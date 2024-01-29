Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 705-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Брянской области сбили украинский дрон, сообщило Минобороны России.
Доходы президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году по сравнению с предшествующим годом снизились втрое, свидетельствуют декларации, обнародованные его офисом. В 2021-м президент и его семья заработали 10,824 млн грн. (почти $398 тыс. по курсу Нацбанка на конец 2021 года), в 2022-м — 3,692 млн грн ($98 тыс.).
В офисе президента падение доходов связывают с «временным прекращением договоров аренды на территории Украины» из-за российской военной операции.
Евросоюз может подорвать экономику Венгрии, если Будапешт откажется снять вето на выделение €50 млрд помощи Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в ЕС.
В нем изложена стратегия, направленная на «экономические слабости» Венгрии, ослабление валюты страны и снижение инвестиционной привлекательности, чтобы навредить «рабочим местам и экономическому росту». Среди уязвимостей названы очень высокая инфляция, слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, отмечает газета.
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке дронов-камикадзе со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Всего на село сбросили четыре взрывных устройства. В результате первого взрыва частное домовладение получило повреждения — выбиты стекла, посечены фасад и забор. Второй взрыв повредил легковой автомобиль. Третье устройство не сдетонировало, упав на еще одну машину. Четвертый снаряд тоже упал на автомобиль, машина загорелась. «Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил глава региона.
В сенат США в ближайшие дни могут внести законопроект по границе, принятие которого разблокирует помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Группа сенаторов, включая республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы, Кирстен Синема из Аризоны и демократа Криса Мерфи из Коннектикута, работают над соглашением, которое предоставит возможность существенно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы. Сделка также должна ускорить процесс предоставления убежища до шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до десяти лет.
Соглашение, как ожидается, будет обнародовано на следующей неделе, сообщает телеканал. В сенате рассчитывают, что оно позволит разблокировать помощь Украине, Израилю и Тайваню.
В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Москва передала Киеву список из 65 военных, которые, по данным российской стороны, были на борту Ил-76, который упал в Белгородской области.
«Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января», — говорится в сообщении штаба.
Список из 65 военнопленных публиковала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян.
По версии Минобороны России, Ил-76 с пленными был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы в Харьковской области. Все находившиеся на борту погибли.
Решение ЕС ввести налог на прибыль от замороженных активов России негативно повлияет на привлекательность европейской валюты и усилит ее конкурентов, например, юань, считает глава ЦБ Италии Фабио Панетта.
«Превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — сказал он.
США ввиду неудачи украинского контрнаступления решили разработать новую стратегию конфликта с акцентом не на возвращении Киевом территорий, а на укреплении обороны, усилении военной мощи и экономики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Среди мер, которые позволят США осуществить этот план, — предоставление Украине долгосрочных гарантий в области безопасности. Прошлым летом страны G7 на саммите НАТО обязались заключить соглашения об этом с Киевом, пока на такой шаг пошел только Лондон.
МИД России сообщил, что существует утечка касательно количества F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину и сроках их поставки. «В любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого «контрнаступа»», - говорится в заявлении.
Минобороны сообщило, что сегодня дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО заявил, что ситуация в районе Соледара остается непростой. По его словам, ВСУ неудачно пытаются там контратаковать, а российские подразделения двигаются вперед по разным направлениям.
Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит либо американской, либо французской системой ПВО. По его словам, пуски ракет украинскими военными могли быть совершены «по незнанию».
Владимир Путин заявил, что военная разведка Украины знала, что на борту Ил-76, сбитого над Белгородской областью, находились украинские военнопленные.
«65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190», — сказал он.
ЕС изучает альтернативные пути поставок российского газа после окончания соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года, сообщили источники Bloomberg. Речь идет о поставках в страны, которые еще зависят от российского топлива — Австрия, Словакия и Чехия.
Европейская комиссия проанализировала сценарии после прекращения действия соглашения о транзите, в том числе потенциальные возможности других путей поставок газа, включая «Турецкий поток», отмечает агентство. Окончательный план министрам энергетики представят 4 марта.
Один из источников заявил, что для тех стран и компаний ЕС, у которых контракты на российский газ действуют и после 2024 года, есть другие варианты. Один из них заключается в том, что Россия будет доставлять газ на границу с Украиной, а транспортировкой оттуда будет заниматься европейская компания, которая заключит контракт с оператором Украины.
Украинское правительство ранее заявило, что не намерено продлевать контракт на транзит газа через территорию страны.
Актера из «Слова пацана» и «По щучьему велению» Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Артист попал в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку российских властей, говорится в его карточке на этом сайте. Ранее актер поддержал российских военных в зоне специальной операции на Украине, пожелав им вернуться здоровыми домой и назвав братьями.
В военном ведомстве заявили, что за прошедшую неделю были поражены две пусковые установки ЗРК Patriot, а также ЗРК IRIS-T.
Минобороны сообщило, что за минувшую неделю российские подразделения заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, а также улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Общее число пленных за неделю составило 35 человек (из них 16 на краснолиманском направлении).