В Севастополе сработала система ПВО, над морем в районе мыса Херсонес сбит беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В МВД Австрии заявили РБК, что не подтверждают достоверность информации о смерти Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. «После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — говорится в ответе ведомства на запрос РБК.
В воскресенье австрийский портал exxpress сообщил о ее смерти. В публикации источник информации был сформулирован так: «говорится в сообщении, которое распространяется в Telegram как огонь».
«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — сказала она.
ВСУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС и Новой Каховке (расположены в Херсонской области), сообщил глава ВГА Владимир Леонтьев. «Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов. Кроме этого, отдельный удар был нанесен по территории завода «Сокол» в центре города. Пожар», — сообщил он.
Целью покушения на Дарью Дугину была она сама, а не кто-либо другой. Об этом заявил ее отец, философ и политолог Александр Дугин в фильме «За что убили Дарью Дугину?», который выйдет на «Первом канале». «Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — сказал он.
Министры иностранных дел ЕС поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет Financial Times.
Три чиновника ЕС, участвующих в переговорах по этой теме, сказали газете, что политическую поддержку такому решению выскажут в ходе двухдневной встречи, которая начнется в Праге во вторник.
Брифинг Минобороны России:
- ВКС атаковали пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске. Минобороны России оценило потери украинцев в количестве до 150 человек. В районе Славянская убиты 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.
- В Артемовске потерия 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны Украины превысили 60% личного состава.
- В Запорожье нанесен удар по производственным цехам, ремонтирующим вертолеты, на территории завода «Мотор Сич».
- В Днепропетровской области нанесен удар по нефтехранилищу.
- ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
- Российские силы перехватили 28 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в ДНР и Херсонской области.
- У Новой Каховки сбита «Точка-У».
- «Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции». По утверждениям Минобороны, по станции было выпущено девять снарядов, три упали у спецкорпуса, где хранится новое ядерное топливо и отходы.
В Херсонской области решили возродить церковную воскресную школу, которая находилась в храме Успения Пресвятой Богородицы до 1917 года. Документы на здание военно-гражданская администрация передала настоятелю храма.
«Я надеюсь, что в ближайшее время, помимо воскресной школы, здесь будет открыта и православная библиотека, музей Успенского собора, благотворительная трапезная», — сказал врио главы ВГА Сергей Елисеев.
Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов утром 28 августа, сообщило Министерство обороны Турции. По данным сервиса Marine Traffic, из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II, Aeolos.
Российские средства ПВО отразили несколько ракетных ударов ВСУ по Мелитополю, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко», — написал он.
Власти подконтрольной России части Запорожской области проработали план эвакуации населения на случай происшествий на ЗАЭС, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что сейчас атомная электростанция работает в обычном режиме, уровень радиации в норме, но ВГА подготовилась «к любому развитию ситуации». По словам Балицкого, Запорожская АЭС с 18 июля почти каждый день подвергается обстрелам ВСУ с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.
Глава Чечни Рамзан Кадыров исключил уход в отпуска силовиков, пока идет военная операция на Украине. Кадыров отметил, что ни один военнослужащий, независимо от звания, «не имеет морального права» думать об отдыхе, «когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела».
В нем Париж и Берлин выражают уверенность в том, что ЕС должен продолжить выдавать визы россиянам, «не аффилированным с правительством», в частности студентам, людям искусства, ученым и специалистам.