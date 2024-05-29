Партнеры Украины попросили ее президента Владимира Зеленского не требовать от НАТО «невозможного», а именно скорого продвижения к членству в альянсе, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, Зеленского попросили не оказывать давления на отдельных членов альянса, чтобы они не выступали в поддержку четкого графика включения Украины в состав блока. На фоне прошлогоднего саммита НАО некоторые страны альянса, в частности Великобритания, пытались оказать давление на это решение, что привело к расколу в блоке, говорят источники издания.