В МВД Австрии заявили РБК, что не подтверждают достоверность информации о смерти Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. «После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

В воскресенье австрийский портал exxpress сообщил о ее смерти. В публикации источник информации был сформулирован так: «говорится в сообщении, которое распространяется в Telegram как огонь».