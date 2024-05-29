Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 826-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Партнеры Украины попросили ее президента Владимира Зеленского не требовать от НАТО «невозможного», а именно скорого продвижения к членству в альянсе, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники.
По их словам, Зеленского попросили не оказывать давления на отдельных членов альянса, чтобы они не выступали в поддержку четкого графика включения Украины в состав блока. На фоне прошлогоднего саммита НАО некоторые страны альянса, в частности Великобритания, пытались оказать давление на это решение, что привело к расколу в блоке, говорят источники издания.
Над Армавиром в Крсанодарском крае был сбит беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
За ночь силы ПВО сбили беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Так он прокомментировал слова Владимира Путина, который выразил мнение, что после истечения полномочий украинского президента обязанности главы государства должен исполнять спикер Рады.
Стефанчук сослался на статью 108 Конституции Украины, где в том числе говорится, что «президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». Спикер Рады описал это как «непрерывность» власти в «демократическом понимании и понимании безопасности».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над поселком Новоалексеевка сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун», которая летела в сторону Крыма. По его словам, никто не пострадал, обломки упали за пределами поселка.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру сообщил, что подписал с Владимиром Зеленским соглашение о безопасности.
Все теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине повреждены или уничтожены полностью. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко в интервью «Апострофу». По его подсчетам, доля ТЭС в производстве электроэнергии в стране упала с примерно 30% до 5%. Бойко заявил, что гидроэнергетика также понесла большие потери — две электростанции полностью не работают.
Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что время на подготовку мобилизованных украинцев в учебных центрах сократили с двух месяцев до полутора. По его словам, это связано с недостатком средств на содержание призванных в армию.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары западным оружием по территории России будут соответствовать международному праву, если будут наноситься «пропорционально». При этом он признал, что консенсуса на эту тему в Евросоюзе нет.
Издание Bild сообщило, что Украина как минимум один раз использовала систему ПВО Patriot, которую передала Германия, для удара по российскому самолету над территорией России. В итоге США и Германия пригрозили, что в случае повторения подобного перестанут поставлять Киеву ракеты.
Владимир Путин заявил, что все основные события в зоне военной операции разворачиваются на подступах к Харькову, и они были спровоцированы действиями Запада. «Я же полгода, по-моему, назад сказал: если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем тогда создавать зону безопасности. Мы к этому и перешли», - сказал российский президент.
Владимир Путин заявил, что под видом иностранных наемников на Украине действуют западные инструкторы, которые в том числе обслуживают высокоточное оружие. По его словам, они несут потери, которые Западу все сложней скрывать.
Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, про продление полномочий президента из-за военного положения там ничего не говорится, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
Вячеслав Гладков сообщил, что село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. «В результате его детонации на земле пострадал мирный житель - у мужчины осколочное ранение левого бедра. Пострадавший самостоятельно добрался до лечебного учреждения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь».
В ЛНР арестовали местного жителя по делу об участии в деятельности террористического сообщества, сообщили источники РБК. По версии следствия, мужчина с февраля по сентябрь 2021 года работал на 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» вооруженных сил Украины (признан в России террористическим и запрещен). Это выяснилось во время оперативно-разыскных мероприятий: участие подозреваемого в деятельности «Айдара» задокументировано, сообщили источники.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с российской делегацией в Калининграде заявил, что «удалось достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые нужно принимать дальше по укреплению безопасности Запорожской АЭС». «Обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, который в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможным», — цитирует Гросси агентство ТАСС.
Оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. По словам его коллеги Евгения Поддубного, осколки попали Пушину в ногу. Он самостоятельно наложил «турникет», после чего оператора отправили в больницу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Безымено Грайворонского городского округа атаке с помощью беспилотника подвергся движущийся по дороге автомобиль. В результате сброса взрывного устройства никто из мирных жителей не пострадал, транспортное средство полностью сгорело.
Владимир Зеленский назвал «не очень сильным» решение Джозефа Байдена пропустить саммит в Швейцарии. «Америка поддерживает саммит, но не знаю на каком уровне», - сказал он.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1750 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе три САУ «Богдана», три САУ Krab, САУ «Гвоздика», четыре боевые машины РСЗО «Град» и RM-70 Vampire. Средствами ПВО сбит сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины.